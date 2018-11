Blocage des «gilets jaunes», en direct : le député Jean Lassalle en gilet jaune provoque une brève suspension à l'Assemblée nationale

Après l'historique journée du 17 novembre, les «gilets jaunes» ont décidé de prolonger toute la semaine leur mouvement de protestation contre la pression fiscale. Cinquième journée de mobilisation ce mercredi. Suivez la situation en direct.

2 MORTS DEPUIS SAMEDI 17 NOVEMBRE

ENCORE 10.500 MANIFESTANTS EN FRANCE SELON LA POLICE

MANIFESTATION NATIONALE samedi A PARIS

16H15

A Sochaux, dans le Doubs, l'usine PSA était à l'arrêt cet après-midi, certaines pièces ayant été bloquées dans le sud-ouest de la France par les barrages.

Les lignes de montage des Peugeot 308, 3008 et de l'Opel Grandland étaient totalement interrompus. Selon la direction, il s'agit de pièces pour le ferrage, de batteries et d'amortisseurs, qui venaient d'Espagne. Les camions qui les transportent sont bloqués entre Bordeaux et Guéret.

Neuf cents véhicules n'ont pas été fabriqués ce mercredi après-midi, et pas moins de 1.600 employés étaient en arrêt forcé.

15H34

Au beau milieu d'une séance à l'Assemblée nationale, le député non-inscrit Jean Lassalle a enfilé un gilet jaune, provoquant une brève suspension.

«Retirez ce gilet !», lui a alors lancé le président Richard Ferrand (LREM), à plusieurs reprises. Les huissiers se sont alors rapprochés de l'élu des Pyrénées-Atlantiques, mais ce dernier n'a pas immédiatement accepté de retirer son gilet.

Jean Lassalle en gilet jaune à l'Assemblée

13H39

Emmanuel Macron a déclaré ce mercredi, en ouvrant le conseil des ministres, que «la sévérité sera(it) de mise» contre «des comportements inacceptables» lors des manifestations des «gilets jaunes», a indiqué le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. «Il y a des souffrances légitimes qu'il faut entendre mais il y a aussi eu des comportements inacceptables. Il faut être intraitable sur l'ordre public. Nous ne pouvons accepter les deux personnes décédées, les blessés chez les manifestants et chez les forces de l'ordre, ni les propos racistes, antisémites ou homophobes», a-t-il ajouté devant la presse.

13H30

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a annoncé que trente membres des forces de l'ordre, 16 policiers et 14 gendarmes, ont été blessés à la Réunion en intervenant contre les violences urbaines qui frappent l'île paralysée par les «gilets jaunes». Un premier bilan communiqué dans la matinée par la préfecture de la Réunion faisait état de 16 blessés, dont un commandant du GIPN qui a eu une main arrachée lors de l'explosion accidentelle d'une grenade dans son véhicule alors qu'il était caillassé par de jeunes manifestants.

12h14

Des internautes d'indignent sur Twitter des dégâts occasionnés.

Voilà ce qu'il laisse après leur passage, vraiment j'ai une haine profonde contre eux, vous avez complètement desservi votre cause félicitations pour ce temps perdu et merci pour l'argent que l'on va devoir sortir de notre poche pour réparer tout ça

09h53

Le réseau autoroutier demeure toujours en partie paralysé par les «gilets jaunes».

point de situation de 9h00 sur le réseau VINCI Autoroutes

09h49

Des manifestants bloquent l'entrée de la préfecture de l'Indre depuis 9h30 à Châteauroux.

09h19

Le président du conseil régional de La Réunino Didier Robert a annoncé le gel pour tois ans de la taxe spéciale sur la consommation de carburant.

09h02

Bilan revu à la hausse à la Réunion. 16 policiers (dont 1 gravement) et non 9 ont été blessés cette nuit sur l'île.

08h47

Spectacle de désolation au péage de Virsac (Gironde)

Chaussée détériorée, cabines, panneaux de signalisation et glissières de sécurité vendalisés. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre sur le terrain pour dégager la chaussée.



gendarmerie de la Nouvelle-Aquitaine pic.twitter.com/nuzoXih7EH — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) 21 novembre 2018

08h44

Député du Gard RN, l'avocat Gilbert Collard a annoncé qu'il manifestera samedi à Paris aux côtés des gilets jaunes.

08h41

Nuit tendue à la Réunion. 9 policiers ont été blessés lors d'affrontement avec des casseurs en marge de la mobilisation des gilets jaunes.

