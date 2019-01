«Gilets jaunes», en direct : la loi anti-casseurs examinée, Christophe Dettinger saura mercredi s'il reste en prison

Les députés examinent à partir de mardi un texte législatif déstiné à durcir les sanctions contre les casseurs à l'oeuvre un peu partout en France depuis l'apparition du mouvement des gilets jaunes. Controversée, cette proposition de loi doit faire l'objet de plus de 200 amendendements d'ici à mercredi.

06h31

Les députés sont à l'oeuvre ce mardi et ce mercredi et se lancent dans un numéro d'équilibriste avec l'examen d'un texte législatif anticasseurs où l'objecttif est de renforcement l'arsenal pénal sans entraver la liberté de manifester. L'article 1 dédié aux périmètres de sécurité pendant les manifestations, où palpations et fouilles seraient autorisés, a lui été supprimé en commission et doit faire l'objet de nouvelles discussions en séance avec le gouvernement. Un amendement du groupe LREM propose que le préfet puisse interdire «pendant les deux heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à sa dispersion, le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme». Les Républicains, eux, veulent rétablir l'article dans sa version du Sénat, plus restrictive. «En supprimant les périmètres de sécurité», la majorité «vide le projet de sa substance», avait jugé Eric Ciotti (LR) sur Twitter. Son groupe compte aussi proposer notamment des peines planchers pour les violences contre les forces de l'ordre.

06H20

La cour d'appel de Paris dira mercredi si elle décide ou non du maintien en détention provisoire de l'ancien boxeur professionnel Christophe Dettinger, dans l'attente de son procès en février pour l'agression de deux gendarmes lors de l'acte 8 des «gilets jaunes» à Paris.

LUNDI 28 JANVIER

22H50

«La violence abîme» le mouvement des «gilets jaunes», a estimé dans un entretien au Figaro le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez, pour qui «le gouvernement ne se donne pas les moyens de ramener l'ordre».

18H30

Alors qu’ils bloquaient depuis dimanche soir l'accès au dépôt pétrolier du Mans, des «gilets jaunes» ont été délogés lundi matin par la police et cinq d'entre eux ont été interpellés, a déclaré la préfecture de la Sarthe.

Le dépôt était bloqué depuis dimanche 22h00 «par des ‘gilets Jaunes’ rassemblés à proximité», a indiqué la préfecture à l'AFP. Une vingtaine de manifestants se trouvaient sur place, selon un correspondant de l'AFP.

«Ces derniers avaient mis des barricades constituées de palettes, barrières et autres objets entravant la route à deux endroits. Ils ont, par ailleurs, bloqué le début des livraisons prévues dès 04H30 ce matin», a-t-on ajouté. Une intervention de la police, lundi en fin de matinée, a permis de débloquer le dépôt.

18H22

Les cinq «garants» désignés pour garantir l'«indépendance» du grand débat ont formulé lundi leurs premières recommandations «dans le but de renforcer la légitimité et le bon fonctionnement» de l'exercice, tant sur la plateforme numérique que dans les réunions sur le terrain.

«Il est important qu'il y ait véritablement des 'open datas', c'est-à-dire des données véritablement ouvertes», a expliqué à l'AFP l'un d'eux, Pascal Perrineau.

18H07

Priscillia Ludosky, l'une des initiatrices de la mobilisation des «gilets jaunes», sera reçue mardi, avec une délégation, par la ministre des Outre-mer Annick Girardin, a-t-on appris lundi auprès du ministère et de l'intéressée.

Cette rencontre aura lieu à 18h au ministère des Outre-mer et la teneur des échanges devrait être rendue publique, les deux parties le souhaitant.

17H34

Hayk Shahinyan, le directeur de campagne de la liste «gilets jaunes» pour les élections européennes, a annoncé lundi qu'il se retirait du projet, cinq jours seulement après son lancement, pour «prendre du recul».

«J'ai pris la décision de me retirer de toutes mes activités, revenir à Lyon, et prendre une semaine pour analyser, réfléchir, préparer des propositions, et prendre du recul», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

16H12

Une enquête a été ouverte après la blessure, attribuée par plusieurs témoins à un tir de lanceur de balles de défense (LBD), d'un militaire en permission, en marge de heurts samedi à Montpellier entre forces de l'ordre et casseurs, a indiqué lundi le parquet.

