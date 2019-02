«Gilets jaunes», en direct : Emmanuel Macron reçoit la semaine prochaine les chefs de partis

A la veille du douzième samedi de mobilisation des gilets jaunes, le Conseil d'Etat a refusé de suspendre l'usage du LBD par les forces de l'ordre lors des manifestations, réclamée par la CGT et la Ligue des droits de l'homme.

19H39

Emmanuel Macron va recevoir, la semaine prochaine, les chefs de partis dans le cadre du grand débat national.

15h25

Début de la rencontre à l'Elysée entre Emmanuel Macron et une soixantaine de maires ultramarins.

15h20

Edouard Philippe recevra syndicats et patronat mercredi pour évoquer leur place dans le grand débat national, a indiqué Matignon. Une invitation a été adressée aux partenaires sociaux, a confirmé le cabinet du Premier ministre.

14h22

La police de Toulouse a ouvert une «enquête administrative» sur la divulgation par un syndicat policier d'une vidéo, où l'on entend des policiers commenter une manifestation de gilets jaunes en jugeant qu'il faut «tirer», «aligner deux, trois bastos». L'enquête a été ouverte par la Direction départementale de la sécurité publique de Haute-Garonne, qui a confirmé une «captation illégale d'images et de sons» au sein du Centre de commandement et d'information de Toulouse le 12 janvier, a indiqué vendredi la Préfecture dans un communiqué.

La vidéo a été publiée sur le compte Twitter du syndicat de policiers VIGI, ultra minoritaire et autrefois affilié à la CGT. On y entend plusieurs policiers réagir à chaud à des images retransmises en direct depuis la place du Capitole à Toulouse, où leurs collègues se font charger par des individus portant des gilets jaunes. «Mais putain, faut tirer, quoi !», lance une voix de femme. «Quand je te dis qu'il faut aligner deux, trois bastos», renchérit un collègue.

13h22

La cote de confiance d'Emmanuel Macron a rebondi de 4 points en janvier, à 35%, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le début du quinquennat en décembre, selon un sondage Harris Interactive.

12h39

Comparutions immédiates facilitées, principe du «casseur-payeur»: les députés ont achevé vendredi l'examen de la proposition de loi LR controversée «anticasseurs», à la veille d'un acte 12 des «gilets jaunes».

L'ensemble de ce texte déjà adopté au Sénat en octobre en première lecture sera soumis à un vote solennel de l'Assemblée nationale mardi. Son titre a été modifié par un amendement LREM, pointé comme de la «communication» ou de «l'autosatisfaction» à gauche comme à droite : il s'agit de «renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations», selon le nouvel intitulé de la proposition de loi.

11h59

La décision était attendue. Le Conseil d'Etat refuse de suspendre l'usage du LBD par les forces de l'ordre, estimant que le risque de violences rendait «nécessaire de permettre aux forces de l'ordre de recourir à ces armes».

10h48

Jusqu'à 10.000 manifestants sont attendus samedi à Valence, dans la Drôme. De nombreux «gilets jaunes» d'Auvergne-Rhône-Alpes ont confirmé à l'AFP leur intention de rejoindre cette manifestation, présentée comme une «marche régionale» sur une page Facebook comptant déjà plus de 5.000 intéressés.

09h09

Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Laurent Nuñez, a dit attendre «sereinement» la décision du Conseil d'Etat, qui se prononce vendredi sur la suspension de l'usage en manifestation des lanceurs de balles de défense (LBD), qu'il juge «fondamental» au maintien de l'ordre.

«J'attends sereinement cette décision», a affirmé Laurent Nuñez sur RTL, rappelant que l'utilisation de ces armes dites de force intermédiaire, contestée devant la haute juridiction administrative par la CGT et la Ligue des droits de l'Homme, est «proportionnée et surtout contrôlée».

08h47

Un jeune homme de 20 ans a été condamné jeudi à Angoulême à 11 mois de prison ferme pour avoir agressé un commerçant à coups de pied et de poing lors d'une manifestation samedi à Cognac (Charente).

06h34

Le LBD peut-il servir au maintien de l'ordre? La réponse tombera vendredi matin au plus tard, a promis le Conseil d'Etat qui a examiné mercredi des recours déposés en urgence pour obtenir la suspension de l'usage du lanceur de balles de défense (LBD).

JEUDI 31 JANVIER

22H12

Les destructions de biens ont enregistré «une forte progression» fin 2018 dans le sillage de la contestation sociale des «gilets jaunes», selon des statistiques du ministère de l'Intérieur publiées jeudi. Les destructions et dégradations de biens qui enregistrent «globalement une légère baisse en 2018», ont fortement progressé «en fin d'année, dans le contexte des manifestations sociales», selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) dans son bilan annuel qui souligne également une importante hausse des violences et outrages aux personnes dépositaires de l'autorité publique lors des sept derniers samedis de 2018.

