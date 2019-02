On passe 100 jours par an sur Internet en moyenne

Selon un rapport portant sur les habitudes des internautes, on passerait en moyenne cent jours par an à surfer sur le Web.

Ce rapport, intitulé «Digital 2019» et réalisé par Hootsuite et We Are Social, précise qu’un internaute lambda passe en moyenne 6 heures et 42 minutes par jour sur Internet, ce qui, mis bout à bout, représente plus du quart de la journée, et surtout une centaine de jours par an à regarder un écran sans interruption.

Il s’agit là d’une moyenne internationale basée sur des observations ayant eu lieu pendant le deuxième et troisième trimestre de 2018, sur une population âgée de 16 à 64 ans.

Les Philippines en haut du podium

Les champions cumulant une moyenne journalière de 10 heures et deux minutes sont les Philippines, suivis de près par le Brésil (9 heures 29) et la Thaïlande (9 heures 11).

Les cinq pays qui passent le moins de temps à surfer sont la Suisse (4 heures 58), les Pays-Bas (4 heures 44), la France (4 heures 38), l’Allemagne (4 heures 37) et le Japon (3 heures 45).

Une appli pour mieux contrôler sa consommation

Les auteurs de l’étude précisent que la moyenne mondiale a baissé de sept minutes par rapport à l’année précédente, sans savoir exactement pourquoi.

En 2018, Google a lancé une application permettant de mieux gérer le temps passé sur son téléphone, tout comme Apple. Cela a peut-être permis à certains utilisateurs, notamment aux accros à des applications comme Snapchat, Instagram ou Youtube, de réduire leur consommation.