«Nous avons ouvert une enquête pour violences volontaires confiée à l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) afin de déterminer comment cette blessure est survenue», a déclaré à l'AFP Christophe Barret, procureur de la République de Montpellier.

Une autre enquête confiée à l'IGPN a été ouverte concernant la blessure au front d'un jeune homme en marge de la manifestation de «gilets jaunes» du samedi précédent, le 19 janvier, a-t-il indiqué.

15h15

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a annoncé lundi un plan de soutien de huit millions d'euros pour les commerçants dont l'activité a été perturbée par le mouvement des «gilets jaunes».

Cette aide concerne les commerçants dont l'activité a chuté de 20 à 70%.

Par ailleurs, le président des Républicains a demandé au gouvernement d'annoncer «des annulations de charges sociales pour les commerçants pour donner tout de suite de l'oxygène à nos commerces».

14h50

Actuellement au Caire (Égypte), Emmanuel Macron a répondu à un journaliste égyptien qui a questionné le président français sur le respect des droits humains à Paris. Le chef d'État a «déploré» que «11 personnes aient perdu la vie» depuis le début du mouvement social des «gilets jaunes», tout en soulignant qu'aucune n'avait été «victime des forces de l'ordre».

Pour cette raison, «je veux rendre hommage aux forces de l'ordre», a conclu Emmanuel Macron.

09h14

Emmanuel Macron «est en train de diviser la France et de jeter des Français les uns contre les autres», a estimé lundi la tête de liste du RN pour les élections européennes Jordan Bardella, après un nouveau samedi de manifestations des gilets jaunes émaillées d'incidents.

«Il n'est plus possible de manifester dans notre pays sans craindre une répression de plus en plus importante du gouvernement», a ajouté sur RTL le responsable du Rassemblement national, qui soutient le mouvement des gilets jaunes contre la politique sociale et fiscale du gouvernement.

09h08

Un militaire en permission a été blessé à la tête samedi à Montpellier en marge d'une manifestation de «gilets jaunes» par un projectile qui, selon plusieurs témoins, viendrait d'un lanceur de balles de défense (LBD40). La police n'avait pas confirmé dimanche soir la nature du projectile ni avoir ouvert une enquête. Samedi soir, le militaire en permission et accompagné de trois camarades est passé dans une rue au moment où des échauffourées éclataient entre casseurs et forces de l'ordre, en fin d'une manifestation organisée par les «gilets jaunes».

DIMANCHE 27 JANVIER

22h47

Le onzième samedi de mobilisation des gilets jaunes a donné lieu à 65 placements en garde à vue dans la capitale, dont 23 étaient encore en cours dimanche soir, a annoncé dimanche le parquet de Paris. Dans le détail, 60 majeurs et 5 mineurs ont été placés en garde à vue.

Parmi les majeurs, 31 personnes ont été déférées au parquet, 6 procédures ont été classées sans suite et 23 gardes à vue se poursuivaient dimanche soir. Chez les mineurs, 3 ont été déférés au parquet et 2 procédures ont été classées sans suite.

La journée de samedi a été émaillée de heurts dans plusieurs villes, dont Paris, Bordeaux, Toulouse et Evreux.

Samedi 26 janvier

21h56

Une des figures nationales des «gilets jaunes», Maxime Nicolle a été brièvement interpellé samedi soir à Bordeaux où il était venu manifester dans l'après-midi et où 200 manifestants étaient décidés à mener une action nocturne, a-t-on appris auprès de la préfecture.

L'homme «faisait partie d'un attroupement à qui il a été donné l'ordre de dispersion. Malgré cet ordre, il est resté et a incité les autres à faire de même», selon la préfecture.

Maxime Nicolle est ressorti moins de deux heures plus tard de l'Hôtel de Police. «Il a été entendu en audition et laissé libre», a indiqué le parquet. A sa sortie, il a indiqué devant la presse qu'il «était en train de partir quand j'ai été interpellé».

Une centaine de personnes s'étaient rassemblées pacifiquement devant l'Hôtel de police pour demander sa libération. 38 personnes ont par ailleurs été placées en garde à vue, selon le parquet.

