Les jours fériés, ponts et vacances en 2019

Quelles sont les dates des prochains jours fériés et autres vacances en France en 2019 ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur les dates des congés à venir.

Après avoir repris le chemin du travail le 7 janvier, les Français devront attendre le 10 février pour les vacances d"hiver, et encore seulement ceux habitant dans la zone B. Les villes situées dans la zone A (17 février) et C (24 février) devront se montrer plus patientes. Ces vacances dureront deux semaines, la zone C étant donc la derière à reprendre, le 11 mars.

Les vacances de Pâques commençeront le 7 avril (zone B), 14 avril (zone A) et 21 avril (zone C) et dureront là encore deux semaines. Pâques aura lieu le 21 avril et le lundi de Pâques le lendemain.

Les ponts risquent d'être particulièrement longs cette année, le 1er mai (Fête du Travail) et le 8 mai (victoire 1945) tombant un mercredi. Le troisième pont de l'année, celui de l'Ascension, aura lieu le week-end du 30 mai au dimanche 2 juin.

L'année scolaire s'achèvera officiellement le samedi 6 juillet au soir, les vacances se prolongeant jusqu'au lundi 2 septembre.

Les jours fériés en 2019

Mardi 1er janvier (Jour de l'An)

Lundi 22 avril (lundi de Pâques)

Mercredi 1er mai (Fête du Travail)

Mercredi 8 mai (8 mai 1945)

Jeudi 30 mai (Ascension)

Lundi 10 juin (Pentecôte)

Dimanche 14 juillet (Fête nationale)

Jeudi 15 août (Assomption)

Vendredi 1er novembre (Toussaint)

Lundi 11 novembre (Armistice)

Mercredi 25 décembre (Noël)

Mercredi 1er janvier 2020 (Jour de l'An)

Les vacances en 2019

Vacances d'Hiver : samedi 16 février - sundi 4 mars (Zone A), samedi 9 février - lundi 25 mars (Zone B), samedi 23 février - lundi 11 mars (Zone C).

Vacances de Printemps : samedi 13 avril - lundi 29 avril (Zone A), samedi 6 avril - lundi 23 avril (Zone B), samedi 20 avril - mardi 6 mai (Zone C).

Vacances d'été : samedi 6 juillet - lundi 2 septembre.

Vacances de la Toussaint : samedi 19 octobre - lundi 4 novembre.

Vacances de Noël : samedi 21 décembre - lundi 6 janvier 2019.