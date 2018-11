IDF : les facteurs du 92 appellent à la grève régionale le 13 novembre

Des retards de courrier seront-ils à prévoir cette semaine ? Les agents de La Poste des Hauts-de-Seine seront peut-être en grève.

En grève depuis le 26 mars, des postiers des Hauts-de-Seine (92), et plus particulièrement des communes d’Asnières-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Neuilly-sur-Seine, ont appelé à une grève régionale ce mardi 13 novembre.

Sur proposition de l’organisation syndicale de Sud Poste, tous les facteurs franciliens sont ainsi invités à les soutenir et à se joindre à leur manifestation, organisée mardi à 12h30 devant le siège de La Poste, dans le 15e arrondissement.

«A la racine de leur mal-être», ils dénoncent notamment «des réorganisations et d’incessantes suppressions d’emplois». Ils font également allusion à une vague de suicides qui touche l'entreprise depuis 2011.