20h02

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a condamné sur Twitter «avec la plus grande fermeté les violences et dégradations commises ce samedi encore, à Paris comme en province, par des casseurs camouflés en gilets jaunes». «La mobilisation des forces de l’ordre, ce samedi encore, a été nécessaire pour contenir les débordements et interpeller les fauteurs de troubles», a-t-il continué.

La mobilisation des forces de l’ordre, ce samedi encore, a été nécessaire pour contenir les débordements et interpeller les fauteurs de troubles. — Christophe Castaner (@CCastaner) 26 janvier 2019

Il est également revenu sur la blessure de Jérôme Rodrigues sans le nommer et a assuré que «l’IGPN saisie par le @PrefPolice fera toute la lumière sur les incidents qui se sont produits place de la Bastille».

À Paris, l’IGPN saisie par le @PrefPolice fera toute la lumière sur les incidents qui se sont produits place de la Bastille. — Christophe Castaner (@CCastaner) 26 janvier 2019

19h30

D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, 69.000 personnes ont défilé en France (contre 84.000 la semaine dernière), dont 4.000 à Paris (contre 7.000).

19H17

A Marseille, la CGT a rejoint pour la première fois les «gilets jaunes». Slon la police, 4.000 personnes ont manifesté dans la cité phocéenne. Quelques incidents ont éclaté devant un centre commercial puis en fin d'après-midi sur la Canebière. Trois personnes ont été interpellées, principalement pour des jets de projectile sur les forces de l'ordre, selon la police.

Plusieurs centaines de «gilets jaunes» ont défilé à Nice depuis la gare. Le matin, certains avaient lâché des lampions jaunes à proximité de l'aéroport dans l'espoir de perturber le trafic aérien.

A Montpellier, quelque 1.500 manifestants ont défilé dans le centre-ville, a constaté une journaliste de l'AFP, et ont rendu notamment hommage aux «gilets jaunes» victimes de violences policières. Des incidents ont éclaté vers 17H00 devant la préfecture, où les forces de l'ordre ont tenté de repousser les manifestants avec des jets d'eau, derrière les grilles du bâtiment. Les manifestants ont lancé canettes et bouteilles, et deux policiers ont été blessés, dont l'un par un «jet d'engin pyrotechnique», a précisé la préfecture, qui fait état de six interpellations.

La manifestation des «gilets jaunes» a également été tendue à Avignon : la préfecture a fait état à 18H00 de 16 gardes à vue, notamment pour détention de cocktail Molotov mais souligne qu'il «n'y a quasiment eu aucun dégât».

La mobilisation est restée forte samedi à Dijon où 2.500 «gilets jaunes» ont défilé avant que des heurts n'éclatent en fin d'après-midi.

A Lyon, ils étaient environ 1.500 dans une ambiance très tendue dès le début d'après-midi, selon des journalistes de l'AFP. Les pompiers ont fait état de quatre blessés légers et la préfecture de 7 interpellations.

Environ 1.500 personnes - selon la préfecture - ont manifesté dans le centre-ville de Lille samedi, pour l'acte 11 des «gilets jaunes», et rejoint en fin de parcours un autre cortège d'un millier de personnes, celui pour le climat, a constaté une journaliste de l'AFP.

18H55

Des tensions ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants réunis sur la place de la République, à Paris, pour la «nuit jaune».

17h52

De nouvelles tensions ont éclaté en fin d'après-midi place de la Bastille, à Paris. Jérôme Rodrigues, l'une des figures du mouvement des «gilets jaunes» a été blessé à l'oeil alors qu'il filmait la manifestation.

17h36

Plusieurs «gilets jaunes» sont rassemblés place de la République à Paris pour entamer la «nuit jaune».

42 personnes ont été interpellées dans la capitale, d'après les chiffres de la préfecture de police.

16H27

A la mi-journée, 22.000 personnes défilaient en France, dont 2.500 à Paris, d'après les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur.

16H11

Des tensions ont éclaté sur la place de la Bastille à Paris. Selon la préfecture, quinze personnes ont été interpellées à la mi-journée dans la capitale.

