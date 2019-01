Paris : derniers jours pour déposer son sapin de Noël afin qu'il soit recyclé

Avois aux Parisiens retardataires qui ont ont du mal à se défaire de leur sapin. Ils ont jusqu'à ce dimanche pour s'en séparer dans l'un des lieux spécialement mis en place par la mairie.

Il est en effet possible de le déposer – gratuitement – dans l'un des 174 sites installés à travers toute la capitale, soit dix lieux de plus qu'en 2017. La grande majorité est située dans des espaces verts, comme les jardins publics et les parcs. Mais, nouveauté cette année, treize points de collecte sont également installés sur la voie publique, par exemple sur les places de la Bastille (12e) et Charles-Fillon (17e), ou encore sur le boulevard Edgar-Quinet (14e).

Les détails concernant la localisation exacte et les horaires d'ouverture des points de collecte sont précisés sur la page dédiée du site web de la mairie de Paris.

Dans la pratique, pour que le sapin soit accepté par les services municipaux, plusieurs conditions doivent être respectées. L'arbre doit être sans sac, non décoré et sans flocage ou peinture. En revanche, peu importe s'il a encore des racines ou pas.

Les sapins confiés par les habitants de la capitale sont broyés sur place. La matière ainsi obtenue (le «broyat») est ensuite réutilisée dans les jardins de la ville. Déposée sur le sol, elle servira en effet à protéger les sols ainsi que les plantes du froid ou de l’évaporation de l’eau. Elle est aussi un désherbant naturel efficace.

Une amende de 68 euros pour un sapin abandonné

L'an dernier, environ 72.000 Parisiens avaient fait recycler leur sapin de cette manière. A noter que les personnes indélicates qui abandonnent leurs arbres dans la rue s'exposent à une amende de 68 euros, soit la somme réclamée pour un encombrant classique.

Offrez une seconde vie à votre sapin de #Noël, ne l'abandonnez pas dans la rue : l'opération #RecyclonsNosSapins (re)démarre dès aujourd'hui. Pas moins de 174 points de collecte sont répartis dans tous les quartiers de #Paris. https://t.co/IEZbg5MXXq — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 26 décembre 2018

