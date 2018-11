Karl Lagerfeld va lancer les nouvelles illuminations des Champs-Elysées

La plus belle avenue du monde va briller de mille feux pour les fêtes de fin d’année. A 19h, ce jeudi soir, les traditionnelles illuminations des Champs-Elysées seront déclenchées.

C’est le styliste Karl Lagerfeld qui appuiera sur le bouton, en tant que ­parrain de l’édition 2018, succédant ainsi à Lily-Rose Depp. Les 400 arbres de l’artère et des contre-­allées étincelleront alors, grâce à un tout nouveau dispositif, baptisé «Flamboyance». Pour la première fois, le rouge sera la couleur dominante, en remplacement du blanc. Au total, environ un million de points lumineux vont scintiller jusqu’au 9 janvier prochain, entre 17h et 2h. Et toute la nuit, les 24 et 31 décembre.

Des éclairages écolo

Comme pour le précédent dispositif, appelé «Scintillance», en place depuis 2014, l’accent sera mis sur le respect de l’environnement. En effet, des LED basse consommation sont ­déployées sur les 2,2 kilomètres de l’avenue. Pour ces sept semaines, la facture énergétique (23 400 kW/h) correspondra ainsi à la consommation de deux familles de quatre Parisiens sur une année.

Les ­illuminations seront vues par environ 500 000 personnes durant la ­période des fêtes. A noter que cette année, autre nouveauté, elles ne trouveront toutefois pas de marché de Noël en bas de la célèbre avenue, à la suite du conflit entre Marcel Campion et la mairie de Paris. La centaine de chalets de bois sera, cette fois, installée dans le ­jardin des Tuileries.