A Nantes, où des échauffourées ont eu lieu entre des «gilets jaunes» et la police, trois personnes ont été interpellées. «Comme les samedis précédents à Nantes, il y a eu de nombreux jets de projectile et même un cocktail Molotov», a indiqué à l'AFP la préfecture de Loire-Atlantique. «Les forces de l'ordre ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Il y a eu trois interpellations», a ajouté cette source. En outre, des manifestants «ont tenté de pousser les grilles du palais de justice et ont été repoussés», selon la même source. Selon un photographe de l'AFP présent sur place, de nombreux gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre et un camion équipé d'un canon à eau était déployé dans le centre-ville. Les manifestants étaient environ 2.000 selon l'évaluation d'un journaliste de l'AFP, tandis que la préfecture n'a pas souhaité communiquer de chiffre.

14H56

À Paris, les manifestants sont appelés à participer de 17H00 à 22H00 à une «nuit jaune», sur la place de la République, là où s'étaient déroulés les rassemblements citoyens de Nuit debout en 2016, une idée relayée par Éric Drouet. Plusieurs marches nocturnes sont aussi prévues en province.

14H45

Annick Girardin, ministre des outre-mer, est allée à la rencontre du cortège parisien des gilets jaunes. Elle a répondu notamment à Etienne Chouard sur la question du RIC, et à Priscillia Ludosky.

Face à Priscillia Ludosky à qui j'ai proposé de nous réunir afin de proposer des réponses pour les #Outremer. pic.twitter.com/wjKybJJ0tS — Annick Girardin (@AnnickGirardin) 26 janvier 2019

13H35

Samedi midi, plusieurs centaines de «gilets jaunes», d'abord rassemblés sur les Champs-Élysées, où la circulation a été coupée, ont descendu l'avenue, en direction de la place de la Bastille, en passant notamment devant l'Assemblée nationale.

Un cortège soutenu par Eric Drouet est parti du cours de Vincennes et doit progresser jusqu'aux Grand Boulevards, avant de remonter la rue de Rivoli et d'arriver place de la Bastille. C'est également le point d'arrivée prévu d'une autre manifestation partie des Champs-Elysées.

Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle ont quant à eux appellé à un rassemblement devant le ministère des Outre-mer, puis à se diriger devant le siège de Facebook.

10H25

Pour la toute première fois depuis le début du mouvement, «le collectif de médias a décidé de faire appel au cabinet Occurrence pour dénombrer les manifestants dans la capitale», a indiqué Libération.

Vendredi 25 janvier

21h25

Un gilet jaune interpellé mercredi en possession d'un pistolet automatique chargé, sur un rond-point de la Ciotat (Bouches-du-Rhône), a été condamné vendredi à deux ans de prison ferme, a-t-on appris auprès de son avocate. Le parquet avait requis trois ans de prison ferme lors de cette audience en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Marseille.

19h53

Trois «gilets jaunes», poursuivis pour l'incendie de la mairie de Bonnée (Loiret), en décembre dernier, ont été condamnés vendredi à des peines de quatre et huit mois ferme par le tribunal correctionnel de Montargis.

19h52

Le tribunal administratif de Paris a refusé de suspendre l'usage du lanceur de balles de défense dans les prochaines manifestations de «gilets jaunes», en invoquant notamment l'expérimentation samedi par les forces de l'ordre de caméras destinées à filmer les tirs.

14H12

Comme lors des précédents actes, plusieurs mobilisations sont prévues dans la capitale, dont une marche déclarée à la préfecture reliant les Champs-Élysées et la Bastille en passant par l'Assemblée nationale et Bercy, et une autre entre les places de la Nation et de la Bastille avec «une petite surprise à Benjamin Griveaux».

Mais ce nouvel acte pourrait être marqué par la première «nuit jaune», dont l'idée a été relayée par Eric Drouet, l'une des figures de ce mouvement qui fait vaciller le gouvernement depuis plus de deux mois.

«Il faut garder les manifestations déclarées, pour les personnes fragiles qui ont besoin d'être en sécurité et avoir autre chose à côté», a-t-il expliqué, esquissant les contours d'une «nuit jaune» qui ferait de la place de la République un «rond-point géant» jusqu'à la fin du grand débat, sur le modèle des rassemblements citoyens de Nuit debout en 2016.

10h54

Un manifestant «gilet jaune» a porté plainte à Caen pour violence policière après avoir été blessé au visage en décembre par un tir de lanceur de balles de défense (LBD).

10h36

Ingrid Levavasseur, tête de la future liste «gilets jaunes» pour les européennes annoncée mercredi, a dit ne pas vouloir «aller à Bruxelles pour aller à Bruxelles», mais pour «intégrer le système», soulignant que les manifestants qui se disent «apolitiques» font déjà de la politique.

