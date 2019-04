Paris : un homme arrêté après avoir agressé sexuellement 5 mineures dans le métro

Son arrestation a mis fin à une série d'agressions sexuelles. Un Bengalais de 30 ans a été interpellé le 15 janvier à l'endroit où il avait l'habitude de sévir : la ligne 5 du métro parisien.

Le prédateur présumé est soupçonné d'avoir commis cinq agressions sexuelles sur la liaison de transport reliant Bobigny à Place d'Italie, entre juin 2018 et janvier 2019, rapporte Le Parisien.

Son mode opératoire était toujours le même. Le chef cuisinier de métier s'en prenait à des jeunes filles mineures entre 8h30 et 8h45 alors qu'il se rendait au travail. Il profitait alors de l'affluence pour s'adonner à des attouchements sur ses victimes.

Ali F. a été repéré grâce aux images de vidéosurveillance. La veille de son arrestation, il avait agressé une jeune fille de 14 ans entre les stations gare de l'Est et République lui touchant le sexe et la poitrine, avant de s'enfuir.

Une surveillance policière mise en place

Mais c'est environ un mois plus tôt, le 13 décembre, qu'il avait été repéré lorsqu'il avait attrapé la fesse d'une adolescente de 14 ans qui avait alors tenté de le rattraper en courant. A la suite de cette agression, une surveillance policière avait été mise en place pour retrouver l'individu qui n'était manifestement pas réapparu jusqu'au 14 janvier.

Entre juin et juillet 2018, il aurait agressé deux autres collégiennes de 14 et 12 ans en commettant des attouchements similaires.

Ali F. sera jugé en comparution immédiate, le 11 février prochain, devant la TGI de Paris. L'individu a reconnu les faits qui lui sont reprochés pendant sa garde à vue.