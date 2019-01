Une femme de ménage passe le week-end bloquée dans l’ascenseur d’un milliardaire

Une femme de ménage a été bloquée tout le week-end, du vendredi au lundi, coincée dans l’ascenseur privé d’un milliardaire américain, à New York.

Maritez Fortaliza, 53 ans, se trouvait seule dans la maison de ville du milliardaire Warren Stephens lorsque l’ascenseur est tombé en panne.

C’est grâce à un coursier que la quinquagénaire a pu être sauvée lundi matin. S’étonnant de voir la demeure vide, le livreur avait contacté les propriétaires, alors dans l’Arkansas. La fille du couple, envoyée sur place pour vérification, avait ensuite découvert la femme de ménage coincée dans l’ascenseur.

Après plus de soixante heures bloquée entre le deuxième et le troisième étage, Maritez Fortaliza a été libérée par les pompiers. En bonne santé, elle a toutefois été conduite à l’hôpital pour des examens. «Elle va bien. Elle veut juste se reposer», a indiqué son mari à la presse américaine.

La famille refuse l'inspection de l'ascenseur

La famille Stephens, pour laquelle la femme de ménage travaille depuis dix-huit ans, s’est de son côté dit soulagée de sa bonne santé. «Une enquête est en cours pour découvrir les causes de cet incident regrettable et des mesures appropriées seront prises pour que de tels événements ne se reproduisent plus jamais», a-t-elle également indiqué dans un communiqué.

Sauf que, selon le New York Post, la famille a refusé l’accès de la maison à l’inspecteur du département des bâtiments de la ville, chargé d’inspecter l’ascenseur en question.