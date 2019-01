Rapatriement de Français détenus de Syrie : «ce sont principalement des enfants», affirme Nicole Belloubet

Les ressortissants français détenus par les Kurdes en Syrie, et dont la France envisage le rapatriement après l'annonce du prochain retrait des troupes américaines sont «principalement des enfants», a affirmé jeudi la ministre de la Justice Nicole Belloubet.

La ministre a également indiqué ne pas disposer de «chiffre stabilisé» sur leur nombre. «Il y a principalement des enfants mineurs. Ces enfants soit sont nés là-bas, soit sont partis tout petits de France avec leurs parents (...) Les enfants sont plus nombreux que les adultes», a affirmé Nicole Belloubet, interrogée sur RTL alors que les critiques se multiplient sur un éventuel retour de jihadistes français sur le territoire national.

«Il y a beaucoup d'enfants. Certains ont déjà en faible nombre été rapatriés en France quand nous avions l'accord de leurs mères et nous avons pris en charge quelques-uns de ces enfants. Nous avons également la certitude de vouloir prendre en charge des enfants qui sont orphelins. La question la plus importante numériquement est celle des enfants qui sont sur site et qui sont accompagnés de leurs mères, voire de leurs pères», a-t-elle détaillé.

«Par rapport à ce que nous savons statistiquement au regard des enfants rentrés en France, ce sont surtout des enfants de moins de 7 ans. Nous pensons qu'à 75%, ce serait des enfants de moins de 7 ans», a-t-elle déclaré.