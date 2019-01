Métro, TGV, bus, circulation... le point sur les perturbations liées à la neige

Les premier flocons ont commencé à tomber ce mardi sur le nord-ouest de la France. Au cours de la nuit de mardi à mercredi, l'épisode de neige en plaine se poursuivra au nord, et s'étendra à tout le nord-est et à l'Auvergne Rhône-Alpes. Avant mercredi matin, la couche pourrait atteindre 5 à 10 cm en moyenne entre les terres normandes, le Loiret, la Picardie, la région parisienne et l'ouest de la Bourgogne.

Ailleurs, la couche sera moins épaisse. On se méfiera également en PACA : il y neigera sur les hauteurs dès 200/300 m.

La RN118 fermée à la circulation

!FLASH/EPISODE DE NEIGE EN ILE DE FRANCE CE SOIR https://t.co/V25ecmRrEg — Sytadin (@sytadin) 29 janvier 2019

La RN 118, qui relie Les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris, a été fermée à la circulation depuis ce mardi 15H00 en raison des chutes de neige de «forte intensité» prévues par Météo-France, sur ordre de la Préfecture de police de Paris (PP).

En outre, sur l'ensemble du «réseau structurant d'Ile-de-France, la circulation sera interdite» à partir de 19H00 «à tous les poids lourds de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes et de transport de matières dangereuses», a ajouté la PP dans un communiqué.

#NeigeVerglas en #IDF dans la nuit du 29 au 30 janvier. Interdiction de circulation pour tous les véhicules sur la RN118 dès le mardi 29 à 22h. Interdiction de circulation des poids-lourds de +7.5 tonnes sur les axes structurants à partir de 21h. https://t.co/gK4kIqcNl3 — Préfecture de police (@prefpolice) 28 janvier 2019

La RN 118, qui avait déjà été fermée lors de l'épisode neigeux de la semaine dernière, «ne devrait pas pouvoir être rouverte avant le milieu de matinée mercredi», a-t-elle ajouté. En février 2018, 950 véhicules, soit près de 2.000 personnes, avaient été bloqués par la neige et dû passer la nuit sur cet axe routier aux pentes marquées et aux nombreux virages.

Tempête hivernale #Gabriel : atterrissage de la dépression mardi en milieu d'après-midi au nord de l'Aquitaine, avant de traverser le pays d'Ouest en Est en direction de la Franche-Comté, et en perdant de la vigueur. Restez informés https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/CbWJYTVxIA — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 28 janvier 2019

Transports scolaires

Les transports scolaires seront suspendus mercredi dans l'Aisne, la Somme, l'Oise, le Nord, le Pas-de-Calais, le Val-d'Oise, l'Essonne, la Seine-et-Marne, l'Yonne, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or et les Yvelines.

RATP

La RATP active son plan Grand Froid et fera circuler des rames toute la nuit sur les lignes aériennes du métro (lignes 1,2, 5, 6, 8 et 13) mais aussi sur les RER (Lignes A et B) et sur les lignes de tramways (T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8) «afin de chauffer les installations mais aussi de limiter l'enneigement sur les voies et prévenir le gel sur les caténaires. Pour ce faire, le courant de traction sera maintenu la nuit prochaine», a indiqué la Régie à l'AFP.

«Le déneigement et le salage de voies et quais et aux abords des gares et stations de nos différents réseaux seront également effectués», a-t-elle ajouté.

La RATP prévoit d'autres actions, selon l'évolution de la situation, avec des personnels d'astreinte: la protection des équipements nécessitant une mise hors gel; le dégagement et nettoyage des voies de tramways et bus (sites propres); le réchauffage des appareils de voie pendant la période de froid y compris la nuit; le déneigement aux abords des gares/stations, dans les accès et sur les quais.

Plus d'informations en temps réel sur www.ratp.fr.

SNCF

Stocks de sel et d'antigel, locomotives chasse-neige révisées, nombre de couvertures revus à la hausse...la SNCF reste en «préalerte» depuis la chute des premiers flocons lundi afin de parer à d'éventuelles difficultés et retards.

Si les chutes de neige devenaient importantes, SNCF pourrait décider de ralentir localement la vitesse de certains TGV afin d'éviter des projections de morceaux de glace lors des croisements. C'est une procédure classique destinée à garantir la sécurité et à éviter aux rames d'être endommagées.

Aéroports

Une trentaine de vols seront annulés ce mardi après 20h à l'aéroport d'Orly en raison des chutes de neige attendues mardi avec la tempête Gabriel, mais celui de Roissy ne sera pas affecté, a annoncé la Direction générale de l'aviation civile.