19H37

Le maire PS de Dijon François Rebsamen a appelé jeudi Emmanuel Macron à donner une «réponse politique rapide» au mouvement des «gilets jaunes», sans attendre la fin du grand débat, pour mettre fin aux manifestations tous les samedis. «Je souhaite une réponse politique rapide. Le débat national est une bonne porte de sortie mais nous n'allons pas attendre fin mars une décision du président de la République en ayant des manifestations tous les samedis», a déclaré M. Rebsamen aux journalistes.

19H32

Deux «gilets jaunes» de la liste pour les européennes qu'entend conduire l'aide-soignante Ingrid Levavasseur ont affirmé jeudi à l'AFP qu'ils jetaient l'éponge, pour des raisons personnelles. Il s'agit de Brigitte Lapeyronie et Marc Doyer. La première a décidé de renoncer après avoir appris «que sa candidature aux européennes lui imposait d'abandonner la défense des salariés qu'elle soutient parfois depuis des années», a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué. Quant à Marc Doyer, il dit avoir été la cible de menaces de mort et de «fake news» en raison de son soutien passé à Emmanuel Macron -il avait brigué l'investiture LREM aux législatives en 2017 dans l'Oise.

14h53

Le Premier ministre Edouard Philippe a encouragé à Juvisy-sur-Orge les jeunes à participer au grand débat, estimant que «ça va poser un problème s'il y a pas (cette) tranche d'âge qui s'exprime». «Il y a beaucoup de gens qui ont envie de participer, de dire des choses, mais jusqu'à présent, il y a eu assez peu de participation de votre tranche d'âge», a relevé le Premier ministre en rencontrant sur une péniche une vingtaine de jeunes en service civique âgés de 18 à 24 ans.

12h16

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est dit jeudi «très favorable» à la tenue de réunions dans les prisons pour le grand débat national, ajoutant qu'elle souhaitait y prendre part.

08h29

L'Assemblée nationale a voté dans la nuit la création d'un délit de dissimulation du visage dans les manifestations, dans le cadre de la proposition de loi LR «anticasseurs» dont les députés n'ont pas achevé l'examen. Ce nouveau délit de dissimulation volontaire (totalement ou partiellement) sera assorti d'une peine d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. Dans la nouvelle rédaction du texte, pour laquelle le gouvernement a donné un avis de «sagesse», la charge de la preuve est renversée et ce sera à la personne d'apporter un «motif légitime» à la dissimulation de son visage.

06h40

Selon Le Parisien qui a révélé l'information mercredi soir, un policier en poste dans une compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) a finalement reconnu, dans un rapport adressé mardi à sa hiérarchie, s'être servi de son LBD au moment où M. Rodrigues a été blessé, sans pour autant qu'un lien entre le tir et la blessure à l'oeil du militant soit formellement établi. Comme l'impose la procédure, ce tir avait été préalablement signalé parmi les 18 utilisations de LBD recensées place de la Bastille mais l'horaire renseigné n'était pas le bon.

MERCREDI 30 JANVIER

22H20

La France insoumise, EELV, de même que le MRC, ont boudé mercredi la réunion du «comité de suivi» du grand débat organisé à Matignon en présence d'Edouard Philippe, estimant que les conditions d'«indépendance» n'étaient pas réunies. Tous les partis ayant au moins un élu à l'Assemblée ou au Sénat avaient été invités par le Premier ministre le 17 janvier à envoyer un représentant pour cet organe censé contrôler l'indépendance du grand débat post-«gilets jaunes».

20H37

L'Assemblée nationale a donné mercredi soir son feu vert à la possibilité pour les préfets de prononcer des interdictions de manifester, disposition clé de la proposition de loi «anticasseurs», malgré des critiques jusqu'au sein de la majorité. «Il ne faut pas caricaturer» cet article 2 et «en aucun cas il ne s'agit d'autre chose que de garantir le droit de manifester», a assuré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

20H20

Édouard Philippe s'est dit ouvert mercredi à l'idée de rendre «plus progressif» le système fiscal français, en laissant notamment la porte ouverte à l'idée d'une TVA zéro sur certains produits et de tranches plus élevées de l'impôt sur le revenu.

