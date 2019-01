Métro, TGV, bus, circulation... à quoi faut-il s'attendre ce mardi à cause de la neige ?

Dès mardi après-midi, les flocons sont de retour dans le Nord de la France. Au cours de la nuit de mardi à mercredi, l'épisode de neige en plaine se poursuivra au nord, et s'étendra à tout le nord-est et à l'Auvergne Rhône-Alpes. Avant mercredi matin, la couche pourrait atteindre 5 à 10 cm en moyenne entre les terres normandes, le Loiret, la Picardie, la région parisienne et l'ouest de la Bourgogne.

Ailleurs, la couche sera moins épaisse. On se méfiera également en PACA : il y neigera sur les hauteurs dès 200/300 m.

La RN118 fermée à la circulation

La RN 118, qui relie Les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris, sera fermée à la circulation à partir de mardi 22H00 en raison des chutes de neige de «forte intensité» prévues par Météo-France, a annoncé lundi la Préfecture de police de Paris (PP). En outre, sur l'ensemble du «réseau structurant d'Ile-de-France, la circulation sera interdite» à partir de 21H00 «à tous les poids lourds de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes et de transport de matières dangereuses», a ajouté la PP dans un communiqué.

#NeigeVerglas en #IDF dans la nuit du 29 au 30 janvier. Interdiction de circulation pour tous les véhicules sur la RN118 dès le mardi 29 à 22h. Interdiction de circulation des poids-lourds de +7.5 tonnes sur les axes structurants à partir de 21h. https://t.co/gK4kIqcNl3 — Préfecture de police (@prefpolice) 28 janvier 2019

La RN 118, qui avait déjà été fermée lors de l'épisode neigeux de la semaine dernière, «ne devrait pas pouvoir être rouverte avant le milieu de matinée mercredi», a-t-elle ajouté. En février 2018, 950 véhicules, soit près de 2.000 personnes, avaient été bloqués par la neige et dû passer la nuit sur cet axe routier aux pentes marquées et aux nombreux virages.

Tempête hivernale #Gabriel : atterrissage de la dépression mardi en milieu d'après-midi au nord de l'Aquitaine, avant de traverser le pays d'Ouest en Est en direction de la Franche-Comté, et en perdant de la vigueur. Restez informés https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/CbWJYTVxIA — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 28 janvier 2019

Transports scolaires

Pour l'heure, aucune perturbation n'est annoncée sur les transports scolaires.

RATP

Pour l'heure, aucune perturbation n'est annoncée sur le réseau RATP mais la situation pourrait changer en cas de fortes chutes de neige sur la région parisienne. Plus d'informations en temps réel sur www.ratp.fr.

SNCF

Stocks de sel et d'antigel, locomotives chasse-neige révisées, nombre de couvertures revus à la hausse...la SNCF reste en «préalerte» depuis la chute des premiers flocons lundi afin de parer à d'éventuelles difficultés et retards.