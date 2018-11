La vignette Crit'Air étendue à la métropole du Grand Paris

Déjà en vigueur à Paris depuis l'été 2017, la vignette Crit'Air va devenir obligatoire dans la métropole, en juillet prochain. Objectif : lutter contre les véhicules polluants.

Les élus du Grand Paris ont en effet voté ce lundi 12 novembre la future mise en place d’une «Zone à faible émission» (ZFE) métropolitaine. Le périmètre concerné s'étendra à l'intérieur des limites de l'autoroute A 86.



Cela représente un peu plus de 5 millions d'habitants de plusieurs dizaines de communes autour de la capitale, des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. A noter que les maires des villes concernées devront néanmoins approuver au préalable cette mesure pour qu'elle soit effective.

Concrètement, à partir du 1er juillet 2019, les véhicules les plus polluants, classés Crit’Air 5 (diesels immatriculées avant 2001) et non classés, devraient ainsi être bannis de la zone du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures. Environ 120.000 véhicules sont concernés, soit «1 % du parc roulant», selon Patrick Ollier, président de la métropole.

Pour aider les possesseurs de véhicules trop polluants à en changer, des mesures compensatoires supplémentaires devraient prochainement être définies, comme par exemple une aide à l'achat d'un véhicule électrique.

Ensuite, en juillet prochain, la ville de Paris, elle, interdira également les Crit'Air 4 (diesels immatriculés avant 2006). Cette catégorie deviendra aussi indésirable dans la métropole à partir de 2021.

Les deux institutions devraient ensuite œuvrer de concert, bannissant les Crit'Air 3 (en 2022) puis Crit'Air 2 (en 2024), ce qui devrait alors marquer la fin du diesel en région parisienne.