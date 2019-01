French Fab Tour : coup d'envoi de la grande tournée de l'industrie

La tournée du French Fab Tour a commencé mardi 15 janvier à Laval (Mayenne) et doit traverser 60 villes françaises dans les prochains mois avec son village itinérant.

Cette grande tournée de l'industrie française est organisée sous la direction de BPI France, la banque publique d'investissement qui aide les entreprises à se développer par des financements et à créer de l'emploi.

CNEWS est partenaire de cet événement qui fait la promotion et soutient les initiatives industrielles en région. L'idée est de dire que la France est un grand pays industriel, qui connait des hauts et des bas, mais qui reste puissant et «qui doit retrouver son esprit de conquête» comme le dit Patrice Begay l'un des initiateurs de cette tournée avec Nicolas Dufourcq, DG de BPI France.

Elle est géniale notre #industrie ! Étudiants, futurs équipiers, industriels, ils sont plus de 3000 à #Laval pour l’industrie de Demain ! Fierté collective des entrepreneurs, des jeunes, de la France industrielle d’aujourd’hui et de Demain @LaFrenchFab #FrenchFabTour pic.twitter.com/LowrmhjSGF — Patrice Bégay (@patricebegay) 15 janvier 2019

L’objectif du French Fab Tour est aussi de réaffirmer que des emplois existent mais qu'ils ne sont pas toujours pourvus en raison d'un manque de formation.