08h17

Selon un témoignage recueilli par France Bleu, des automobilistes ont passé la nuit dans leur voiture bloqués avec des enfants sur l'A10 sur le Pont de la Dordogne.

07h22

En Dordogne, des blocages et des barrages filtrants ont été signalés notamment à Trelissac et sur la rocade de Bergerac.

07h14

Après les dégradations occasionnées par les «gilets jaunes», une partie de l'A47 a dû être fermée cette nuit pour procéder à des travaux, explique Le Progrès.

06h56

La préfecture de la Manche communique sur les points de blocage du jour.

#21novembre 6h30 - points de filtrage dans la Manche.



NORD COTENTIN



Les Pieux



CENTRE MANCHE



Condé-sur-Vire > Échangeur 1



Torigni-sur-Vire > Carrefour detourbe



La Haye du Puits



Bréhal > giratoire



Villedieu-les-Poeles > A84 Échangeurs 37 et 38



SUD MANCHE



Avranches > Montcreton — Préfet de la Manche (@Prefecture50) 21 novembre 2018

06h40

Pendant ce temps sur Facebook, l'appel à manifester samedi à Paris rencontre un certain succès. 30.000 personnes souhaitent y participer, 200.000 s'y sont dits «intéressées».

06h34

C'est parti pour une nouvelle journée de contestation face à la politique fiscale du gouvernement d'Edouard Philippe. En Seine-Maritime, les «gilets jaunes» restent mobilisés.

Revivez la journée du mardi 20 novembre

20H11

Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a dénoncé une «situation intolérable» sur l'île de la Réunion, avec des «violences urbaines».

«Ces violences sont le fait de bandes de jeunes gens qui n'ont rien à voir avec les gilets jaunes», a-t-elle précisé, promettant une «réponse ferme de l'Etat».

Depuis quatre jours, l'île est en proie à une flambée de violences avec le mouvement des gilets jaunes, et les autorités ont mis en place un couvre-feu la nuit dans la moitié des communes de l'île.

19H

Un deuxième mort est à déplorer en marge des blocages. Il s'agit d'un motard qui avait percuté une camionnette lundi dans la Drôme à l'approche d'un barrage de «gilets jaunes».

Lundi dernier vers 7H30, le motard avait remonté par la gauche une file de voitures d’un bouchon causé par un barrage filtrant de «gilets jaunes» sur la N7 à Portes-lès-Valences. Il n'avait pas réussi à éviter la camionnette en train de faire demi-tour pour contourner le barrage. Dans un état grave à la suite de l'accident, le motard est décédé ce mardi après-midi à l’âge de 27 ans.

18H22

La manifestation prévue samedi place de la Concorde doit être déclarée, a rappelé le Premier ministre Edouard Philippe à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement.

«Pour manifester en France, il faut déclarer un projet de manifestation. Et ce n'est pas du tout accessoire, c'est important parce que ça permet notamment de sécuriser une manifestation», a-t-il expliqué. «Elle permet, cette règle, que les manifestations se passent bien. Nous n'avons [...] aucune intention de réprimer ou de diminuer en quoi que ce soit la liberté d'expression ou la liberté de manifestation. Mais nous voulons que cette liberté s'exprime dans le cadre de la loi, dans le respect de l'ordre public», a conclu le chef du gouvernement.

17H20

La fédération FO des transports et de la logistique a appelé mardi ses adhérents et sympathisants à rejoindre le mouvement des gilets jaunes pour défendre le pouvoir d'achat. Elle envisage même de durcir le ton, avec un appel à la grève.

«Nous sommes aussi des citoyens», a déclaré Patrice Clos, secrétaire général de la confédération Force ouvrière dans un communiqué. «On appelle à venir renforcer les mouvements existants», a-t-il ajouté.

FO est le premier syndicat du secteur à appeler à la mobilisation.

15H38

L’opposition dénonce une volonté de «pourrissement» du gouvernement. «Ce qui est en train de se passer est très grave et irresponsable de la part du gouvernement. Le gouvernement a décidé de jouer le pourrissement. On sait la conséquence que cela peut avoir : une certaine forme de radicalisation», a affirmé le patron des députés Les Républicains, Christian Jacob, lors d'une conférence de presse.

15H02

Des affrontements ont eu lieu à la mi-journée dans le centre-ville de Perpignan entre les forces de l'ordre et des lycéens qui disent soutenir le mouvement des «gilets jaunes», selon France Bleu Roussillon. Environ 400 lycéens ont bloqué ce matin l'entrée du lycée Arago à l'aide de poubelles auxquelles ils ont mis le feu.