La veille au soir, Ingrid Levavasseur avait été vivement critiquée sur le plateau de «L'Emission politique». «Je ne voterai pas pour elle et je lui dis carrément : il faut qu'elle enlève son gilet jaune», avait affirmé une sympathisante du mouvement social.

08h58

Chantal Jouanno, présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP), a vivement critiqué la méthode choisie par le gouvernement pour le grand débat national, dénonçant une «opération de communication». «Le grand débat est faussé», a-t-elle également souligné.

A l'origine, Chantal Jouanno devait organiser le grand débat mais avait finalement jeté l'éponge en raison d'une polémique sur son salaire.

05h00

La popularité d'Emmanuel Macron progresse pour le deuxième mois consécutif (+4) à un niveau toujours limité et celle d'Édouard Philippe gagne 6 points en un mois, selon un sondage BVA.

Jeudi 24 janvier

19h22

Huit personnes suspectées d'avoir participé en décembre à l'incendie de la zone de péage sud de Narbonne ont été placées en détention provisoire, et six autres sous contrôle judiciaire, a indiqué jeudi le parquet de Narbonne. Le parquet avait annoncé lundi l'arrestation de 12 personnes, au cours d'une opération de la gendarmerie mais deux autres personnes ont ensuite été interpellées. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, un groupe d'environ 200 individus munis de cocktails Molotov, s'en est pris à la barrière de péage de Narbonne sud, à la sortie de l'autoroute A9 (Perpignan-Montpellier).

18H34

Une «gilet jaune» représentera le parti des Patriotes au «comité de suivi» du grand débat national, a annoncé jeudi le président de la formation politique, Florian Philippot. «Les Patriotes ont décidé d'offrir la place de leur représentant à une gilet jaune de l'Oise, Mme Nathalie Reinert, afin que ce vaste mouvement populaire et citoyen dispose d'une voix à même de porter ses légitimes revendications, ainsi que l'idée indispensable du Frexit» (sortie de la France de l'euro), a écrit dans un communiqué M. Philippot, ancien bras droit de Marine Le Pen.

18h10

Après avoir débattu avec 60 élus, Emmanuel Macron a fait son apparition jeudi dans une salle de Bourg-de-Péage (Drôme), où se tenait un débat citoyen en présence d'environ 300 personne

17h04

Nicolas Rubin, maire LR de Châtel (Haute Savoie), s’est fait remarquer en s'est adressant à Emmanuel Macron d'une manière inattendue : l’édile a fredonné une chanson devant le chef de l'Etat.

17h03

Le président des Républicains Laurent Wauquiez a reproché à Emmanuel Macron son «écoute» tardive, responsable selon lui des «tensions» dans le pays, le chef de l'Etat évoquant en retour des responsables politiques qui se «défausse(nt)», jeudi lors du débat organisé dans la Drôme. Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez, convié en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avaient auparavant échangé lors d'un tête-à-tête. «Si cette écoute avait eu lieu dès le début, on se serait épargné bien des tensions dans le pays», a déclaré Laurent Wauquiez.

15H02

Emmanuel Macron est arrivé jeudi dans la Drôme pour une rencontre inédite avec le patron des Républicains Laurent Wauquiez, avant d'échanger avec des élus pour une nouvelle réunion du grand débat national né de la crise des «gilets jaunes».

13H56

Qui est Ingrid Levavasseur ? Des gilets jaunes ont officiellement constitué une liste pour les élections européennes du 26 mai 2019, baptisée le «Ralliement d'initiative citoyenne (RIC)». La jeune femme sera la tête de liste de cette formation. On vous en dit plus sur elle dans cet article.

11h49

Les forces de l'ordre empêchent des manifestants «gilets jaunes» d'approcher la préfecture de Valence, où doit se tenir dans l'après-midi une réunion entre Emmanuel Macron et des élus dans le cadre du grand débat national.

10h53

Un chauffeur routier espagnol de 69 ans a été condamné à dix-huit mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Béziers (Hérault) pour avoir forcé un barrage de gilets jaunes. Il avait également refusé d'obtempérer aux forces de l'ordre.

Le 8 décembre, vers 22h, excédé par les blocages, ce conducteur avait tiré à une reprise avec son arme de poing, sans faire de blessé, avant de foncer sur les manifestants avec son semi-remorque.

