Un faux foulard rouge se fait passer pour un organisateur de la manifestation à la télévision

Lors de la marche des foulards rouges, dimanche à Paris, un manifestant s'est fait passer pour l'un des créateurs du mouvement des foulards rouges au micro d'un reporter de la chaîne RT. Il s'agissait en réalité d'un troll du site Jeuxvideo.com.

«A la base, je suis un peu à l’initiation de la chose. Donc c’est normal que je sois là», a affirmé celui qui s'est présenté comme s'appelant «David», au journaliste de la chaîne russe, Jonathan Moadab. Foulard rouge autour du cou, drapeau européen sur les épaules, «David» a ensuite enchaîné sur des propos ouvertement provocateurs.

«Ils [les gilets jaunes] ne sont pas la volonté du peuple, ils ne sont pas le peuple. Qu’ils retournent travailler, s’ils en ont du travail. Le peuple, c’est nous. C’est notre volonté, au final, qui sera respectée. Leur volonté sera contrainte par la force s’il le faut. A la fin, c’est l’Etat qui gagnera, c’est Macron qui gagnera, et c'est l'Union européenne qui gagnera», a-t-il affirmé, avant de poursuivre sur la manque, selon lui, de répression de l'Etat contre les gilets jaunes.

«Regardez le Venezuela, 27 morts en une journée. La France est très soft, justement. La France n’est pas assez dure. Elle n’est pas assez contraignante, elle ne régule pas assez fortement», a-t-il expliqué.

L'interview a ensuite tourné court, lorsqu'un autre manifestant s'en est pris au journaliste travaillant pour RT, financée par le Russie, le qualifiant d'«imposteur» et de «collabo».

Des réactions indignées de l'opposition

Certaines personnalités de l'opposition sont tombées dans le panneau, et ont pris les propos outranciers de «David» au premier degré. Ce qui a valu des réactions indignées sur le web de leur part, en formes d'attaques contre la politique menée par le chef de l'Etat Emmanuel Macron.

Sur Twitter, Florian Philippot, leader du parti d'extrême-droite Les Patriotes, a ainsi dénoncé «le non-dit du macronisme». Aude Lancelin, directrice de la publication du Média, proche de La France insoumise, a de son côté condamné «le catéchisme de LREM». Pour le député RN du Nord, Sébastien Chenu, «les masques tombent et c'est assez moche». Tous ces tweets ont depuis été supprimés.

De leur côté, de nombreux foulards rouges ont démenti que l'individu interviewé soit un organisateur de leur «Marche républicaine des libertés». Les critiques contre RT se sont multipliées, la chaîne ayant été accusée par le «vrai» initiateur de la manifestation, Laurent Souillé, de «manipuler l'information».

Le faux manifestant rapidement démasqué

Dimanche dans l'après-midi, l'auteur de l'interview a rapidement découvert que «David» était en fait un troll actif sur le célèbre forum 18-25 ans du site Jeuxvideo.com, et que son discours était une blague destinée à faire parler.

Bon, le "David" ultra-européiste chez les #FoulardsRouges n'était ni un organisateur, ni un acteur payé par #Poutine.. Mais un troll talentueux du 18-25 de JVC. Bravo l'artiste. Sans avoir été dérangé par le (vrai) macroniste je l'aurai peut être découvert..! pic.twitter.com/WPIKnWsGSh — Jonathan Moadab (@Moadab_RTfr) 27 janvier 2019

Pour démontrer son propos, Jonathan Moadab a posté sur Twitter une photo prise lors de la marche des foulards rouges, sur laquelle on peut voir le faux manifestant brandir une pancarte «Yaurarien». Une expression récurrente sur le forum «18-25», l'un des plus grands espaces de discussions de l'internet français, même si le terme est plus souvent orthographié «Yorarien».

Dans le même tweet, le journaliste de la chaîne financée par le Kremlin a également partagé une capture d'écran d'une publication trouvée sur le forum. Dans celle-ci, son auteur - qui semblerait être le faux foulard rouge -, déclare qu'il allait «envoyer du méga lourd avec "au boulot les prolos" (...), mais le mec est venu niquer l'interview», en référence sans doute au manifestant ayant interrompu l'échange.

Egalement de fausses banderoles dans le cortège

En dehors de ce faux manifestant, la marche des foulards rouges, qui a rassemblé 10 500 personnes selon la préfecture de police de Paris, a été le théâtre de nombreuses impostures et autres facéties. Des gilets jaunes ont en effet réussi à l'infiltrer et à brandir des banderoles humoristiques.

Sur l'une d'elle était inscrit «Mon amie, c'est la finance», sur une autre les noms du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de l'ancien chargé de mission de l'Elysée Alexandre Benalla entourés de coeurs. Sur une autre banderole, également un canular mais dont les auteurs sont inconnus, était noté «LBD mon amour».