14h19

Parmi les blocages à signaler :

L’accès à l’autoroute 7 (A7) reste très difficile dans le Vaucluse près d’Avignon et d’Orange.

Une opération de filtrage est également en cours à, Aix-en-Provence au niveau d’un péage de l’A8.

En Gironde, l’A10 et la nationale 10 (N10) sont fermées au niveau de Saint-André-de-Cubzac.

14H02

Les principaux dépôts pétroliers ciblés par les manifestants se trouvent :

A Port-la-Nouvelle (Aude), Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), Frontignan (Hérault), Portes-lès-Valence (Drôme) et Valenciennes (Nord).

En Corse, le blocage du dépôt de Lucciana a entraîné une ruée des automobilistes dans les stations-service de la région bastiaise, qu’il approvisionne.

13H56

Sur l'île de la Réunion, où 35 barrages étaient encore dressés à la mi-journée, un couvre-feu partiel a été instauré dans la moitié des communes où les écoles sont restées fermées mardi à la suite d'une nouvelle nuit de violences.

12h56

«On vit un moment d’inquiétude parce qu’on se fait engueuler, parce que la situation est tendue. C’est difficile« du fait de «la transformation qu’on a engagée» mais «je pense que nous gagnerons collectivement par la cohérence, la constance et la détermination», a de son côté déclaré le Premier ministre Edouard Philippe à la réunion de groupe des députés LREM.

12h47

«Le gouvernement est actuellement confronté à des protestations. C'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain», a dit depuis la Belgique Emmanuel Macron lors d'un débat en compagnie du Premier ministre belge Charles Michel.

12h36

Six personnes ont été interpellées pour jets de projectile à Langueux (Côtes-d'Armor) après des débordements en marge d'une manifestation des «gilets jaunes».

12h07

Marine Le Pen décoche une flèche au ministre de l'Intérieur sur Twitter.

Il faut rappeler que la quasi-totalité des blessés l'ont été par des inconscients criminels qui ont foncé sur des #GiletsJaunes et des policiers. En inversant les responsabilités, @CCastaner ajoute l'injustice à l'injustice et radicalise le mouvement. Que cherche-t-il ? MLP

11h11

10h34

Elles font le tour du Web depuis samedi. Deux soeurs dominicaines ont été filmées dansant quelques instants avec des manifestants.

10h25

Un couvre-feu partiel a été instauré dans la moitié des communes de La Réunion où les écoles sont restées fermées mardi à la suite d'une nouvelle nuit de violences en marge du mouvement des "gilets jaunes". "C'est une mesure forte, inédite, elle me paraît adaptée à la situation, à cette menace que nous devons combattre", a annoncé le préfet de La Réunion, Amaury de Saint Quentin.

10h21

Le barrage empêchant l'accès au dépôt de Lespinasse a été levé indique La Dépêche du Midi.

10h03

L’automobiliste de 41 ans qui avait renversé un policier en forçant un barrage de gilets jaunes a été condamné à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Grasse (Alpes-Maritimes).

09h39

La carte des blocages affectant le trafic routier ce mardi est disponible.

09h23

Le dépôt pétrolier de Frontignan est bloqué par des manifestants. 300 CRS sont mobilisés pour les déloger.

09h15

Au 4e jour, les barrages persistent toujours.

Ce matin, sur la RN165, entre Vannes et #Auray, une opération escargot est menée ce mardi, au niveau de Brec'h, en direction de #Vannes

08h12

France 3 se fait écho de premières pénuries d'essence consécutives aux blocages de dépôts de carburants. Plusieurs stations de l'Hérault sont notamment concernées.

08h07

Les forces de l'ordre sont de nouveau intervenues pour débloquer l'accès au au dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, au sud de Rennes, et libérer la circulation sur la route Rennes-Angers

07h53

«On voit bien aujourd'hui qu'on a une dérive totale d'une manifestation qui pour l'essentiel était bon enfant samedi. On voit qu'on a une radicalisation avec des revendications qui ne sont plus cohérentes, qui vont dans tous les sens», a déclaré sur France 2 le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

07h37

La police a procédé à des jets de gaz lacrymogène et à des interpellations ce matin à Caen. Dans la région, on dénombre encore plusieurs barrages à Bayeux, Vire et Lisieux.

