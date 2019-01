Neige et verglas : 5 départements en vigilance orange

Cinq départements ont été placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France.

Cette vigilance «neige-verglas» est lancée sur le départements des Vosges (88), de la Haute-Saône (70), sur le Territoire-de-Belfort (90), sur le Jura (39) et le Doubs (25).

Elle est valable à partir de 22 heures ce soir, jusqu'à 10 heures samedi matin.

Météo France annonce un risque de petites pluies verglaçantes la nuit prochaine et demain matin à l'est, notamment sur les Vosges et la Franche-Comté placés en vigilance orange, suivi d’un net redoux.