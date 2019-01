Pourquoi le vaccin contre la grippe n’est-il pas toujours efficace ?

Dans son dernier bulletin hebdomadaire consacré à l’évolution de la grippe, l’institut Santé Publique France relève une forte augmentation de l’activité grippale en métropole, où toutes les régions sont désormais concernées.

Chaque année, les autorités sanitaires recommandent la vaccination afin de se protéger de l’épidémie hivernale. Des recommandations particulièrement importantes pour les personnes à risques ou fragilisées, dont les complications liées au virus pourraient être plus graves. Il s’agit des femmes enceintes, des enfants âgés de 6 mois à 5 ans, des personnes âgées de plus de 65 ans ou encore des personnes atteintes de maladies chroniques.

[#Grippe] Point de situation au 30/01 : L'épidémie de grippe touche désormais toutes les régions métropolitaines https://t.co/9vU6sJWCS3



Pensez à protéger les plus à risque : personnes âgées, qui ont une maladie chronique, bébés, femmes enceintes… pic.twitter.com/XVDwj6XElr — SantépubliqueFrance (@santeprevention) 30 janvier 2019

L'importance des souches dans la composition du vaccin

Pour autant, malgré la vaccination, certaines personnes peuvent attraper la grippe. En effet, le vaccin n’est pas efficace à 100%.

Il existe trois types de grippe (A, B et C), qui eux-mêmes se sous-divisent en plusieurs souches. Les vaccins sont ainsi dits trivalents, à savoir qu’ils ciblent deux souches du type A et une source du type B (le type C est rarement détecté).

Aussi, la composition du vaccin est actualisée deux fois par an par l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) en fonction des souches les plus susceptibles de se propager pendant l’épidémie saisonnière ainsi que des données issues du réseau mondial de surveillance de la grippe (le GISRS).

Pour que le vaccin soit efficace, il faut donc que les souches contenues dans le vaccin correspondent bien aux souches en circulation. Ce qui n’est pas toujours le cas. C’est dans ce cas que la vaccination s’avère inefficace.

A ce jour, selon le bulletin épidémiologique de Santé Publique France, les virus qui circulent le plus actuellement sont le A (H3N2) et A (H1N1). Une nouvelle plutôt rassurante puisque la composition du vaccin établi pour la campagne 2018-2019 comprend notamment ces deux types de virus.

L’OMS explique par ailleurs que le vaccin antigrippal peut s’avérer «moins efficace» chez les personnes âgées «pour prévenir la maladie». L’organisation souligne toutefois que la vaccination réduit «la gravité» de l’infection.

La vaccination reste en effet le moyen le plus sûr de se protéger des formes les plus graves de l’infection, ou tout du moins d’éviter d’importantes complications. Selon les autorités sanitaires, chaque année, environ 2.000 décès seraient évités grâce à la vaccination.