Un sénateur Les Républicains demande à ce que Bilal Hassani soit «écarté» de l'Eurovision

C'est par un courrier très officiel que le sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes Henri Leroy demande à ce que Bilal Hassani, le candidat de la France au concours Eurovision de la chanson, soit «écarté» de la compétition.

Dans sa missive, datée du 2 février et diffusée le même jour sur les réseaux sociaux, l'élu estime que le jeune chanteur, star des réseaux sociaux, s'est en effet «moqué des attentats de Paris».

En cause : une vidéo non datée et dont le contexte est inconnu, qui a ressurgit en ligne et dans laquelle on peut voir Bilal Hassani danser dans la rue et chantant : «La France a vraiment souffert, attentat par-ci, attentat par-là !»

Dans sa lettre, Henri Leroy explique que «comme beaucoup de Français, [il a] découvert stupéfait [cette vidéo] (...) se moquant des attentats de Paris qui ont fait de très nombreuses victimes».

L'élu, invoquant le danger de la «banalisation du terrorisme» demande donc à André Manoukian, Vitaa et Christophe Willem, membres du jury Destination Eurovision, le concours préliminaire qui a désigné Bilal Hassani, «d'intervenir» pour que ce dernier soit «écarté».

Si, dimanche soir, aucun d'eux n'avait encore réagi à la polémique, d'autres «twittos» sont en revanche intervenus pour tenter d'expliquer l'attitude du chanteur.

Ainsi, selon plusieurs internautes, la vidéo de Bilal Hassani ne serait qu'un mème inspiré d'une autre vidéo tournée lors de la victoire de la France en finale de la coupe du monde de football et sur laquelle on peut voir un jeune homme laissant éclater sa joie à sa manière.

voici la vidéo https://t.co/8KBZirOppN



Ça a été un mème à l’époque, mais je ne sais pas si le sénateur a poussé le zèle jusqu’à vérifier ça — Jules Darmanin (@JulesDrmnn) 3 février 2019

Reste que l'exhumation de cette vidéo de Bilal Hassani intervient alors que le jeune chanteur est déjà dans la tourmente.

Ces derniers jours, des captures d'écran présentées comme d'anciens tweets, sont en effet réapparus.

Sur l'un d'eux, daté de 2014, le jeune youtubeur aurait notamment affirmé que «le crime contre l'humanité vient d'Israël», lorsque sur un autre il aurait évoqué un certain intérêt pour l'humoriste controversé Dieudonné.

Je vous aime fort #SpreadLoveNotHate





On se voit le 18 mai ✨ #DareToDream pic.twitter.com/Jvq0UhLFA2 — Bilal Hassani (@iambilalhassani) 1 février 2019

Pour le premier message, Bilal Hassani s'est défendu en précisant qu'à cette époque d'autres personnes avaient accès à son compte Twitter et il a aussi nié aussi avoir écrit un tweet en faveur de Dieudonné.

«J'ai hâte d'être au 18 mai prochain pour vous interpréter Roi à Tel Aviv, en Israël», a-t-il également tenu à assurer.