07h31

Ce matin, de nouveaux barrages filtrants ont été installés sur l'A16 à Calais. Sur l'A25, une vingtaine de poids lourds occupent les voies de circulation.

07h28

Depuis samedi, la mobilisation est forte sur l'île de la Réunion, avec parfois de violents débordements. Conséquences : les écoles et les crèches ont été fermées pour la journée. Des renforts de gendarmes sont arrivés depuis Mayotte.

06h46

Plusieurs dépôts pétroliers sont toujours ciblés comme à Port-la-Nouvelle (Aude), Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), Frontignan (Hérault), Portes-lès-Valence (Drôme), Valenciennes (Nord) et Lucciana (Corse).

06h39

Sur les autoroutes A7, A8, A9, A10, A20, A28, A61, A62 et A71, les automobilistes rencontraient encore des difficultés à circuler lundi soir.

06h32

Les blocages reprennent ce matin notamment dans la Somme et le Maine-et-Loire.

Les opérations de filtrages ont repris ce matin à Flixecourt sur la D1001

06h25 :

Selon les informations du Parisien reprises par l'AFP, quatre hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire samedi. Ils projetaient de commettre un attentat samedi 17 novembre. «Ca va saigner le 17 novembre», avait écrit l'un des 4 interpellés dans un sms envoyé à sa compagne.

Revivez la journée du lundi 19 novembre

23H01

Le député européen Yannick Jadot a condamné ceux qui «attisent» la «colère» des Français hostiles à la hausse de la taxation des carburants, jugeant qu'il y a eu des comportements «inadmissibles» dans les manifestations des gilets jaunes. «Quand on est un responsable politique, notre honneur, c'est de répondre aux colères, ce n'est pas de les attiser», a-t-il affirmédans l'émission «Audition publique».

«Il y a eu dans ces manifestations des comportements absolument inadmissibles, homophobes, xénophobes», a-t-il déploré. Interrogé sur la position de fermeté adoptée dimanche par le Premier ministre, Yannick Jadot a rappelé qu'il était favorable à l'augmentation des taxes sur les carburants au rythme décidé par le gouvernement. Mais il a aussi jugé «totalement aberrant» que le gouvernement n'ait eu aucune nouvelle mesure à proposer pour accompagner la transition énergétique.

20H19

«Je demande solennellement, mais fermement, à ceux et celles qui veulent manifester de continuer à manifester s'ils le veulent, mais sans chercher à bloquer et à atteindre la liberté de chacune et chacun», a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lors d'un point presse.

«Les opérations de déblocage vont donc se poursuivre dans les heures qui viennent», a-t-il ajouté, précisant avoir demandé aux préfets et aux forces de l'ordre de «veiller à dégager systématiquement, mais méthodiquement, sans confrontation, les dépôts pétroliers et les sites sensibles».

Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, à propos des gilets jaunes : « J'en appelle à la responsabilité et au respect mutuel »

19H33

Le maire de Bordeaux Alain Juppé a estimé que le mouvement des gilets jaunes «risqu[ait] de durer parce que le mécontentement est profond», mais il a précisé que le gouvernement n'avait «pas le droit de céder» sur la transition énergétique.

«Céder sur la transition énergétique serait une responsabilité historique vis-à-vis des générations qui nous succèderont, et là on n'a pas le droit de céder», a-t-il insisté face à la presse en marge du Conseil municipal.

«Je pense que le gouvernement ferait bien d'être plus attentif à la situation des retraités. Il faut se montrer attentif à la situation des plus fragiles», a-t-il estimé, assurant toutefois que «le gouvernement est sensible à ce que disent les gilets jaunes».

18H54

A Strasbourg, un «gilet jaune» a été condamné à quatre mois de prison ferme par le tribunal correctionnel, pour «mise en danger de la vie d'autrui» et «entrave à la circulation».

Ce soudeur, âgé de 32 ans, était poursuivi pour avoir formé une chaîne humaine sur l'autoroute A35 à Strasbourg samedi, et pour avoir traversé le terre-plein central avec quatre autres manifestants.

18H00

Après les organisations professionnelles, c'est le patronat qui a appelé les gilets jaunes à «l'apaisement».

«Nos entreprises sont totalement concernées par la hausse des prix des carburants et je comprends le mécontentement exprimé par les 'gilets jaunes'», a ainsi assuré Alain Griset, président de l'Union des entreprises de proximité (U2P). «Néanmoins, le pire serait d'organiser un blocage de l'économie et d'aggraver la situation générale, a-t-il ajouté, appelant «à cesser toute action de blocage qui conduirait à mettre en danger nos entreprises». «Les chefs d'entreprise de proximité et leurs salariés ont un besoin impératif de se déplacer, le plus souvent en véhicule», a également affirmé Alain Griset.

