Blocage du 17 novembre, en direct : une manifestante tuée en Savoie, un policier percuté à Grasse

Face à la hausse des prix des carburants et, plus largement, la pression fiscale ressentie, le mouvement populaire des gilets jaunes se mobilise ce samedi. Objectif : bloquer les routes et faire ainsi entendre leur colère au gouvernement. Suivez en direct cette journée de mobilisation qui pourrait s'avérer historique.

1 manifestante est morte en Savoie, 2 blessés DANS LE NORD, 1 policier percuté à Grasse

Comme prévu, la mobilisation touche la France entière ET IMPRESSIONNE PAR SON AMPLEUR

A Paris, les gilets jaunes sont parvenus à bloquer le périphérique extérieur

11h18 :

Sauf pour les secours, l'accès à de nombreuses stations essence est bloqué par les manifestants.

Les pompiers sont les seuls à faire le plein à Hazebrouck. Toutes les stations sont inaccessibles. #GILETSJAUNES pic.twitter.com/em2YqBgkIg — Lylian Casier (@casier_l) 17 novembre 2018

11h12 :

Des scènes qui se répètent depuis ce matin. Nouvelle friction entre un automobiliste et un gilet à jaune (Villeneuve-sur-Lot).

C'était inévitable. Ça se tend sur le barrage. La police a dû intervenir sur un autre barrage filtrant. Retour au calme après un gros coup de chaud #GiletsJaunes pic.twitter.com/HiKza5cCjc — Julien Pellicier (@Jul_Pellicier) 17 novembre 2018

11h01 :

Nouveau blessé signalé à Sélestat (Alsace) cette fois-ci. Une manifestante de 45 ans a eu le pied écrasé par une voiture.

10h56 :

Des gilets jaunes «rusés» sur les Champs-Elysées.

Pour se jouer des barrages policiers, les #giletsjaunes enlèvent leur gilet pour se fondre parmi les touristes des Champs Elysées. Ils veulent descendre l’avenue vers l’Elysée pic.twitter.com/0aBn3T60zH — Aline Leclerc (@aline_leclerc) 17 novembre 2018

10h52 :

A Paris, des gilets jaunes bloquent peu à peu le centre-ville. Ici, quai de la Rapée dans le XIIe arrondissement.

Les VTC sont rejoints par des motards sur le quai de la Râpée #17novembre #giletsjaunes pic.twitter.com/X061WBmuxw — Pierre Bouvier (@pibzedog) 17 novembre 2018

10h41 :

La situation est très tendue à Arras où un automobiliste a blessé deux gilets jaunes en voulant forcer un barrage. Un autre automobiliste qui souhaitait manifestement en découdre avec des gilets jaunes a été violemment projeté au sol et frappé.

10h17 :

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y aurait plus de 1.000 rassemblements et 50.000 manifestants partout en France.

10h13 :

Selon le service police-justice de CNEWS, 2 manifestants ont été légèrement blessés dans le Nord. Ils ont percutés par un fourgon.

10h10 :

A Grasse, une personne a été interpellée après avoir forcé un barrage. Les images montrent cet homme percuter un policier.

Un automobiliste arrêté à Grasse alors qu’il force un barrage des #GiletsJaunes06 pic.twitter.com/UMuEdcDmaJ — Nice-Matin (@Nice_Matin) 17 novembre 2018

09h56 :

Prise dans la panique, une automobiliste qui emmenait son enfant chez le médecin a percuté et tué une manifestante à hauteur d'un barrage à Pont de Beauvoisin en Savoie. La conductrice a été placée en garde à vue.

09h47 :

Nouvel accrochage entre manifestants et opposante sont relayé sur Twitter.

09h37 :

Certaines techniques utilisées pour bloquer les routes sont parfois surprenantes. Comme ici à Compiègne ou dans les environs de Nantes.

Stratégie du zombie à #Compiègne. Les #giletsjaunes traversent et retraversent sur le passage piéton pour ralentir les véhicules dans la zone commerciale. pic.twitter.com/2LkUdmU5KD — CourrierPicard60 (@CPicard60) 17 novembre 2018

09h33 :

Alors que les opérations escargots se poursuivent, des manifestants se regoupent désormais à Paris au niveau de l'Arc de Triomphe à Paris.

Début de ralliement pour les #GiletsJaunes #17novembre2018 Paris Arc de Triomphe pic.twitter.com/3fA988gmPY — Rémy Bournoville (@remybournoville) 17 novembre 2018

09h29 :

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a réclamé samedi au gouvernement une hausse du Smic pour calmer la grogne "légitime" des gilets jaunes, réitérant son opposition à participer à la mobilisation du jour à cause de la présence de l'extrême droite. "Pourquoi on ne parlerait pas augmentation des salaires? En cette fin d'année, le gouvernement va revoir la question du Smic. Pourquoi en termes de mesures pour aider le pouvoir d'achat on n'annoncerait pas une augmentation de ce salaire minimum?", a-t-il dit sur Europe 1.

