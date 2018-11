Champs-Elysées : l'invitation d'Anne Hidalgo qui tombe mal en pleine manifestation des gilets jaunes

Anne Hidalgo a mal choisi son moment. Un euphémisme tant le message envoyé sur le compte Twitter de la maire de Paris détonne avec l'actualité de ce samedi 24 novembre et les violences en cours sur la plus belle avenue du monde.

«Et si vous profitiez du week-end pour braver le froid et venir admirer les superbes 'illuminations' de 'l'avenue des Champs-Elysées' inaugurées jeudi soir ?», proposait-elle dans un message publié autour de 17h.

Les «illuminations "flamboyance" s'allumeront de rouge tous les soirs du 22 novembre au 9 janvier, de 17h à 2h et les nuits complètes des 24 et 31 décembre», indique la vidéo accompagnant cette invitation incongrue.

Effacée depuis, le tweet -très probablement programmé à l'avance par le service de communication d'Anne Hidalgo- a été publiée au moment même où les illuminations des fêtes de fin d'année se sont allumées sur l'avenue des Champs-Elysées.

Et ce, alors que la journée de mobilisation des gilets jaunes ce samedi s'accompagne de violences urbaines et de divers incidents mêlant casseurs et CRS. Selon la préfecture de police de Paris, 18 personnes avaient été interpellées dans la capitale, en milieu d'après-midi.

Ce hasard de calendrier offre des scènes étonnantes sur les Champs-Elysées, les lumières rouges des décorations festives de la mairie de Paris se confondant avec la lueur des flammes de véhicules incendiés.