20H12

Le lanceur de balles de défense (LBD), une arme non-létale controversée, a été utilisé dans «9.228 cas» lors de manifestations de «gilets jaunes» depuis le début du mouvement de contestation sociale mi-novembre, a indiqué mercredi la représentante du ministère de l'Intérieur lors d'une audience au Conseil d'Etat.

18H43

Le Conseil de l'Europe a jugé mercredi «urgent d'apaiser la situation» en France après plus de deux mois de mouvement des «gilets jaunes» qui ont instauré un «niveau élevé de tension» dans le pays. «Le niveau élevé de tension qui prévaut actuellement en France suscite mon inquiétude et je considère qu'il est urgent d'apaiser la situation», a déclaré dans un communiqué la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic.

17h41

Un «vrai débat», alternatif au débat national initié par Emmanuel Macron : des «gilets jaunes» ont lancé mercredi leur propre consultation en ligne pour recueillir les propositions «de tous les citoyens», dans un outil de «rassemblement» et de démocratie participative «neutre» et «transparent».

Le logiciel utilisé est le même que celui du gouvernement pour son grand débat, mis à disposition gracieusement par la société Cap Collectif.

«Contrairement au gouvernement, nous suivons les préconisations de la Commission nationale du débat public (CNDP) pour garantir la transparence, la neutralité, l'équivalence des propositions qui sont traitées au même niveau. L'autre différence, c'est qu'on annonce le processus et la finalité. Le gouvernement a annoncé qu'il y aurait un arbitrage mais on ne sait pas comment ce sera fait», a expliqué Lydie Coulon, une des administratrices du site.

Une première phase de recueil des revendications est ouverte jusqu'au 3 mars. Chacun peut voter pour une proposition déjà exprimée, la commenter ou proposer une variante, ou en poster une nouvelle.

Après une synthèse menée par des personnalités «indépendantes», comme «des chercheurs et des universitaires» (jusqu'au 17 mars), des «conférences citoyennes» seront organisées pour accoucher de «propositions opérationnelles» (18-24 mars) qui seront ensuite disponibles à compter du 25 mars.

14h24

Les transporteurs routiers, éprouvés par le mouvement des gilets jaunes, ont obtenu des «mesures exceptionnelles», dont un geste de bienveillance dans l'appréciation de leurs capacités financières par les administrations, a annoncé mercredi le ministère des Transports.

13h48

La cour d'appel de Paris a ordonné mercredi le maintien en détention provisoire de l'ancien boxeur professionnel Christophe Dettinger, dans l'attente de son procès le 13 février pour l'agression de deux gendarmes lors de l'acte 8 des gilets jaunes à Paris.

Incarcéré depuis le 9 janvier, Christophe Dettinger demandait sa remise en liberté sous contrôle judiciaire.

09h34

«Il y a un peu moins de réunions» dans «les banlieues et les quartiers difficiles», alors que sur le reste du territoire la «répartition de ces réunions (est) assez homogène», a relevé Sébastien Lecornu coanimateur du grand débat national.

Au total, 500.000 contributions au grand débat ont été comptabilisées sur le site dédié.

Mardi 29 janvier

23H32

«Chaque semaine, des violences, chaque semaine des pavés qui volent, chaque semaine des vitrines qui explosent et des coups qui partent», a énuméré le ministre à l'ouverture tardive des débats sur la proposition de loi «visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs».

Devant un hémicycle qui n'était pas comble, il a fustigé la «petite minorité de brutes» qui «sévissent partout en France n'écoutant que leur soif de chaos», assurant que le gouvernement avait choisi «la responsabilité» et de défendre «les millions de Français qui n'en peuvent plus».

Récusant un «texte de circonstance» ou «liberticide», il a indiqué que la proposition issue de LR, déjà adoptée au Sénat en octobre, se voulait une réponse à un phénomène qui «ne date pas de novembre dernier», date de début du mouvement des «gilets jaunes».

22H04

Chlordécone, sargasses, pouvoir d'achat, corruption, ou encore avenir de France Ô, trois «gilets jaunes» dont Priscillia Ludosky, l'une des initiatrices du mouvement, ont demandé «des actes concrets» mardi soir lors d'une rencontre de plus d'une heure avec la ministre des Outre-mer Annick Girardin.

20H06

Un étudiant en biologie doit être jugé mercredi à Toulouse pour un message sur Twitter menaçant le directeur central des CRS Philippe Klayman et sa famille début décembre en plein mouvement des «gilets jaunes», a indiqué mardi à l'AFP Me Alexandre Martin, avocat du jeune homme.

