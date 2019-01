La tempête Gabriel quitte la France vers l'Allemagne, plus que deux départements en vigilance

La tempête Gabriel quittait la France mercredi midi, se dirigeant vers l'Allemagne et les conditions de circulation s'amélioraient dans le nord-est de l'hexagone.

Une vigilance orange avalanche est toujours mercredi en cours pour deux départements pyrénéens : les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Une vigilance orange neige/verglas concerne l'Aveyron jusqu'à mercredi minuit.

Les chutes de neige se poursuivent encore en Lorraine et 5 à 10 cm sont attendus dans la Meuse. Plus au sud, sur l'Aveyron, le temps s'améliore nettement, mais les températures vont rester négatives à des altitudes basses et on attend entre 2 à 5 cm en dessous de 500 m d'altitude et 10 cm au dessus.

La RN 118 est désormais totalement rouverte à la circulation.

Plus que six départements sont en alerte orange. Il s'agit de l'Aisne, les Ardennes, l'Aveyron, la Haute-Marne, la Meuse et le Nord.

La préfecture de police de Paris annonce la réouverture de la RN 118 dans le sens Province-Paris.

L'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur le réseau routier d'Ile-de-France est levée, annonce la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

La RN 118 devrait quant à elle être rouverte progressivement à la circulation vers 11h.

Dans le Sud-Ouest, où les rafales de vent ont atteint jusqu'à 110 km/h dans les Landes, 20.000 clients ont été privés d'électricité dans la soirée, dont 5.000 en Charente-Maritime et 3.000 en Gironde.

Si la neige est tombée moins abondamment que prévu en Ile-de-France, les conditions de circulation restent difficiles par endroit. Le ministère de l'Intérieur appelle à la prudence et recommande de privilégier les transports en commun dans la mesure du possible.

Météo France a relavé 10 cm de neige à Lille, 7 cm à Rouen, 6 cm à Chartres et 4 cm à Paris.

Mardi 29 janvier

«Des milliers de personnes sans-abri, isolées ou en famille, sont en danger, faute d'hébergement disponible», a alerté mardi la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), alors que la tempête Gabriel est arrivée sur la France par l'Ouest.

La Ratp met en garde contre les chutes de neige et vents violents en Ile-de-France dans la soirée et demain mercredi.

La préfecture de Vendée a annoncé la fermeture du pont de Noirmoutier en raison des vents supérieurs à 120 km/h.

43 départements restaient placés en vigilance orange, selon le dernier bulletin de Météo France.

Retrouvez la carte en temps réel ici :

La neige a commencé à tomber en Bretagne, alors que la tempête Gabriel arrive sur la France par l'Ouest.

La préfecture de l'Yonne a annoncé l'interdiction des transports scolaires dans tout le département pour la journée de mercredi.

La neige est attendue en Ile-de-France «nettement plus tôt qu'initialement anticipé», a fait savoir la préfecture de police de Paris. On devrait ainsi voir les premiers flocons tomber entre 18 et 20 heures ce mardi.

Une trentaine de vols seront annulés ce mardi après 20H00 à l'aéroport d'Orly en raison des chutes de neige attendues mardi avec la tempête Gabriel, mais celui de Roissy ne sera pas affecté, a annoncé la Direction générale de l'aviation civile.

«La DGAC a demandé aux compagnies aériennes de réduire d'un tiers les rotations à Orly entre 20H00 et 23H30» en raison de l'épisode neigeux attendu, ce qui affectera une trentaine de vols, a annoncé un porte-parole à l'AFP.

L'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle ne sera pas affecté, les moyens de dégivrage et de déneigement permettant de poursuivre l'activité normalement, a-t-il précisé.

L'aéroport d'Orly fonctionne tous les jours jusqu'à 23H30, une période de «couvre-feu» au cours de laquelle les rotations des avions (décollage et atterrissage) sont suspendues.

La Préfecture de police de Paris a avancé de 21H00 à 15H00 la fermeture à la circulation de la RN 118, qui dessert le sud-ouest de Paris, en raison des chutes de neige attendues mardi avec la tempête Gabriel.

Par ailleurs, l'interdiction de circulation à «tous les poids lourds de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes et de transport de matières dangereuses sur l'ensemble du réseau structurant d'Ile-de-France» sera effective à 19H00, au lieu de 21H00, ajoute la PP dans un communiqué.

«Les dernières prévisions de Météo France montrent que l'épisode de chutes de neige lié à la dépression 'Gabriel' se manifestera en Ile-de-France dès la fin de l'après-midi de ce mardi (18H-20H), soit nettement plus tôt qu'initialement anticipé», explique la PP.

La RN 118, qui relie Les Ulis (Essonne), au sud-ouest de Paris, «ne devrait pas pouvoir être rouverte avant le milieu voire la fin de matinée de mercredi», précise-t-elle.

En février 2018, 950 véhicules, soit près de 2.000 personnes, avaient été bloqués par la neige et avaient dû passer la nuit sur cet axe routier aux pentes marquées et aux nombreux virages.

Sont concernés par l'alerte aux avalanches : Pyrénées-Atlantiques.

Alerte au vent violent : Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, Loire-Atlantique.

Alerte neige-verglas : Aveyron, Cantal, Corrèze, Mayenne, Sarthe, Cher, Loir-et-Cher, Eure, Orne, Eure-et-Loir, Loiret, Yonne, Seine-Maritime, Somme, Pas-de-Calais, Nord, Aisne, Ardennes, Marne, Aube, Oise et l'ensemble des départements d'Ile-de-France la Côte-d'Or, la Haute-Marne, la Meuse, la Nièvre et la Saône-et-Loire.