«Gilets jaunes», en direct : Emmanuel Macron s'est entretenu avec les maires de Saône-et-Loire

Emmanuel Macron est en Bourgogne ce jeudi. Il a répondu aux questions des maires de Saône-et-Loire et discutera cet après-midi études, formation et avenir professionnel avec un millier de jeunes. Il s'agit du sixième débat pour le chef de l'Etat depuis le 15 janvier.

L'échange entre le chef de l'Etat et les maires de Saône-et-Loire a pris fin.

Ingrid Levavasseur, qui entend conduire une liste de gilets jaunes aux élections européennes, s'est déclarée «stupéfaite» jeudi de ne pas avoir été consultée sur la rencontre entre le vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio et certains proches de sa liste. Le responsable italien et chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) a notamment vu mercredi à Montargis (Loiret) un délégué des gilets jaunes, Christophe Chalençon, et des candidats sur sa liste, selon un message qu'il a posté sur les réseaux sociaux.

Les participants aux futures «conférences citoyennes», qui doivent se tenir dans chaque région dans le cadre du grand débat national, seront tirés au sort à partir des bases de données des numéros de téléphone, et non des listes électorales, a indiqué jeudi Emmanuelle Wargon. «On a regardé avec les garants, avantages et inconvénients de plusieurs méthodes, et les garants nous suggèrent de ne pas prendre les listes électorales, mais de prendre les numéros de téléphone: nous allons respecter leurs propositions», a expliqué sur RTL la ministre chargée d'animer le grand débat national.

Leetchi a annoncé jeudi avoir saisi la justice pour trancher un litige concernant le bien-fondé ou non du versement des sommes récoltées par la cagnotte de soutien à Christophe Dettinger.

Emmanuel Macron rencontre jeudi en Bourgogne un millier de jeunes pour discuter études, emploi et citoyenneté dans le cadre du grand débat, qui s'est jusqu'à présent peu penché sur les problèmes de la jeunesse.

Avant ce débat, le chef de l'État est attendu en milieu de matinée à Autun (Saône-et-Loire) pour y discuter avec des maires de ce département rural et la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, la socialiste Marie-Guite Dufay.

En parallèle, une délégation de «gilets jaunes» devait être reçue à Autun par Emmanuelle Wargon, co-animatrice du grand débat.

Mercredi 6 février

Le secrétaire national d'EELV David Cormand a dit avoir perçu «un doute» chez Emmanuel Macron sur l'organisation d'un référendum le jour des élections européennes, lors d'un entretien avec le chef de l'Etat mercredi soir à l'Elysée. «J'ai perçu une forme de doute de sa part, justifiée de mon point de vue, de l'organiser le même jour que les élections européennes» le 26 mai, a déclaré M. Cormand alors que l'hypothèse d'une telle consultation à l'issue du grand débat a été beaucoup commentée ces derniers jours.

Après le rejet de premières demandes de suspension en urgence de l'usage du lanceur de balles de défense (LBD), la Ligue des droits de l'Homme (LDH) a à nouveau saisi le Conseil d'Etat de recours contre cette arme controversée.

Marine Le Pen a conseillé mercredi à Emmanuel Macron, au cours d'un tête-à-tête à l'Elysée, de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives à la proportionnelle intégrale pour sortir de la crise. «J'ai exprimé ma position : à savoir qu'aucun QCM référendaire (ndlr: Questionnaire à choix multiples) ni autre grand débat ne réglera le problème de cette crise de représentativité», a déclaré la présidente du Rassemblement national à l'issue d'un entretien de plus d'une heure à l'Elysée.

La rencontre de Luigi Di Maio, vice-Premier ministre italien et chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), avec des gilets jaunes en France est «une nouvelle provocation» qui n'est «pas acceptable», a réagi le ministère français des Affaires étrangères. «Cette nouvelle provocation n'est pas acceptable entre pays voisins et partenaires au sein de l'Union européenne», a commenté un porte-parole du Quai d'Orsay lors d'un point presse électronique, sur fond de tensions récurrentes entre Rome et Paris.

La décision sur la tenue ou non d'un référendum pour répondre à la crise des gilets jaunes sera «vraisemblablement» prise à l'issue du grand débat qui doit continuer jusqu'à la mi-mars, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.