18H23

Les mesures annoncées face au mouvement des «gilets jaunes» vont accroître fortement le pouvoir d'achat en France, entraînant un «rééquilibrage massif» de la politique budgétaire d'Emmanuel Macron «en faveur des ménages (les) moins aisés", selon une étude publiée mardi. «En 2019, un rééquilibrage rapide et massif en faveur des ménages (les) moins aisés sera opéré, sous l'effet notamment des mesures pour répondre à la crise des 'gilets jaunes'», estime dans cette étude l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), rattaché à Sciences Po.

16H52

Emmanuelle Wargon a annoncé ce mardi que 500.000 «contributions directes» avaient déjà été remises au gouvernement dans le cadre du grand débat que la secrétaire d'Etat anime avec son collègue Sébastien Lecornu, dont 200.000 ne sont pas directement des réponses aux questions posées.

14h55

Patrick Cribouw, un des meneurs de la contestation des gilets jaunes à Nice, a annoncé la préparation d'une liste «Union jaune» en vue des élections européennes. Cet ancien directeur commercial, âgé, de 64 ans a présenté l'ébauche d'une liste «apolitique et asyndicale». «Si j'ai cette chance, que je suis élu ambassadeur ou député de nos grands coeurs jaunes, je m'engage à percevoir un Smic et à reverser la différence aux Restos du coeur», a-t-il indiqué.

12h53

Cinquante-deux majeurs ont été présentés au parquet de Paris après avoir été placés en garde à vue samedi à l'occasion de la onzième journée de mobilisation des gilets jaunes dans la capitale, a-t-il indiqué mardi. Au total, 65 placements en garde à vue ont été prononcés, 60 pour des majeurs et cinq pour des mineurs, a précisé le parquet de Paris.

12H03

Il faudra «revoir la totalité de la gestion de l'ordre public» face à des manifestations qui ont changé de nature en France, comme l'a révélé la crise des gilets jaunes, a indiqué le ministre de l'Intérieur.

Opposé à ce que les lanceurs de balles de défense (LBD) ne soit plus utilisés temporairement ou de manière définitive, comme le réclament des associations et le Défenseur des droits, le ministre a néanmoins évoqué «des améliorations» initiées avec l'expérimentation de caméras-piétons sur les forces de l'ordre utilisant cet équipement controversé.

«J'ai demandé à nos forces de revoir la totalité de la gestion de l'ordre public et je ferai des propositions au Premier ministre», a déclaré Christophe Castaner sur BFMTV, sans plus de précisions.

12h

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dit souhaiter que la justice poursuive l'une des personnalités des gilets jaunes, Eric Drouet, qui a appelé à un «soulèvement sans précédent» après la blessure à l'oeil d'un de ses proches.

Après avoir appris la blessure à un oeil samedi d'une figure du mouvement social, Jérôme Rodrigues, le groupe «La France colère !!!» créé par Eric Drouet a décrété dans un communiqué «l'état d'urgence du peuple» et «appelé à un soulèvement sans précédent par tous les moyens utiles et nécessaires pour que plus personne ne soit victime de ces blessures de guerre».

06h31

Les députés sont à l'oeuvre ce mardi et ce mercredi et se lancent dans un numéro d'équilibriste avec l'examen d'un texte législatif anticasseurs où l'objecttif est de renforcement l'arsenal pénal sans entraver la liberté de manifester. L'article 1 dédié aux périmètres de sécurité pendant les manifestations, où palpations et fouilles seraient autorisés, a lui été supprimé en commission et doit faire l'objet de nouvelles discussions en séance avec le gouvernement. Un amendement du groupe LREM propose que le préfet puisse interdire «pendant les deux heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à sa dispersion, le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme». Les Républicains, eux, veulent rétablir l'article dans sa version du Sénat, plus restrictive. «En supprimant les périmètres de sécurité», la majorité «vide le projet de sa substance», avait jugé Eric Ciotti (LR) sur Twitter. Son groupe compte aussi proposer notamment des peines planchers pour les violences contre les forces de l'ordre.

06H20

La cour d'appel de Paris dira mercredi si elle décide ou non du maintien en détention provisoire de l'ancien boxeur professionnel Christophe Dettinger, dans l'attente de son procès en février pour l'agression de deux gendarmes lors de l'acte 8 des «gilets jaunes» à Paris.

LUNDI 28 JANVIER

22H50

«La violence abîme» le mouvement des «gilets jaunes», a estimé dans un entretien au Figaro le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez, pour qui «le gouvernement ne se donne pas les moyens de ramener l'ordre».

18H30

Alors qu’ils bloquaient depuis dimanche soir l'accès au dépôt pétrolier du Mans, des «gilets jaunes» ont été délogés lundi matin par la police et cinq d'entre eux ont été interpellés, a déclaré la préfecture de la Sarthe.

