Vidéo : un étudiant lâche un cygne en plein cours pour séduire une élève

En plein cours, hier après-midi, deux étudiants ont lâché un cygne dans l'amphithéâtre de la faculté de Gergovia, à Clermont-Ferrand. L'un des deux voulait attirer l'attention d'une élève.

«Une fille que j'apprécie voulait se faire tatouer et je trouve ça moche. Pour tenter de la dissuader, je me suis dis si je fais un truc de dingue, elle ne le fera pas», a expliqué Clovis, l'un des étudiants, à La Montagne, ajoutant qu'il pensait la séduire avec cette idée de cygne relâché en plein cours.

Voilà, je vous laisse constater la mentalité des 2 gars @30millionsdamis @MoveTheWorld pic.twitter.com/toeIoQbMN8 — Héléna (@PtiteHelena) 7 novembre 2018

Dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 novembre, le jeune homme et deux de ses amis se sont donc rendus dans le jardin Lecoq de Clermont-Ferrand afin de capturer l'animal. «Nous pensions que cela serait réglé en dix minutes, témoigne un des jeunes. Il nous a fallu plus de deux heures pour l’attraper. Nous avons même appelé en renfort un ami habitué à manipuler les oies. Nous ne voulions pas faire de mal à l’animal», s'est justifié Clovis.

Leur plan bien rôdé, les étudiants se sont assurés que l'élève était bien en cours mercredi matin, puis ont débarqué dans l'amphi, casquettes sur la tête, déguisés en livreurs. Devant l'assistance interloquée, ils ont alors ouvert leur grand carton et libéré le cygne.

Ce dernier a depuis retrouvé sa liberté et ne semble pas avoir été blessé durant l’opération. On ignore en revanche si l'étudiante a renoncé ou non à son tatouage.

«Il était totalement apeuré»

L'initiative des jeunes trublions n'a pas été du goût de tout le monde, certains internautes dénonçant la maltraitance animale derrière une blague de mauvais goût.

«C’est de la maltraitance envers les animaux et tout ça devant 600 personnes, a dénoncé une étudiante sur Twitter. Le cygne était perdu, il voulait s’enfuir en volant, il était totalement apeuré.» Une autre étudiante, qui a partagé la vidéo, a lancé «il vous manque une case».