7,2% des 18-75 ans ont déjà tenté de se suicider

Des chiffres alarmants. Selon une étude publiée ce mardi par Santé publique France, dans le cadre de la journée nationale de la prévention du suicide, 7,2% des Français de 18 à 75 ans ont déjà fait une tentative de suicide.

L'étude dresse notamment des profils plus à risque que d'autres. L'âge, par exemple, est une donnée importante. Selon les chiffres récoltés pendant l'année 2017, près de 30% des suicides chez les femmes ont lieu alors qu'elles avaient entre 15 et 19 ans (un taux qui descend à 19,5% pour les hommes).

«Ce n'est pas l'apanage des jeunes», explique cependant Françoise Facy, ancienne présidente et administratrice de l'Union Nationale de Prévention du suicide (UNPS). «Nous nous sommes beaucoup concentré sur les ainés et les jeunes, à raison, mais il y a toute une catégorie de la population, dans l'âge moyen, à laquelle on faisait moins attention. Mais c'est en train de changer.»

Autre constante, l'état mental et psychologique. Un tiers des femmes et un quart des hommes ayant subi des attouchements sexuels forcés avouent avoir tenté de mettre fin à leurs jours. Les personnes dépressives sont également plus susceptibles d'y penser : 25,1% pour les hommes et 22,6% pour les femmes.

Pour faire baisser ces chiffres, il n'y a pas de miracle selon Françoise Facy : «il faut améliorer la prévention, mobiliser les professionnels de santé, que ce soit en psychiatrie ou ailleurs». Elle poursuit en expliquant qu'il faut «plus de formations qui aident au repérage des comportements pour toutes les personnes qui sont dans le domaine de l'accompagnement ou de l'enseignement, même si de nets efforts sont déjà réalisés».