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a quant à elle déclaré que ces blocages ne sont pas «sans conséquence» pour «le monde économique». Elle a regretté que les entreprises «fassent les frais d'une situation dont elles ne sont en rien responsables».

17H20

Le pont d’Aquitaine a été évacué par les forces de l’ordre. En quelque minutes, près de 200 gilets jaunes ont quitté la zone. Les manifestants ont joué toute la journée au jeu du chat et de la souris avec les forces de l’ordre. C’est la troisième évacuation de ce pont enjambant la Garonne qui est un important point de passage sur la rocade périphérique bordelaise.

Le pont d'Aquitaine évacué par les forces de l'ordre

16H55

Les transporteurs routiers ont indiqué ce lundi qu'ils ne souhaitaient pas être associés au mouvement des gilets jaunes, même si ils approuvent certaines des revendications du mouvement.

«Les organisations professionnelles entendent rappeler que les entreprises de transport ont pris leurs responsabilités en ne se joignant pas au mouvement. En effet, même si celles-ci comprennent les motivations des manifestants, leur situation économique tendue ne leur permet pas de perdre des journées de travail», a expliqué la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) dans un communiqué.

16H26

En appelant à manifester samedi 24 novembre, les «gilets jaunes» risquent de court-circuiter la marche organisée par le collectif #NousToutes contre les violences sexuelles et sexistes. Un évènement organisé depuis plus de deux mois, contrairement à ce qu'affirme une rumeur avançant qu'il s'agit d'un «complot» pour étouffer le mouvement des gilets jaunes.

Putain je viens de voir un événement Facebook #GiletJaune samedi 24 à Concorde...



S’il vous plaît n’y participez pas, c’est le jour de #NousToutes ça fait plus de 2 mois que cette date a été choisie et c’est un mouvement très important qui ne doit pas éclipsé dans les médias. — bien joué ma p’tite gueule (@ChijireTakami) 19 novembre 2018

15h47

Un homme aurait été renversé par un automobiliste qui a forcé le passage à Langon, selon les Gilets jaunes.

Attroupement autour d'un homme blessé, renversé par un automobiliste qui a forcé le passage selon les Gilets jaunes. #Langon

15h21

31 barrages restaient en place à La Réunion à la mi-journée, après une nuit marquée par des violences urbaines.

Six membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés lors d'interventions, et 19 personnes ont été interpellées, 51 depuis samedi, selon la préfecture, qui a précisé avoir demandé des renforts à Paris.

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a lancé sur la chaîne Public Sénat un «appel au calme» et à la «responsabilité» de chacun alors qu'«autour de ces manifestants qui disent leur colère, leur angoisse, leurs demandes, un certain nombre de jeunes ou moins jeunes en profitent pour faire de la casse».

Sur toute l'île lundi à 14H00 (11H00 à Paris), la Direction régionale des routes recensait 31 barrages, dans une ambiance tendue sur la plupart des sites, avec notamment des jets de pierres, des feux de poubelles, de pneus ou de palettes.

La plupart des écoles de l'île et l'université restaient fermées, comme le conseil départemental et les chambres consulaires, et les transports en commun n'étaient pas assurés.

Le dépôt de carburant de l'île est bloqué, a précisé Mme Girardin, disant craindre «très vite des problèmes de ravitaillement» qui «pourraient toucher l'aéroport».

14H04

En visite d'Etat en Belgique, Emmanuel Macron a indiqué qu'il ne souhaitait pas s'exprimer sur le sujet des «gilets jaunes», «surtout quelques heures après la déclaration du Premier ministre», qui avait évoqué la question dimanche soir au JT de France 2. Le chef de l'Etat s'exprimera «en temps voulu».

12h41 :

Certains automobilistes semblent avoir trouvé la parade pour passer les barrages...

Péage de narbonne Sud blocage . Des automobilistes solidaires font un geste ils s arrêtent et offrent des croissants

12h23 :

Intervention des forces de l'ordre en Gironde.

Les forces de l'ordre sont intervenues sur le #PontAquitaine. Les agents de la DIRA ont commencé les opérations de nettoyage de la chaussée dans le sens Paris-Bordeaux suite aux nombreux dégâts causés.

