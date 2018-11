Paris : la «cité des dames», un centre d'accueil destiné aux femmes sans-abri, va ouvrir dans le 13e

Un centre d'accueil et de soin, destiné aux femmes en situation précaire, doit ouvrir ses portes dans le 13e, début décembre. Une campagne pour le financer est lancée ce mardi 20 novembre.

Baptisé «Cité des dames», ce centre d'accueil sera ouvert dès le 1er décembre prochain 7 jours sur 7 et sera accessible à toutes les femmes, sans distinction, de jour comme de nuit, y compris si elles sont accompagnées de leur(s) chien(s) ou autre animal.

La Cité des dames a besoin de vous pour accueillir des femmes sans-abri dès cet hiver et tout au long de l'année ! C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui notre campagne Ulule. Merci à Sophia Aram de nous avoir prêté sa voix et pour le soutien

Une telle structure n'est pas une nouveauté à Paris, mais manque cruellement tant la demande est importante. C'est la raison pour laquelle l'association ADSF («Agir pour la santé des femmes») et l'Armée du Salut ont lancé ce jour une cagnotte Ulule, afin de financer l'ouverture et la gestion de ce futur centre d'accueil, situé rue du Chevaleret (13e).

Au total, une centaine de femmes pourront y être accueillies en permanence. Et sur place, elles pourront bénéficier d'un repas, se doucher, déposer leurs affaires, se changer, laver leurs vêtements, mais également recharger leur téléphone et aller sur internet. Mais surtout, se reposer.

Enfin, et c'est le grand point fort de ce centre, elles pourront bénéficier d'un accompagnement social, médical et psychologique. Pour cela, une équipe de professionnels – composée notamment de psychologues et de sages-femmes – sera disponible tous les jours.

Et c'est justement pour financer une équipe salariée, tout en ayant les moyens d'accueillir et d'orienter chaque femme «dans de bonnes conditions» que la «Cité des dames» lance un appel aux dons, alors qu'une journée d'accueil normale coûte 2.107 euros pour 100 personnes.