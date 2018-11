Blocage des «gilets jaunes», en direct : un manifestant condamné à quatre mois de prison ferme

Après l'historique journée de mobilisation du samedi 17 novembre et alors que les Français reprennent le travail ce lundi, les «gilets jaunes» ont décidé de prolonger toute la semaine leur mouvement de protestation contre la pression fiscale. Suivez la situation en direct.

Un appel a été lancé pour bloquer Paris samedi

un gilet jaune condamné à quatre mois de prison ferme

EMMANUEL MACRON S'EXPRIMERA «EN TEMPS VOULU»

18H54

A Strasbourg, un «gilet jaune» a été condamné à quatre mois de prison ferme.

18H00

Après les organisations professionnelles, c'est le patronat qui a appelé les gilets jaunes à «l'apaisement».

«Nos entreprises sont totalement concernées par la hausse des prix des carburants et je comprends le mécontentement exprimé par les 'gilets jaunes'», a ainsi assuré Alain Griset, président de l'Union des entreprises de proximité (U2P). «Néanmoins, le pire serait d'organiser un blocage de l'économie et d'aggraver la situation générale, a-t-il ajouté, appelant «à cesser toute action de blocage qui conduirait à mettre en danger nos entreprises». «Les chefs d'entreprise de proximité et leurs salariés ont un besoin impératif de se déplacer, le plus souvent en véhicule», a également affirmé Alain Griset.

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a quant à elle déclaré que ces blocages ne sont pas «sans conséquence» pour «le monde économique». Elle a regretté que les entreprises «fassent les frais d'une situation dont elles ne sont en rien responsables».

17H20

Le pont d’Aquitaine a été évacué par les forces de l’ordre. En quelque minutes, près de 200 gilets jaunes ont quitté la zone. Les manifestants ont joué toute la journée au jeu du chat et de la souris avec les forces de l’ordre. C’est la troisième évacuation de ce pont enjambant la Garonne qui est un important point de passage sur la rocade périphérique bordelaise.

16H55

Les transporteurs routiers ont indiqué ce lundi qu'ils ne souhaitaient pas être associés au mouvement des gilets jaunes, même si ils approuvent certaines des revendications du mouvement.

«Les organisations professionnelles entendent rappeler que les entreprises de transport ont pris leurs responsabilités en ne se joignant pas au mouvement. En effet, même si celles-ci comprennent les motivations des manifestants, leur situation économique tendue ne leur permet pas de perdre des journées de travail», a expliqué la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) dans un communiqué.

16H26

En appelant à manifester samedi 24 novembre, les «gilets jaunes» risquent de court-circuiter la marche organisée par le collectif #NousToutes contre les violences sexuelles et sexistes. Un évènement organisé depuis plus de deux mois, contrairement à ce qu'affirme une rumeur avançant qu'il s'agit d'un «complot» pour étouffer le mouvement des gilets jaunes.

Putain je viens de voir un événement Facebook #GiletJaune samedi 24 à Concorde...



15h47

Un homme aurait été renversé par un automobiliste qui a forcé le passage à Langon, selon les Gilets jaunes.

15h21

31 barrages restaient en place à La Réunion à la mi-journée, après une nuit marquée par des violences urbaines.

Six membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés lors d'interventions, et 19 personnes ont été interpellées, 51 depuis samedi, selon la préfecture, qui a précisé avoir demandé des renforts à Paris.

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a lancé sur la chaîne Public Sénat un «appel au calme» et à la «responsabilité» de chacun alors qu'«autour de ces manifestants qui disent leur colère, leur angoisse, leurs demandes, un certain nombre de jeunes ou moins jeunes en profitent pour faire de la casse».

Sur toute l'île lundi à 14H00 (11H00 à Paris), la Direction régionale des routes recensait 31 barrages, dans une ambiance tendue sur la plupart des sites, avec notamment des jets de pierres, des feux de poubelles, de pneus ou de palettes.

La plupart des écoles de l'île et l'université restaient fermées, comme le conseil départemental et les chambres consulaires, et les transports en commun n'étaient pas assurés.

Le dépôt de carburant de l'île est bloqué, a précisé Mme Girardin, disant craindre «très vite des problèmes de ravitaillement» qui «pourraient toucher l'aéroport».

14H04

En visite d'Etat en Belgique, Emmanuel Macron a indiqué qu'il ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet des «gilets jaunes», «surtout quelques heures après la déclaration du Premier ministre», qui avait évoqué la question dimanche soir au JT de France 2. Le chef de l'Etat s'exprimera «en temps voulu».

12h41 :

Certains automobilistes semblent avoir trouvé la parade pour passer les barrages...

12h23 :

Intervention des forces de l'ordre en Gironde.

10h41 :

Sur certains blocages, des routiers sont venus prêter main forte aux «gilets jaunes».

10h12 :

Nouvelles tensions entre manifestants et automobilistes...

09h21 :

L'évènement «Acte 2 : toute la France à Paris!» a été lancé sur Facebook. Il invite les «gilets jaunes» de toute la France à se mobiliser à Paris. 20.000 internautes ont déjà annoncé s'y rendre.

09h08 :

Un nouveau «gilet jaune» a été grièvement blessé cette nuit. Le manifestant de 25 ans a été touché au bassin et aux jambes à Saint-Dizier.

08h59 :

A Remoulins (Gard), certains «gilets jaunes» rendent gratuit l'accès à un péage sur l'A9.

08h50 :

L'ancien candidat à la présidence de la République Philippe Poutou croit en la force du mouvement.

08h41 :

Une vidéo publiée sur Twitter montre des manifestants proférer des insultes racistes à l'encontre d'une automobiliste à Cognac. La police a remis le dossier au procureur de la République.

08h11 :

Vigilance si vous êtes dans la Manche, de nombreux points de blocage persistent ce matin. C'est le cas aux entrées de Cherbourg ou sur l'A84 (échangeur de Guilberville).

08h07 :

Une dizaine de dépôts de carburants est bloquée par les «gilets jaunes», indique Benjamin Cauchy, porte-parole du mouvement. «On veut désormais bloquer les raffineries et les dépôts industriels pour avoir un impact économique», a-t-il dit sur RMC.

07h58 :

07h56 :

A Perpignan, les «gilets jaunes» sont mobilisés au niveau des péages sud et nord de la ville.

07h40 :

Face aux perturbations, une partie des transports scolaires a été suspendue par le Conseil régional du Vaucluse. De gros bouchons se sont créés entre Carpentras et Avignon.

07h29 :

07h11 :

A Maubeuge, nos confrères de la Voix du Nord se font écho d'un barrage à hauteur d'un rond-point.

7h01 :

Malgré le froid, des centaines de gilets jaunes ont passé la nuit aux quatres coins du pays.

06h57 :

D'importantes perturbations signalées sur Twitter à Bordeaux.

06h54 :

06h51 :

La Réunion continue, elle aussi, d'être touchée.

06h49 :

Ca coince aussi pour entrer sur l'A9 à Nîmes :

06h38 :

Des gilets jaunes perturbent le trafic à Larivière au niveau du péage de Fontaine sur l'A36.

06h35 :

Autres perturbations constatées. Elles concernent la circulation sur le pont de Tancarville et la RN 106 à Alès.

06h30 :

Les gilets jaunes entrent ce lundi dans leur 3e journée de mobilisation contre la politique économique menée par le couple exécutif. Les blocages se poursuivent. Plusieurs autoroutes font l'objet de barrages filtrants : A36 à Larivière, A6 au niveau du péage de Limas, A35 à Roppenheim. Le pont d'Aquitaine et l'A16 à hauteur de Calais sont fermés.