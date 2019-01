Le nombre de chômeurs en baisse de 1,1% au quatrième trimestre

Le nombre de chômeurs a légèrement baissé de 1,1% (- 42.000) au quatrième trimestre 2018.

Le nombre de demandeurs d'emploi, avec ou sans activité, a quant à lui enregistré une baisse de 0,8% (- 47.000).

Si le troisième trimestre avait été marqué par une légère hausse du chômage (+0,4%), sur un an, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi est en baisse de 1,4% (catégorie A, sans activité).

Le chômage de longue durée reste lui en hausse : en incluant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité, 2,648 millions étaient inscrits depuis plus d'un an. Un chiffre en hausse de 0,4% sur le trimestre et de 5% sur un an. A l'inverse, celui des inscrits de moins d'un an diminue de 1,8% (4,6% sur un an).