Paris : les élus parisiens prêts à voter des mesures pour lutter contre l'homophobie

Réunis au conseil de Paris, les élus parisiens de tous bords font bloc pour lutter contre l’homophobie.

Alors que le conseil de Paris s’ouvre ce mercredi 14 novembre, des élus parisiens issus de tous les partis politiques, soutenus par la municipalité, doivent voter une série de mesures visant à renforcer la lutte contre les agressions de ce type.

Une prise de position forte qui intervient alors que 74 agressions à l’encontre de personnes LGBT ont été recensées dans la capitale entre janvier et septembre, selon la préfecture de police de Paris. Des actes violents de plus en plus signalés auprès de la police mais surtout sur les réseaux sociaux.

Une triste réalité contre laquelle les élus parisiens veulent se battre. La municipalité parisienne pourrait d'ailleurs déjà faire de ce combat la «grande cause de 2019» de la capitale, voire au niveau national.

Le nombre d'agressions à caractère LGBTphobes connaît une augmentation de + 15 % entre 2016 et 2017 Rapport sur l'homophobie 2018 SOS Homophobie

Plus concrètement, les élus entendent réaliser une campagne de communication «pour rappeler la liberté de chaque citoyen de vivre sa sexualité», mettre à disposition des locaux pérennes pour des associations de défense des LGBT ou encore «sensibliser les agents de la ville» en charge de ces dossiers.