10h41 :

Sur certains blocages, des routiers sont venus prêter main forte aux «gilets jaunes».

À Samazan, le mouvement s'est durci ce lundi matin sous l'impulsion des routiers, venus en nombre dès 7 heures

10h12 :

Nouvelles tensions entre manifestants et automobilistes...

les esprits s'échauffent au rond point de la Valoine

09h21 :

L'évènement «Acte 2 : toute la France à Paris!» a été lancé sur Facebook. Il invite les «gilets jaunes» de toute la France à se mobiliser à Paris. 20.000 internautes ont déjà annoncé s'y rendre.

09h08 :

Un nouveau «gilet jaune» a été grièvement blessé cette nuit. Le manifestant de 25 ans a été touché au bassin et aux jambes à Saint-Dizier.

08h59 :

A Remoulins (Gard), certains «gilets jaunes» rendent gratuit l'accès à un péage sur l'A9.

Le mouvement des #GiletsJaunes au rond point du Péage Autoroute #A9 sur Ville de Remoulins se poursuit avec en plus le péage de Remoulins : GRATUIT.

08h50 :

L'ancien candidat à la présidence de la République Philippe Poutou croit en la force du mouvement.

Les #giletsjaunes seraient-ils en train de faire ce que le mouvement syndical n'avait pas réussi ? Un mouvement surprenant, qui se prolonge, originale dans sa forme, qui exprime clairement détermination et colère contre le gouvernement. Une mobilisation générale devient possible.

08h41 :

Une vidéo publiée sur Twitter montre des manifestants proférer des insultes racistes à l'encontre d'une automobiliste à Cognac. La police a remis le dossier au procureur de la République.

08h11 :

Vigilance si vous êtes dans la Manche, de nombreux points de blocage persistent ce matin. C'est le cas aux entrées de Cherbourg ou sur l'A84 (échangeur de Guilberville).

08h07 :

Une dizaine de dépôts de carburants est bloquée par les «gilets jaunes», indique Benjamin Cauchy, porte-parole du mouvement. «On veut désormais bloquer les raffineries et les dépôts industriels pour avoir un impact économique», a-t-il dit sur RMC.

07h58 :

L'accès au rond-point Picot à #chalons (sortie Verdun-Ste Menehould) est totalement bloqué depuis la RN44. #routiers et #giletsjaunes sont sur le pont depuis 3 heures ce matin. Ça bouchonne sur la RN44 et les axes alentour

07h56 :

A Perpignan, les «gilets jaunes» sont mobilisés au niveau des péages sud et nord de la ville.

07h40 :

Face aux perturbations, une partie des transports scolaires a été suspendue par le Conseil régional du Vaucluse. De gros bouchons se sont créés entre Carpentras et Avignon.

07h29 :

07h11 :

A Maubeuge, nos confrères de la Voix du Nord se font écho d'un barrage à hauteur d'un rond-point.

Comme prévu, les routiers s'unissent aux #giletsjaunes et bloquent ce matin le rond-point de la SAVDA, principale porte d'entrée de #Maubeuge

7h01 :

Malgré le froid, des centaines de gilets jaunes ont passé la nuit aux quatres coins du pays.

Les gilets jaune ont passé la nuit sur le rond point de Capecure et du Casino a #BoulognesurMer

06h57 :

D'importantes perturbations signalées sur Twitter à Bordeaux.

06h54 :

06h51 :

La Réunion continue, elle aussi, d'être touchée.

Après une nuit très agitée, #LaReunion est encore paralysée ce lundi. Quasi impossible de se déplacer à cause des barrages

06h49 :

Ca coince aussi pour entrer sur l'A9 à Nîmes :

Un barrage filtrant installé par un petit groupe de gilets jaunes ralentie la circulation pour entrer sur l'A9 au rond-point kilomètre delta à Nîmes.

06h38 :

Des gilets jaunes perturbent le trafic à Larivière au niveau du péage de Fontaine sur l'A36.

06h35 :

Autres perturbations constatées. Elles concernent la circulation sur le pont de Tancarville et la RN 106 à Alès.

06h30 :

Les gilets jaunes entrent ce lundi dans leur 3e journée de mobilisation contre la politique économique menée par le couple exécutif. Les blocages se poursuivent. Plusieurs autoroutes font l'objet de barrages filtrants : A36 à Larivière, A6 au niveau du péage de Limas, A35 à Roppenheim. Le pont d'Aquitaine et l'A16 à hauteur de Calais sont fermés.