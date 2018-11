«Restaurants à 200 euros» : la déclaration de Gérald Darmanin fait réagir Twitter

En voulant montrer qu'il comprenait les difficultés des «gilets jaunes», le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a fait une déclaration suprenante sur le prix des restaurants à Paris, qui n'a pas manqué de faire réagir Twitter.

«Nous devons tous intégrer et pas seulement expliquer, mais entendre et comprendre, ce que c'est de vivre avec 950 euros par mois, quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 euros lorsque vous invitez quelqu'un et que vous ne prenez pas de vin», a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par le journal Marianne.

Mais pour beaucoup d'internautes, l'ancien maire de Tourcoing (Nord) illustre une nouvelle fois la déconnexion de certains responsables politiques avec la réalité que vivent la plupart des Français.

"Allez ! Mange ! Pense à ces ministres qui doivent dépenser 100€ par personne sns le vin dans les restos à Paris" #Darmanin #Giletsjaunes pic.twitter.com/pHu6PeiLnh — Monsieur Nounou ! (@MonsieurNounou) 23 novembre 2018

Flash: Restaurants à 200€ - Émus par les propos de Gérard Darmanin, les Gilets Jaunes annoncent suspendre leur mouvement "On s'est rendu compte qu'il y avait des gens bien plus malheureux que nous". — Le Gorafi (@le_gorafi) 23 novembre 2018

C'est tellement énorme que l'on voudrait croire à un fake.



Mais non, #Darmanin est à l'image de ce gouvernement : déconnecté de la très grande majorité des Français et enfermé dans une bulle où il ne parle à et ne voit que les très riches. #GiletsJaunes #leprixdelademocratie https://t.co/SrZg2WACwY — Julia Cage (@CageJulia) 23 novembre 2018

Copé et son pain au chocolat "aux alentours de 10-15 centimes", NKM et son ticket de métro à "4 euros et quelques" et maintenant #Darmanin et ses restaurants parisiens à "200 euros sans le vin". Pendant ce temps-là, les #GiletsJaunes dénoncent un pouvoir "déconnecté". — Guillaume Poingt (@guillaumepoingt) 23 novembre 2018

L'hebdomadaire Marianne, qui a rappelé que les tarifs évoqués par Gérald Darmanin sont plutôt pratiqués dans des restaurants étoilés, l'a également invité à consulter le Guide Michelin pour trouver des menus «dans des étoilés pour 55, 58 ou 62 euros». Le ministre a réagi en dénon çant ce vendredi sur Twitter la «malhonnêteté intellectuelle» du magazine.