Rencontre orageuse en vue avec Trump pour Macron, avant une commémoration symbolique avec Merkel

Le président des Etats-Unis est attendu vers 10h00 GMT dans la cour de l'Elysée où l'accueillera son homologue français. Les deux hommes devraient prononcer quelques mots à la presse avant de s'enfermer pour un échange en tête à tête qui pourrait être orageux. En effet, malgré le cadre général de cet entretien - la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale - qui devrait théoriquement poser un vernis d'aménité sur la rencontre, Donald Trump a attaqué bille en tête Emmanuel Macron dès son atterrissage en France vendredi soir, dans un de ces tweets ravageurs dont il a le secret.

«Le président Macron vient de suggérer que l'Europe construise sa propre armée pour se protéger contre les Etats-Unis, la Chine et la Russie», a-t-il écrit au moment même où Air Force One atterrissait près de Paris. «Très insultant mais peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa part à l'OTAN que les Etats-Unis subventionnent largement !», a-t-il ajouté.

Il faisait semble-t-il référence aux déclarations mardi de M. Macron, qui a appelé de ses voeux la création d'une «véritable armée européenne» pour mieux protéger le Vieux Continent. «On ne protègera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne», a plaidé le président français. Il faut «nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des Etats-Unis», a-t-il dit, en évoquant la décision américaine de se retirer d'un traité de désarmement nucléaire datant des années 80.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!