09h52

Un «gilet jaune» de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) a été interpellé en possession d'un pistoler automatique chargé alors qu'il manifestait sur un rond-poind de la ville. A son domicile, les forces de l'ordre ont découvert une dizaine d'armes à feu.

09h17

Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a estimé jeudi «plus sain» que le débat se «fasse dans les urnes à visage découvert» avec la constitution annoncée d'une liste gilets jaunes aux européennes, un «processus intéressant» selon lui. «Chacun est libre dans notre pays de constituer une liste, de porter ses idées. Moi je préfère qu'on le fasse dans les urnes à visage découvert, plutôt que planqué derrière des pseudos anonymes sur des réseaux sociaux ou cagoulés dans des manifestations avec des violences», a-t-il jugé.

«C'est plus sain, c'est plus net, et nous aurons des débats dont je suis certain qu'ils seront passionnants sur les plateaux de télévision», s'est-il réjoui, en soulignant que «la démocratie, c'est le débat d'idées, c'est la confrontation (...) et ça passe aussi par l'élection». Et de poursuivre : «Je suis content que des gens (...) qui ont enfilé un gilet jaune posent le gilet et disent: nous on va porter une liste aux élections et porter des propositions avec un projet, avec des choses tangibles sur lesquelles les électeurs vont pouvoir se prononcer».

08h18

Les chefs de file des sénateurs et députés LR, Bruno Retailleau et Christian Jacob, ont salué jeudi l'intention annoncée de gilets jaunes de constituer une liste pour les élections européennes. «C'est le jeu de la démocratie, je les félicite, je les encourage», a réagi Bruno Retailleau sur France 2.

Christian Jacob (LR) sur une liste «gilets jaunes» lors des élections européennes : «c'est une bonne initiative» dans #LaMatinale > L'interview complète : https://t.co/XopMTblwBS pic.twitter.com/a3H06glA5q — CNEWS (@CNEWS) 24 janvier 2019

Mercredi 23 janvier

20h01

Le maire de Bordeaux Alain Juppé a lancé mercredi un «appel à la raison» et «au dialogue» aux «gilets jaunes» qui manifestent chaque samedi dans sa ville, dénonçant «les actes de violences inouïs et inacceptables» à l'issue des dix actes de cette révolte hebdomadaire. Tout en soulignant que les revendications des «gilets jaunes» étaient «l'expression d'une souffrance réelle qui doit être écoutée», Alain Juppé a déploré les «conséquences désastreuses» de ces manifestations sur l'image et l'économie de Bordeaux.

18h55



Une liste «gilets jaunes» a annoncé mercredi son intention de présenter sa candidature aux élections européennes, avec à sa tête Ingrid Levavasseur, l'une des figures du mouvement social.

Dans un communiqué, le «ralliement d'initiative citoyenne» (RIC) a diffusé une liste de dix noms, en vue de constituer une liste complète de 79 candidats d'ici «mi-février» en vue du scrutin du 26 mai, a précisé l'un de ses responsables.

18h21

Les mesures annoncées mi-décembre par le gouvernement face au mouvement des gilets jaunes vont augmenter le pouvoir d'achat des ménages de 0,8% en 2019 en moyenne, selon une étude de l'Institut des politiques publiques (IPP) publiée mercredi. D'après l'IPP, un organisme lié à l'Ecole d'économie de Paris (PSE), l'ensemble des ménages vont bénéficier de ces nouvelles mesures, qui ont "modifié de façon importante les effets redistributifs du budget 2019".

17h37

Le Sénat à majorité de droite a rejeté mercredi une proposition de loi centriste pour réduire de six à trois mois le délai nécessaire pour récupérer un point sur le permis de conduire, en contrepartie de l'abaissement à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaires.

17h29

Edouard Philippe a estimé que les Français «sont en train de s'approprier» le grand débat lancé par Emmanuel Macron. «Les Français dialoguent, ils disent ce qu'ils veulent», «ils sont en train de s'approprier le débat», a affirmé le Premier ministre lors de la séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale.

«Un véritable dialogue est en train de se nouer entre le président de la République et les maires, a-t-il également souligné. Faisons autre chose que de se renvoyer la balle sur le thème est-ce que les maires parlent vraiment des questions des Français».

