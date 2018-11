Blocage du 17 novembre, en direct : bloquer un pays «n'est pas acceptable», prévient Edouard Philippe

Le samedi 17 novembre, de nombreux Français, excédés par la hausse des prix, dont celui des carburants, ont décidé de se mobiliser pour faire entendre leur voix, munis d'un gilet jaune en guise d'étendard.

En tout, plus de 700 rassemblements sont prévus aux quatre coins de l'Hexagone, même si le gouvernement a d'ores et déjà affirmé qu'il ne tolèrerait aucun «blocage total» des routes.

Vendredi 16 novembre

A la veille du mouvement, les «gilets jaunes» sont en pleine préparation, tandis que le gouvernement craint que le pays soit entièrement bloqué.

«On peut manifester, mais bloquer un pays alors que des services d'urgence peuvent avoir besoin de circuler, alors que tout un chacun peut avoir besoin de circuler demain, n'est évidemment pas acceptable», a prévenu le Premier ministre Edouard Philippe, en déplacement dans l'Essonne.

Mercredi 14 novembre

A trois jours des manifestations sur le pouvoir d'achat, l'exécutif monte au front ce mercredi. Cela commence par Edouard Philippe, qui a détaillé sur RTL, ce matin, les mesures d'«accompagnement» préparées par le gouvernement face à la hausse des prix des carburants. Emmanuel Macron s'est quant à lui exprimé au 20H de TF1.

Emmanuel Macron «assume complètement» «les taxes du gouvernement»

Face à Gilles Bouleau, le président a assuré «entendre la colère» de ceux qui comptent manifester samedi. «Respect et considération», a-t-il résumé, ajoutant qu'il voulait «comprendre» cette grogne. «Les trois-quarts de la hausse du carburant, ce sont les cours mondiaux. Les taxes du gouvernement sont légitimes, je les assume complètement», a-t-il affirmé.

Il a mis en garde contre «beaucoup de gens, beaucoup de partis politiques qui veulent récupérer ce mouvement». Citant notamment La France insoumise et «une partie des socialistes», il a dénoncé ceux «qui sont en train de s'opposer à des choses qu'ils avaient [autrefois] aux-mêmes voté». «Je dis 'méfiance'», a-t-il conclu.

Le gouvernement ferme sur les hausses des prix des carburants

«Non, on ne va pas annuler les hausses» des prix des carburants, a assuré le chef du gouvernement. «Mais nous entendons les Français et allons les accompagner dans cette transition écologique, difficile», a-t-il assuré. «Nous allons développer massivement la prime à la conversion. Pour les 20% des Français les plus modestes, la monter à 4.000 euros, pour des véhicules d’occasion, moins consommateurs», a-t-il ajouté. «On double l’objectif de primes à la conversion, on passe à un million. On est déjà à 280.000.»

Faire disparaître le chauffage au fioul dans les dix ans

Edouard Philippe a également annoncé que le gouvernement «va encore élargir le chèque énergie» pour bénéficier à 5,6 millions de foyers. L'objectif, dit-il, est de faire disparaître le chauffage au fioul dans les dix ans. «Nous allons développer la prime à la conversion des chaudières pour faire en sorte que les Français puissent se libérer de cette contrainte extraordinaire d'utiliser le fioul pour se chauffer», a déclaré le Premier ministre, qui promet de prendre en charge «un tiers du coût global de transformation».

Des sanctions pour les blocages de routes

Concernant les blocages des routes, le ministre a rappelé que «la loi s'applique» et que «l'entrave à la circulation, c'est sanctionné». «Je le dis aux Français : vous avez le droit de manifester, bien sûr, mais il faut prendre ses responsabilités et respecter la loi», a averti Edouard Philippe, soulignant qu'il a «le souci de la sécurité des Français» et que le droit de manifester est encadré par la loi et «passe par des déclarations» préalables.

Un plan de 500 millions d'euros pour aider les Français à acheter des véhicules moins polluants pic.twitter.com/RSYfWOaRo2 — CNEWS (@CNEWS) 14 novembre 2018

Mardi 13 novembre

Conscient de la grogne sociale qui monte, le gouvernement tente de calmer ce mouvement qui l'inquiète. L'Élysée a fait savoir mardi, par la voix d'un conseiller, que l'exécutif allait accorder «une attention accrue au quotidien des Français», tout en estimant qu'il n'y avait «pas de mobilisation» contre les «réformes structurelles» engagées depuis le début du quinquennat.

Christophe Castaner a annoncé qu'il ne sera toléré aucun «blocage total». Le ministre de l'Intérieur s'inquiète du fait que «très peu» d'organisateurs ont déclaré en préfecture les manifestations prévues, ce qui complique d'autant les pronostics quant à la participation et, selon le gouvernement, fait peser des risques sur la sécurité des personnes.