09h21 :

Les opérations escargots se poursuivent un peu partout dans le pays. A certains endroits, les gilets jaunes reçoivent le soutien des retraités et des ambulanciers.

#Etampes #Essonne parmi les citoyens participant au blocage des #GiletsJaunes des retraités, des familles, l'ambiance est pour l'instant bon enfant et les véhicules prioritaire peuvent passer pic.twitter.com/6yP9NPD2I9 — Teddy Vaury (@TeddyVaury) 17 novembre 2018

08h52 :

Les consignes de sécurités rappelées aux gilets jaunes de Dordogne...

#Dordogne #Sarlat Rappel des consignes de sécurité avant la mise en place des blocages. #GiletsJaunes pic.twitter.com/uRPInOeIuJ — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) 17 novembre 2018

08h34 :

Jacline Mouraud, égérie des gilets jaunes, livre son témoignage sur CNEWS.

8h28 :

A Fontainebleau, on se mobilise aussi.

08h27 :

Au Touquet, la maison d'Emmanuel Macron fait l'objet d'une vigilance particulière selon un journaliste local sur place.

Giratoire Mc Do de Cucq desert a 8 h 20 les #GiletsJaunes sont regroupés à Etaples, la Police présente à l entrée du #Touquet crainte pour la villa du Président @EmmanuelMacron pic.twitter.com/M0suHceTLU — Rom1 (@Rdouchin1) 17 novembre 2018

08h01 :

Sur Twitter, de nouveaux internautes rapportent de nouveau que des tensions ont éclaté entre gilets jaunes et des automobilistes mécontents d'être bloqués.

Incident #Blocage17novembre #giletsjaunes..#Vesoul..la #police a interpellé un automobiliste non manifestant qui avait une arme de poing..selon nos informations "il se disait excédé par le blocge" @F3FrancheComte pic.twitter.com/3BqTnWrwG1 — Frédéric Buridant (@FredBuridant) 17 novembre 2018

Une voiture tente de forcer le passage. Les #GiletsJaunes bougent les barrières pour la bloquer.



Tensions mais la voiture repart dans un crissement de pneus. pic.twitter.com/QRK2eDaw81 — Bonjour, (@Mimas87) 17 novembre 2018

07h56 :

Les péages et les ronds-points sont des espaces privilégiés par les gilets jaunes pour faire entendre leur voix.

Une trentaine de #giletsjaunes au péage du pont de Normandie : pour l’heure, statut quo. Les gendarmes laissent passer les véhicules sur une voie ouverte pic.twitter.com/kCf71VSCI2 — Le Pays d'Auge (@pays_dauge) 17 novembre 2018

07H47 :

Les premières tensions apparaissent entre manifestants et opposants au mouvement de protestation. Comme ici à Rouen ou à Boulogne-sur-Mer.

#GiletsJaunes près de #Rouen : première grosse tension avec un opposant au blocage. "Il a voulu nous percuter", hurle un gilet jaune. Le gars est parti en faisant un doigt d'honneur, ça s'est calmé. pic.twitter.com/QZ4yie7or6 — simon louvet (@LouvetSimon) 17 novembre 2018

De premières tensions apparaissent au rond-point des Oies entre des Gilets jaunes et des personnes qui disent se rendre sur leur lieu de travail #giletsjaunes #17novembre pic.twitter.com/lobhSj6DfS — Julien Castelli (@Julien_Castelli) 17 novembre 2018

07h37 :

Les gilets jaunes sont parvenus à bloquer une partie du périphérique parisien. Ils sont à leur tour bloqués par les policiers qui s'efforcent de contenir la mobilisation en empêchant qu'elle s'étende. Certains manifestants appellent à se rendre devant l'Elysée pour montrer leur colère.

07h33 :

Les différents correspondants de CNEWS mobilisés en région rapportent que plusieurs automobilistes n'hésitent pas à manifester leur soutien aux gilets jaunes lors de leur passage à hauteur des blocages.

07h23 :

A Rouen et Toulouse, on s'organise aussi...

Le blocage du rond-point de la Motte #rouen commence ! La circulation va être difficile sur la Sud 3 #Giletsjaunes @76actu pic.twitter.com/ksrQhPjZC0 — Raphaël Tual (@raphtual) 17 novembre 2018

Les #giletsjaunes sont là du côté de Gramont, à #Toulouse. Déjà 300 personnes d’après les organisateurs, et ça continue d’arriver. Ils attendent 7h45 pour débuter la mobilisation, pour l’heure, c’et café et #chocolatine ! #blocage17novembre pic.twitter.com/XeMi254K7f — Guillaume Laurens (@guillaurens) 17 novembre 2018

07h19 :

A la Réunion aussi, le mouvement a fédéré des dizaines de mécontents.

