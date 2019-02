Les incendies criminels les plus meurtriers à Paris depuis 2005

Voici les incendies d'origine criminelle les plus meurtriers survenus en région parisienne depuis 2005, avant celui qui a fait au moins dix morts dans la nuit de lundi à mardi dans un immeuble du XVIème arrondissement de Paris.

2016

6 juin. Un incendie cause la mort de cinq personnes dans un immeuble de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). En décembre 2018, un homme de 39 ans est condamné à 25 ans de réclusion pour avoir volontairement mis le feu à un matelas dans l'appartement qu'il squattait dans cet immeuble vétuste.

2015

2 septembre. huit personnes, dont deux enfants, sont tuées dans l'incendie d'un immeuble de la rue Myrha, à Paris XVIIIe. Un marginal de 36 ans est rapidement interpellé, en possession d'une bougie et d'un briquet à proximité du sinistre. Il est libéré un an plus tard après l'arrestation d'un autre suspect, un jeune homme de 20 ans, ancien locataire de l'immeuble présenté comme «fragile psychologiquement». Ce dernier est mis en examen pour «dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort» et écroué.

2011

14 avril. Cinq personnes sont tuées et six grièvement blessées dans l'incendie d'un immeuble de Ménilmontant, dans le XXe arrondissement de Paris. La piste criminelle est privilégiée, avec l'ouverture une semaine plus tard d'une enquête pour "destruction volontaire par incendie".

2009

10 août. Cinq personnes - deux femmes et trois enfants d'une même famille ivoirienne - sont tuées dans l'incendie vraisemblablement criminel d'un immeuble HLM à Sevran (Seine-Saint-Denis).

2005

4 septembre. Un incendie fait 18 morts dans une tour d'habitation à L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). En décembre 2008, la cour d'assises des mineurs du département condamne à des peines de trois à quatre ans de prison ferme trois jeunes filles pour avoir provoqué l'incendie en mettant le feu à la boîte aux lettres d'une adolescente avec laquelle elles ne s'entendaient plus.

26 août. 17 personnes, dont 14 enfants, sont tuées dans l'incendie d'un immeuble vétuste, boulevard Vincent Auriol dans le XIIIème arrondissement de Paris, hébergeant des familles africaines. Des expertises concluent à une origine volontaire de l'incendie, mais l'enquête ne permet pas d'identifier un auteur. En janvier 2012, l'association gestionnaire de l'immeuble et l'entreprise qui y avait effectué des travaux sont condamnées à une amende pour non respect de normes de sécurité.

L'incendie le plus meurtrier à Paris depuis la Libération a fait 24 morts, dont 11 enfants, le 15 avril 2005, dans un hôtel d'hébergement d'urgence, le Paris-Opéra, habité par des familles d'origine africaine. La compagne du veilleur de nuit a été condamnée en janvier 2016 en appel à deux ans de prison ferme pour homicides et blessures involontaires. Elle avait, dans un geste de colère, jeté des habits sur des bougies.