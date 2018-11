Caen : un homme «complexé» jugé pour avoir filmé des hommes aux toilettes

Jeudi, un Caennais de 26 ans était devant le juge pour avoir filmé à leur insu des hommes, alors qu'ils se trouvaient dans les toilettes d'un supermarché.

Ce responsable d'un magasin spécialisé dans les véhicules agricoles a choisi une ligne de défense très originale, rapporte Le Parisien. «Je voulais me comparer avec d’autres hommes», a-t-il déclaré lors de son procès. Il dit avoir voulu voir s'il était «normalement constitué».

Et pour vérifier cela, le prévenu a placé une caméra dans le faux plafond des toilettes pour hommes du magasin Leclerc de Vire (Calvados), entre mai 2017 et juin 2018. L'appareil a finalement été découvert par le responsable de la sécurité de l'enseigne, cet été.

Les enquêteurs n'ont pas mis longtemps pour identifier l'auteur des faits, puisque le jeune homme s'était accidentellement filmé en train d'installer la caméra. Il avait même filmé l'intérieur de sa voiture.

Six mois de prison avec sursis

Le voyeur avait déjà été interrogé par la police, un an auparavant, pour des faits similaires. Des vidéos d'hommes aux toilettes avaient été découvertes à son domicile lors d'une perquisition. Le Caennais a expliqué qu'il n'avait plus de rapports sexuels avec sa compagne et qu'il voulait se «rassurer». Il pensait souffrir d'impuissance.

«Il est plus facile d’aller sur Internet. On y trouve tout ce qu’il faut pour se rassurer», a rétorqué le juge. Il a écopé de six mois de prison avec sursis.