17h24

La secrétaire d'Etat à l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, s'est rendue au Forum économique de Davos avec l'intention de rassurer l'élite mondiale sur la volonté du gouvernement français de poursuivre les réformes, malgré le mouvement des gilets jaunes. Les chefs d'entreprises et les investisseurs «nous demandent si le mouvement des gilets jaunes va changer la compétitivité du pays ou l'agenda des réformes", a expliqué mercredi à l'AFP la secrétaire d'Etat, arrivée mardi soir dans la station de ski suisse pour rencontrer jusqu'à jeudi des personnalités comme le patron du groupe Carlsberg.

15H20

La proposition de loi LR «anticasseurs», mise à l'ordre du jour par le gouvernement à la faveur de la crise des «gilets jaunes», a été largement réécrite mercredi par les députés en commission. En vue d'une nouvelle formulation qui sera proposée par le gouvernement en séance la semaine prochaine, les parlementaires ont notamment supprimé son article 1er, qui était contesté jusqu'au sein de la majorité. Il prévoyait que le préfet puisse autoriser «pendant les six heures qui précèdent» une manifestation et jusqu'à dispersion, «dans un périmètre délimité», des palpations de sécurité et fouilles de sacs.

11h59

Emmanuel Macron va rencontrer Laurent Wauquiez, chef de file LR, jeudi à Valence avant le grand débat avec des maires. Il s'agira du premier tête-à-tête des deux hommes.

Le président participera à son troisième débat avec des édiles, dans le cadre du grand débat national.

10h30



Olivier Besancenot, porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), a annoncé qu'il se «joignait» à un appel de la figure des gilets jaunes Eric Drouet à transformer la journée de la mobilisation de la CGT du 5 février en «grève générale illimitée». «Ca me paraît une bonne idée, pour la simple et bonne raison qu'en termes d'efficacité, on a besoin de passer ce plafond de verre qui est celui du nombre, on a besoin d'une mobilisation claire contre la répression, pour les salaires et la répartition des richesses", a justifié le porte-parole du NPA.

09h47

Un homme de 40 ans a été condamné mardi en comparution immédiate à un an de prison, dont six mois ferme, pour «outrages et violences» à l'encontre d'un membre des forces de l'ordre. L'homme avait frappé un policier au niveau du casque et lui avait donné des coups de pieds.

08h55

Selon Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, le gouvernement mène le grand débat national comme un «grand show de communication».

07H20

Invité de la matinale de CNEWS ce mercredi matin, Cyril Hanouna a défendu la venue de Marlène Schiappa, dans le cadre du grand débat, dans son émission du vendredi soir sur C8. «Marlène Schiappa va être là pour être la médiatrice entre les Français et le gouvernement», a expliqué l'animateur-producteur.

Cyril Hanouna : «Marlène Schiappa va être là pour être la médiatrice entre les Français et le gouvernement» dans #LaMatinale > L'interview complète : https://t.co/i9fpcpx6qH pic.twitter.com/1XEURLloar — CNEWS (@CNEWS) 23 janvier 2019

Mardi 22 janvier

21h18

La métropolisation, soit le transfert de compétences dans certains cas entre départements et métropoles envisagé par l'exécutif, serait un "non sens" en pleine crise des "gilets jaunes" qui a mis en lumière les fractures territoriales dans le pays, a estimé mardi le président PS du Conseil départemental de Haute-Garonne. "La crise des gilets jaunes montre un voyant de crise sociale, la fracture territoriale entre le monde métropolitain et le monde péri-urbain. Si on faisait disparaître le département sur la métropole, cela paupériserait les zones péri-urbaines", a affirmé Georges Méric lors de ses voeux à la presse.

17h27

Les forces de l'ordre qui utilisent des LBD seront équipés de caméras-piétons dès samedi, vient d'annonce Christophe Castaner.

15H20

Emmanuel Macron est attendu jeudi dans la Drôme pour participer à une troisième réunion dans le cadre du grand débat, dont le format sera plus restreint que pour les deux premières, a annoncé mardi l'Elysée.

Le président discutera au cours d'un déjeuner à la préfecture à Valence avec «l'ensemble des présidents des associations des maires et des maires ruraux des 12 départements de la région» Auvergne-Rhône-Alpes, a indiqué la présidence.

