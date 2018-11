Paris : le tram 3b est désormais mis en service jusqu'à la porte d'Asnières

Bonne nouvelle pour le nord de Paris. Le prolongement de la ligne de tramway T3b a été mis en service ce samedi 24 novembre, entre la porte de la Chapelle (18e) et celle d’Asnières (17e).

Cette ligne T3b – qui reliait auparavant la porte de Vincennes (12e) à la Chapelle (18e) – dessert désormais huit stations supplémentaires, sur 4,3 kilomètres nouvellement exploités.

Au total, 89.000 voyageurs doivent l’emprunter tous les jours, selon la RATP, alors que 600.000 habitants (17e, 18e, Saint-Denis, Saint-Ouen, Clichy et Levallois) ainsi que 300.000 salariés également concernés par ce nouveau tracé.

La ligne est désormais ouverte 7 jours sur 7 (de 5h à 00h30 en semaine, et de 5h à 1h30 les vendredis, samedis et veilles de fêtes) – avec un passage toutes les 4 minutes dans chaque sens en heure de pointe. Il faut donc compter environ treize minutes de temps de trajet entre la Chapelle (18e) et la porte d’Asnières (17e).

Le prolongement permet aussi la correspondance avec les lignes 4, 12, 13 et 14 du métro, avec le RER C, ainsi qu’avec plus de vingt lignes de bus. A terme, il est d'ailleurs prévu que le tramway parisien soit encore rallongé, afin de poursuivre la boucle sur le boulevard des Maréchaux.

A ce sujet, une autre portion du T3 est actuellement à l’étude entre la porte d’Asnières (17e) et la porte Dauphine (16e), et pourrait être réalisée d'ici à 2024. En Ile-de-France, huit autres lignes de tramway (dont 6 ont été ou vont être prolongées), alors que quatre autres lignes de tramway sont en construction.

[#Prolongement #T3b] Embarquez avec nous dans la loge de conduite pour découvrir le nouveau parcours et les derniers préparatifs avant la mise en service prévue le 24 novembre #RATP pic.twitter.com/hg6qfH3xnX — T3b RATP (@T3b_RATP) 6 novembre 2018