Jérôme Rodrigues, l'une des figures des «gilets jaunes», blessé à l'oeil, l'IGPN saisie

Jérôme Rodrigues, l'une des figures du mouvement des «gilets jaunes», a été blessé à l'oeil droit samedi lors d'un rassemblement des «gilets jaunes» place de la Bastille, à Paris. L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie.

Il filmait, en direct sur son compte Facebook, l'arrivée des manifestants sur la place lorsqu'il a été touché par un projectile alors qu'il se trouvait face à des forces de l'ordre. Il a été évacué par les pompiers, avant d'être hospitalisé. Sur les images qu'il a prises, on voit d'autres manifestants au-dessus de lui, le prendre en charge, en appeler aux «street medics». L'un d'eux crie à plusieurs reprises : «ils lui ont éclaté l'oeil.»

Munition d'un Lanceur de balles de défense (LBD), éclat de grenade ou autre projectile, l'origine de sa blessure était inconnue à ce stade.

«c’est ma chair qui a été touchée, c’est mon frère»

Sans donner le nom du blessé, la préfecture de police a indiqué sur Twitter qu'il avait été pris en charge et que l'IGPN, «la police des polices», a été saisie, «afin que soient établies les circonstances dans lesquelles cette blessure est intervenue».

#Paris : blessé pris en chage place de la #Bastille. Le préfet de Police, en accord avec le Ministre de l’Intérieur @CCastaner et le secrétaire d’Etat @NunezLaurent, saisit l’IGPN, afin que soient établies les circonstances dans lesquelles cette blessure est intervenue. — Préfecture de police (@prefpolice) 26 janvier 2019

Sur son compte Facebook, Jérôme Rodrigues a posté la photo de son visage, avec ce commentaire : «je vais perdre mon oeil la famille Ma famille.» Contactée par Cnews, la soeur de Jérôme Rodrigues a déclaré que son frère s'est «pris un tir de Flashball à moins de trois mètres dans l’œil».

«Il était très choqué car justement il a peur de perdre son œil (...), c’est une des éventualités pour le moment, a-t-elle ajouté. Il était dans un état de nerf qui a contraint les médecins à le mettre sous perfusion pour le calmer un peu.»

«Là on est vraiment dans l’attente de ce que les médecins vont nous dire. Forcement je suis hyper en colère puisque c’est ma chair qui a été touchée, c’est mon frère. On va dire que je suis complètement dépitée. A l’heure actuelle, on est dans l’attente du médecin pour savoir ce qu’il va nous dire», a-t-elle également indiqué.