Le dépôt était bloqué depuis dimanche 22h00 «par des ‘gilets Jaunes’ rassemblés à proximité», a indiqué la préfecture à l'AFP. Une vingtaine de manifestants se trouvaient sur place, selon un correspondant de l'AFP.

«Ces derniers avaient mis des barricades constituées de palettes, barrières et autres objets entravant la route à deux endroits. Ils ont, par ailleurs, bloqué le début des livraisons prévues dès 04H30 ce matin», a-t-on ajouté. Une intervention de la police, lundi en fin de matinée, a permis de débloquer le dépôt.

18H22

Les cinq «garants» désignés pour garantir l'«indépendance» du grand débat ont formulé lundi leurs premières recommandations «dans le but de renforcer la légitimité et le bon fonctionnement» de l'exercice, tant sur la plateforme numérique que dans les réunions sur le terrain.

«Il est important qu'il y ait véritablement des 'open datas', c'est-à-dire des données véritablement ouvertes», a expliqué à l'AFP l'un d'eux, Pascal Perrineau.

18H07

Priscillia Ludosky, l'une des initiatrices de la mobilisation des «gilets jaunes», sera reçue mardi, avec une délégation, par la ministre des Outre-mer Annick Girardin, a-t-on appris lundi auprès du ministère et de l'intéressée.

Cette rencontre aura lieu à 18h au ministère des Outre-mer et la teneur des échanges devrait être rendue publique, les deux parties le souhaitant.

17H34

Hayk Shahinyan, le directeur de campagne de la liste «gilets jaunes» pour les élections européennes, a annoncé lundi qu'il se retirait du projet, cinq jours seulement après son lancement, pour «prendre du recul».

«J'ai pris la décision de me retirer de toutes mes activités, revenir à Lyon, et prendre une semaine pour analyser, réfléchir, préparer des propositions, et prendre du recul», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

16H12

Une enquête a été ouverte après la blessure, attribuée par plusieurs témoins à un tir de lanceur de balles de défense (LBD), d'un militaire en permission, en marge de heurts samedi à Montpellier entre forces de l'ordre et casseurs, a indiqué lundi le parquet.

«Nous avons ouvert une enquête pour violences volontaires confiée à l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) afin de déterminer comment cette blessure est survenue», a déclaré à l'AFP Christophe Barret, procureur de la République de Montpellier.

Une autre enquête confiée à l'IGPN a été ouverte concernant la blessure au front d'un jeune homme en marge de la manifestation de «gilets jaunes» du samedi précédent, le 19 janvier, a-t-il indiqué.

15h15

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a annoncé lundi un plan de soutien de huit millions d'euros pour les commerçants dont l'activité a été perturbée par le mouvement des «gilets jaunes».

Cette aide concerne les commerçants dont l'activité a chuté de 20 à 70%.

Par ailleurs, le président des Républicains a demandé au gouvernement d'annoncer «des annulations de charges sociales pour les commerçants pour donner tout de suite de l'oxygène à nos commerces».

14h50

Actuellement au Caire (Égypte), Emmanuel Macron a répondu à un journaliste égyptien qui a questionné le président français sur le respect des droits humains à Paris. Le chef d'État a «déploré» que «11 personnes aient perdu la vie» depuis le début du mouvement social des «gilets jaunes», tout en soulignant qu'aucune n'avait été «victime des forces de l'ordre».

Pour cette raison, «je veux rendre hommage aux forces de l'ordre», a conclu Emmanuel Macron.

09h14

Emmanuel Macron «est en train de diviser la France et de jeter des Français les uns contre les autres», a estimé lundi la tête de liste du RN pour les élections européennes Jordan Bardella, après un nouveau samedi de manifestations des gilets jaunes émaillées d'incidents.

«Il n'est plus possible de manifester dans notre pays sans craindre une répression de plus en plus importante du gouvernement», a ajouté sur RTL le responsable du Rassemblement national, qui soutient le mouvement des gilets jaunes contre la politique sociale et fiscale du gouvernement.

09h08

Un militaire en permission a été blessé à la tête samedi à Montpellier en marge d'une manifestation de «gilets jaunes» par un projectile qui, selon plusieurs témoins, viendrait d'un lanceur de balles de défense (LBD40). La police n'avait pas confirmé dimanche soir la nature du projectile ni avoir ouvert une enquête. Samedi soir, le militaire en permission et accompagné de trois camarades est passé dans une rue au moment où des échauffourées éclataient entre casseurs et forces de l'ordre, en fin d'une manifestation organisée par les «gilets jaunes».