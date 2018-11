Le centre-ville de Paris totalement interdit aux voitures ?

Ce n’est pour l’instant qu’un projet. Mais face à la «réussite» des deux premiers dimanches interdits aux voitures dans les arrondissements centraux de la capitale, la municipalité envisage d’aller plus loin.

«Les maires concernés m’ont proposé le projet d’un cœur de Paris entièrement piéton», a révélé Anne Hidalgo ce mercredi, lors d'un déjeuner en marge du conseil de Paris. «J’ai accepté qu’on étudie la proposition qui vient des habitants», a ajouté l'élue socialiste. «On voit que cela fait l'unanimité aujourd'hui, auprès des visiteurs, des riverains ainsi que des commerçants de ces quartiers», souligne-t-on dans l'entourage de la maire.

Ainsi, dès l’année prochaine, les services de la mairie pourraient plancher sur l’idée de piétoniser les quatre premiers arrondissements chaque dimanche (au lieu d'une fois par mois actuellement). Puis, dans un second temps, cette initiative pourrait être étendue aux samedis également, afin de créer des week-ends 100 % piétons.

Enfin, «dans un horizon à cinq, six ou sept ans», l'étape ultime consisterait à interdire les voitures dans le cœur de la capitale pendant toute la semaine. «La surface est petite et suffisamment bien desservie en transports en commun pour que ça soit envisageable», argumente un proche d'Anne Hidalgo. Cette dernière a également évoqué la possible mise en place d'une navette autonome.

Toutefois, comme c’est déjà le cas, les véhicules des riverains, des secours, des taxis ou encore des transports en commun ne seraient pas concernés. «Bien-sûr, tout cela se fera en concertation avec les Parisiens», précise-t-on à la mairie.