LREM va présenter les grands thèmes de son projet pour Paris en vue des municipales de 2020

La démarche avait été la même avant la présidentielle. La République en marche doit présenter ce lundi soir les résultats de sa concertation des Parisiens en vue des élections municipales de 2020.

Ainsi, les 14.000 réponses collectées – en octobre et novembre – auprès de plus de 7.000 habitants de la capitale serviront à constituer les grandes lignes du projet LREM pour tenter de conquérir Paris.

Parmi les principales préoccupations des sondés, révélées ce dimanche par Le JDD, figurent la propreté et l’apaisement de l’espace public, l’accessibilité et l’entretien du métro, ainsi que la prise en charge des sans-abri. En revanche, le prix élevé de l'immobilier, récemment évoqué par Benjamin Griveaux, ne fait pas partie des priorités des personnes interrogées.

Reste désormais à savoir qui défiera l'actuelle maire de la capitale pour le parti présidentiel. La question devait à l’origine être tranchée au printemps, mais le comité national d’investiture pourrait finalement se prononcer en juin.

Six «candidats à la candidature» sont en lice : Mounir Mahjoubi (secrétaire d'Etat au Numérique), Cédric Villani (député de l'Essonne), Hugues Renson (vice-président de l’Assemblée nationale), Julien Bargeton (sénateur et conseiller de Paris,), Anne Lebreton (adjointe au maire du 4e arrondissement) et Benjamin Griveaux (porte-parole du gouvernement). Ce dernier fait figure de favori.