Sont également conviés les parlementaires de la Drôme, ainsi que le président de la Région, Laurent Wauquiez, chef de file des Républicains, et la présidente du Conseil départemental de la Drôme, Marie-Pierre Mouton (LR).

14H22

La première édition du festival électro INASOUND, reportée en décembre en raison des manifestations des «gilets jaunes», se déroulera les 20 et 21 avril à Paris au Palais Brongniart, a annoncé mardi à l'AFP l'Institut national de l'Audovisuel qui l'organise.

14H18

Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a dit mardi espérer que le peuple français se libère bientôt d'un «très mauvais président», au lendemain d'une nouvelle passe d'armes entre la France et l'Italie.

11H35

Emmanuel Macron et Angela Merkel, réunis à Aix-la-Chapelle pour signer un nouveau franco-allemand, ont été accueillis mardi matin par les huées de quelques dizaines de personnes, dont certaines vêtues de gilets jaunes.

11H05

Marlène Schiappa a justifié mardi de coanimer une émission spéciale sur le grand débat avec l'animateur Cyril Hanouna, une «bonne initiative» pour toucher un plus large public.

10h26

Le collectif «La France en colère !!!», lancé par la figure des gilets jaunes Eric Drouet, demande à être reçu par Emmanuel Macron, dans une lettre ouverte qui menace également d'intensifier les actions face à des contestataires «qui perdent patience». Cette lettre adressée au Président de la République et postée sur les réseaux sociaux fustige «la surdité» du chef de l'Etat qui «persiste à ne pas entendre la gronde», initiée le 17 novembre par Eric Drouet, chauffeur routier de Seine-Et-Marne.

Lundi 21 janvier

22h01

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a annoncé que les communistes «mettront sur la table des propositions concrètes» dans le cadre du grand débat, tout en appelant les gilets jaunes à poursuivre leur mobilisation pour maintenir un «rapport de forces».

19h22

Les commerçants de plusieurs grandes villes de France ont écrit aux ministres de l'Economie et de l'Intérieur pour les alerter sur l'impact continu du mouvement des Gilets jaunes et demander à être associés à de futures mesures, a fait savoir l'association bordelaise.

19h14

La secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, va coanimer vendredi 25 janvier avec Cyril Hanouna une émission spéciale sur C8 autour du grand débat national, a annoncé la chaîne. Intitulé «La parole aux français», ce numéro spécial et en direct de l'émission «Balance ton post», diffusé à 22H30, doit donner la parole à des «retraités, infirmiers, demandeurs d'emploi, commerçants, enseignants, agriculteurs», qui «témoigneront de leur quotidien», a précisé C8 dans un communiqué.

15h34

Le FMI a appelé les dirigeants à prendre des mesures pour éviter le mécontentement dans la société, estimant qu'il y existe de «vraies préoccupations», à l'occasion de l'ouverture du World Economic Forum (WEF) à Davos.

12h50

Le président de la confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), désireuses de ne pas être «les parents pauvres du débat qui vient de s'ouvrir», demande à Emmanuel Macron «d'aller à la rencontre» des acteurs du tissu économique français, dans une lettre adressée au Président de la République.

12h45

Les députés LREM se réuniront au moins à quatre reprises autour des thèmes du grand débat national, pour une «confrontation constructive de (leurs) idées et convictions», a indiqué lundi leur chef de file, Gilles Le Gendre.

12h08

Un manifestant de 27 ans, originaire de Quimperlé (Finistère), a été gravement blessé à l'oeil durant la manifestation de gilets jaunes samedi à Rennes.

11h11

La ministre Emmanuelle Wargon, co-animatrice du grand débat national, a jugé«intéressante» l'hypothèse de la création d'une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu face à la revendication des «gilets jaunes» en faveur de davantage de «justice fiscale».

10H49

Le chef de file des députés LREM Gilles Le Gendre a invité à ne pas «sombr(er) dans la caricature concernant les violences policières» contre les «gilets jaunes», estimant que les forces de l'ordre ont réussi «au maximum à limiter les victimes humaines» dans des «conditions inouïes».

06h00

La popularité d'Emmanuel Macron a perdu un point à 30% en janvier, une variation contenue dans la marge d'erreur, alors que celle de son Premier ministre demeure à 31%, selon un sondage Opinionway pour LCI publié dimanche soir.