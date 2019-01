La rédaction de France Bleu Isère ravagée par un incendie criminel

Les locaux de la radio France Bleu Isère ont été ravagés par un incendie vraisemblablement à caractère criminel dans la nuit de dimanche à lundi.

«La porte a été fracturée et quand on voit comment elle l'a été, on pense que les personnes étaient bien équipées pour la forcer. C'est un incendie incontestablement criminel», a témoigné Nicolas Crozel à FranceInfo.

Les faits sont survenus vers 2h30 alors qu'aucun journaliste ni technicien n'étaient présents sur les lieux. Les premières constatations ont permis d'établir la présence de deux départs de feu ce qui renforce l'hypothèse de l'incendie volontaire que devrait confirmer l'enquête ouverte.

En attendant de chiffrer précisément et de réparer les dégâts occasionnés par le sinistre, France Bleu Isère pourrait provisoirement utiliser les locaux de France Bleu Drôme Ardèche ou France Bleu Pays de Savoie.