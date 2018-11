Les «gilets jaunes» laissent Big Flo & Oli se rendre à un concert contre un selfie

Malgré les blocages du samedi 17 novembre, dus au mouvement social des «gilets jaunes», les rappeurs Big Flo & Oli ont pu se rendre à leur salle de concert à Amnéville (Moselle) en échange d’un selfie.

Le groupe toulousain a partagé cette anecdote sur leur compte Twitter. Incertains de pouvoir assurer leur représentation, ils ont dû négocier avec les barragistes.

«On est face à un barrage de gilets jaunes, on leur dit qu’il y a 8.000 personnes qui attendent et ils sont ok de nous laisser passer en échange d’un selfie».

Les deux frères annoncent également dans la publication qu’ils ont accepté la requête, pour le plus grand bonheur de leurs fans.