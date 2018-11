JeMarcheLe24 : Twitter se mobilise contre les violences sexistes et sexuelles

Karin Viard, Mureil Robin, Helena Noguerra, Catherine Ringer ou encore Nicola Sirkis ont signé cette tribune appelant notamment à mettre en place une éducation à la non-violence dès le plus jeune âge, à multiplier les places d'hébergement pour les victimes, ou encore à former des professionnels.

Violences faites aux femmes : personnalités et syndicalistes appellent à marcher le 24 novembre

Sur Twitter, le hashtag #JeMarcheLe24 était ainsi l'un des plus populaires, de nombreux internautes expliquant pourquoi ils comptent marcher ce samedi.

#NousToutes 50 marches sont organisées partout en France pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Trouvez celle près de chez vous ! #JeMarcheLe24 https://t.co/EbeL3LGe7u

Avec elles, avec #NousToutes , #JeMarcheLe24 pour exiger des politiques publiques à la hauteur pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. https://t.co/DXxU6hOcH8

Le samedi 24 novembre, je marche pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Je marche car rien n’est jamais acquis. Je marche car il reste encore tellement à faire. Je marche car je refuse une société sans elles. #JeMarcheLe24 #NousToutes #EELV pic.twitter.com/49EuSEqLkH

Samedi, on va voir si le carburant est plus important que les violences sexistes et sexuelles. #JeMarcheLe24

