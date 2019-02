«Gilets jaunes», en direct : Emmanuel Macron confronté aux maux des banlieues pendant près de six heures

Pour son cinquième débat public, à Evry-Courcouronnes, le président Emmanuel Macron a abordé pendant six heures les problématiques liées aux banlieues. Dans le même temps, l'organisation d'un référendum, à l'issue du grand débat national, est de plus en plus réclamée.

23h35

Le cinquième débat public se termine. Emmanuel Macron a échangé pendant six heures avec les élus, représentants associations et citoyens, sur le thème des banlieues.

22h55

Sur les discriminations, évoquées par un habitant d'Evry-Courcouronnes : «la bêtise humaine, je ne peux pas l'interdire. Mais on peut lutter contre», a souligné le président.

22h38

Emmanuel Macron réaffirme sa volonté de mise en place d'une «police de sécurité du quotidien» (PSQ). Une police qui «n'est pas simplement là pour réprimer» mais «aussi pour rassurer».

Sur le sujet de la lutte contre les trafics dans les quartiers, le chef de l'Etat évoque des «initiatives fortes».

22h32

Fin des questions. Le chef de l'Etat va de nouveau répondre aux élus, citoyens et représentants associatifs.

21h25

Reprise des échanges après une brève intervention du ministre du Logement et de la Ville, Julien Denormandie.

21h18

Emmanuel Macron sur le Grand Paris : «il faut qu'on arrive à simplifier les choses».

21h13

Sur la loi SRU, qui impose notamment aux communes un minimum de 20% de logements sociaux : «Je suis prêt à ce qu'on regarde les situations au cas par cas», indique Emmanuel Macron.

21h03

Nouveau cycle de réponses du chef de l'Etat.

20h17

Emmanuel Macron a terminé sa première intervention. Le débat public se poursuit avec de nouvelles questions.

19h34

Sur la laïcité : «je ne l'ai pas mise au débat pour la réformer mais pour la renforcer», souligne le chef de l'Etat, affirmant que la loi de 1905 «ne fonctionne pas». «La laïcité est un cadre de liberté et non une religion contre une autre», ajoute-t-il.

19h26

Emmanuel Macron annonce vouloir lancer un «grand plan pour les petites associations» après avoir reconnu que la forte réduction des emplois aidés a posé «un vrai problème pour beaucoup d'associations et de villes». Il a également évoqué l'idée des «emplois francs associatifs, sur le modèle des emplois francs du privé, un dispositif qui prévoit des aides pour l'emploi de personnes venant des quartiers défavorisés.

Emmanuel Macron sur les contrats aidés : «C’était un mécanisme de subvention déguisée» https://t.co/TJ6s162gFn pic.twitter.com/9bN4KIJFM5 — CNEWS (@CNEWS) 4 février 2019

19h21

«Il y a eu une rupture d'égalité» dans ces quartiers, admet le président.

19h15



Emmanuel Macron sur l'ANRU (agence nationale pour la révolution urbaine, ndlr) : «Je ne peux pas laisser dire qu'il ne s'est rien passé depuis mai dernier. [...] Il y a eu une vraie révolution de l'Anru. Déjà, parce qu'on a remis dix milliards».

19h10

Au tour du chef de l'Etat de prendre la parole, pour répondre aux interrogations soulevées par les participants à cette réunion.

18h35

Mixité sociale, logement, éducation, dotations de l'Etat aux communes sont les thèmes principalement abordés par les élus, membres associations et habitants de banlieue parisienne, lors de ce débat public.

17h32

Le chef de l'Etat est arrivé dans la salle d'Evry-Courcouronnes où se tiendra le 5e débat public. Une réunion qui devrait se concentrer sur les problématiques liées aux banlieues.

Emmanuel Macron : «Un débat utile pour construire ce contrat avec la nation» https://t.co/TJ6s162gFn pic.twitter.com/oT0w3ElYR7 — CNEWS (@CNEWS) 4 février 2019

17h05

Bain de foule pour Emmanuel Macron, à la sortie de sa rencontre avec une association et avant le débat public.

16h27

Emmanuel Macron se rendra jeudi après-midi à Autun, en Saône-et-Loire, pour rencontrer élus et jeunes du Morvan dans le cadre du grand débat, a annoncé lundi l'Élysée.

16h01

Emmanuel Macron effectue une visite surprise dans les locaux d'une association s'occupant de la citoyenneté et de l'accompagnement des familles à Evry dans l'Essonne, en grande banlieue parisienne, où il doit participer en fin d'après-midi à son cinquième débat public, a indiqué l'Elysée.

15h12

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a rappelé lundi aux forces de l'ordre l'«exigence d'exemplarité (...) et de proportionnalité dans la réponse» aux violences dont elles peuvent être victimes dans le cadre des manifestations de gilets jaunes depuis plusieurs semaines. «Je veux naturellement vous défendre et me battre tous les jours à vos côtés. Mais je dois aussi vous dire mon exigence. Cette exigence d'exemplarité, cette exigence de proportionnalité dans la réponse que vous devez porter», a déclaré le ministre, après avoir inauguré à Montpellier une antenne du Raid.

13h10

La question d'organiser un référendum à l'issue du grand débat pour sortir de la crise des gilets jaunes n'est «pas encore à l'ordre du jour», a déclaré le Premier ministre Édouard Philippe lundi à Beauvais.

12h21

L'actrice française Juliette Binoche a dit comprendre le mouvement de protestation des gilets jaunes dans son pays et critiqué la politique environnementale d'Emmanuel Macron, dans une interview à l'hebdomadaire allemand der Spiegel. «Je comprends les gens qui manifestent, même si j'ai été choquée par les affrontements violents. Mais la grande partie d'entre eux se révoltent parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur salaire», estime la présidente du jury du festival international du film s'ouvrant à Berlin jeudi.

9h38

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est dit défavorable à l'organisation d'un référendum pour sortir de la crise des gilets jaunes le même jour que les élections européennes le 26 mai. «L'enjeu européen est suffisamment fort pour en faire un enjeu européen. Le référendum c'est autre chose, c'est un enjeu national. Je ne pense pas qu'il faille mélanger les deux (...) ce n'est pas souhaitable», a-t-il expliqué sur France Inter.

6h00

Suppression du relèvement du seuil de revente à perte (SRP), allongement de la durée de garantie légale, régulation des dépassements d'honoraires : l'UFC-Que Choisir a décidé de contribuer au «grand débat» en proposant «douze mesures concrètes» en faveur du pouvoir d'achat. L'association de consommateurs estime que ces mesures pourraient favoriser une «progression durable du pouvoir d'achat de plus de 9 milliards d'euros, soit plus de 320 euros par ménage», explique-t-elle dans un communiqué.