Les #GilletsJaunes mobilisés à l’entrée de la route du littoral à #LaReunion pic.twitter.com/Vr6tOlQvGj — Delphine Poudroux (@DPoudroux) November 17, 2018

07h12 :

A Paris, des dizaines de gilets jaunes sont réunis dans le quartier de la porte Maillot. Des altercations ont lieu avec les policiers qui bloquent la route.

7h08 :

A Nantes, des gilets jaunes ont passé la nuit dans le quartier de la Beaujoire.

Vendredi 16 novembre

A la veille du mouvement, les «gilets jaunes» sont en pleine préparation, tandis que le gouvernement craint que le pays soit entièrement bloqué.

«On peut manifester, mais bloquer un pays alors que des services d'urgence peuvent avoir besoin de circuler, alors que tout un chacun peut avoir besoin de circuler demain, n'est évidemment pas acceptable», a prévenu le Premier ministre Edouard Philippe, en déplacement dans l'Essonne.

Mercredi 14 novembre

A trois jours des manifestations sur le pouvoir d'achat, l'exécutif monte au front ce mercredi. Cela commence par Edouard Philippe, qui a détaillé sur RTL, ce matin, les mesures d'«accompagnement» préparées par le gouvernement face à la hausse des prix des carburants. Emmanuel Macron s'est quant à lui exprimé au 20H de TF1.

Emmanuel Macron «assume complètement» «les taxes du gouvernement»

Face à Gilles Bouleau, le président a assuré «entendre la colère» de ceux qui comptent manifester samedi. «Respect et considération», a-t-il résumé, ajoutant qu'il voulait «comprendre» cette grogne. «Les trois-quarts de la hausse du carburant, ce sont les cours mondiaux. Les taxes du gouvernement sont légitimes, je les assume complètement», a-t-il affirmé.

Il a mis en garde contre «beaucoup de gens, beaucoup de partis politiques qui veulent récupérer ce mouvement». Citant notamment La France insoumise et «une partie des socialistes», il a dénoncé ceux «qui sont en train de s'opposer à des choses qu'ils avaient [autrefois] aux-mêmes voté». «Je dis 'méfiance'», a-t-il conclu.

Le gouvernement ferme sur les hausses des prix des carburants

«Non, on ne va pas annuler les hausses» des prix des carburants, a assuré le chef du gouvernement. «Mais nous entendons les Français et allons les accompagner dans cette transition écologique, difficile», a-t-il assuré. «Nous allons développer massivement la prime à la conversion. Pour les 20% des Français les plus modestes, la monter à 4.000 euros, pour des véhicules d’occasion, moins consommateurs», a-t-il ajouté. «On double l’objectif de primes à la conversion, on passe à un million. On est déjà à 280.000.»

Faire disparaître le chauffage au fioul dans les dix ans

Edouard Philippe a également annoncé que le gouvernement «va encore élargir le chèque énergie» pour bénéficier à 5,6 millions de foyers. L'objectif, dit-il, est de faire disparaître le chauffage au fioul dans les dix ans. «Nous allons développer la prime à la conversion des chaudières pour faire en sorte que les Français puissent se libérer de cette contrainte extraordinaire d'utiliser le fioul pour se chauffer», a déclaré le Premier ministre, qui promet de prendre en charge «un tiers du coût global de transformation».

Des sanctions pour les blocages de routes

Concernant les blocages des routes, le ministre a rappelé que «la loi s'applique» et que «l'entrave à la circulation, c'est sanctionné». «Je le dis aux Français : vous avez le droit de manifester, bien sûr, mais il faut prendre ses responsabilités et respecter la loi», a averti Edouard Philippe, soulignant qu'il a «le souci de la sécurité des Français» et que le droit de manifester est encadré par la loi et «passe par des déclarations» préalables.

Un plan de 500 millions d'euros pour aider les Français à acheter des véhicules moins polluants pic.twitter.com/RSYfWOaRo2 — CNEWS (@CNEWS) 14 novembre 2018

Mardi 13 novembre

Conscient de la grogne sociale qui monte, le gouvernement tente de calmer ce mouvement qui l'inquiète. L'Élysée a fait savoir mardi, par la voix d'un conseiller, que l'exécutif allait accorder «une attention accrue au quotidien des Français», tout en estimant qu'il n'y avait «pas de mobilisation» contre les «réformes structurelles» engagées depuis le début du quinquennat.

Christophe Castaner a annoncé qu'il ne sera toléré aucun «blocage total». Le ministre de l'Intérieur s'inquiète du fait que «très peu» d'organisateurs ont déclaré en préfecture les manifestations prévues, ce qui complique d'autant les pronostics quant à la participation et, selon le gouvernement, fait peser des risques sur la sécurité des personnes.