22 députés LREM emmenés par François Jolivet et Jean-François Cesarini, ont proposé mercredi, comme contribution au grand débat national, un «nouvel ISF»å que paieraient ceux refusant d'investir dans les PME. «Nous sommes d'accord avec le gouvernement sur la nécessité de ne pas rétablir l'ISF tel qui était. Cependant, il nous appartient de veiller au respect de l'esprit de la proposition du candidat Emmanuel Macron à la présidence de la République, c'est-à-dire de faire de cet impôt un impôt utile au service de l'économie», affirment-ils dans un communiqué, cosigné par Sonia Krimi, Martine Wonner, Laurianne Rossi et encore Yves Daniel.

Une centaine de personnalités réclament à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, de «lever le voile» sur «le nombre de manifestants et de membres des forces de l'ordre» hospitalisés depuis le début du mouvement des gilets jaunes, dans une tribune publiée mercredi sur Mediapart. Parmi les signataires, le journaliste Edwy Plenel, l'écrivaine Annie Ernaux, l'acteur Swann Arlaud ou encore la cinéaste Dominique Cabrera qui, aux côtés de syndicalistes, de sociologues, etc., dénoncent «l'épisode de répression le plus violent depuis 1968» à l'oeuvre selon eux «dans les rues de France».

La préfète de l'Ardèche Françoise Souliman a porté plainte après l'incident qui l'a opposée à des manifestants, appelés à défiler par la CGT, et des gilets jaunes mardi à Aubenas, lors duquel un pneu de son véhicule a été crevé, et une personne a été interpellée, selon son cabinet.

Le président de la République à la rencontre de la jeunesse. Le débat se déroulera dans le gymnase d'Etang-sur-Arroux, une commune d'environ 2.000 habitants à une quinzaine de kilomètres d'Autun (Saône-et-Loire). Prendront place autour du président des jeunes de 15 à 25 ans: des lycéens d'Autun, du Creusot ou de Montceau-les-Mines, des apprentis, des élèves de CFA et d'IUT, ainsi que des volontaires du service civique, selon l'Elysée.

MARDI 5 FEVRIER

Un motard de 63 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes à deux mois de prison ferme pour avoir foncé sur des gendarmes le 12 janvier lors d'une manifestation inter-régionale de gilets jaunes à Nîmes. L'homme, qui n'avait jamais fait parler de lui au niveau judiciaire, a été reconnu coupable de violence aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Une trentaine d'associations ont été reçues mardi à Matignon par Édouard Philippe pour une réunion de suivi du grand débat, durant laquelle les participants ont notamment exprimé leurs attentes sur «l'après». L'exécutif a entrepris un vaste tour de consultations cette semaine : Emmanuel Macron accueille à l'Élysée chefs de groupes parlementaires et de partis tandis que son Premier ministre doit écouter les partenaires sociaux mercredi.

Selon la CGT, «près de 300.000 personnes», dont de nombreux gilets jaunes, ont manifesté dans 200 villes de France.

La manifestation parisienne a réuni 30.000 manifestants, selon la CGT, et 18.000 selon la préfecture de police.

Luigi Di Maio vice-Premier ministre italien et chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), a annoncé avoir rencontré des responsables des gilets jaunes. «Aujourd'hui (...) nous avons fait un saut en France et nous avons rencontré le leader des gilets jaunes Christophe Chalençon et les candidats aux élections européennes de la liste RIC d'Ingrid Levasseur», a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

La loi «anti-casseurs» a été adoptée à l'Assemblée nationale par 387 voix contre 92.

Preuve de la polémique suscitée par cette loi, 50 députés LREM se sont abstenus lors du vote.

Des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants, près de la place de la Concorde à Paris.

Plusieurs milliers de personnes ont commencé à défiler mardi après-midi à Paris contre la politique de l'exécutif à l'appel principalement de la CGT et avec la participation de gilets jaunes. «Aujourd'hui c'est un succès qui en appelle d'autres», s'est réjoui le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, voyant dans la fermeture de la Tour Eiffel, dont les salariés ont répondu à l'appel à la grève du syndicat, le symbole «d'une journée de réussite».

Les Français ont dépensé 92,6 milliards d'euros pour leurs achats sur internet en 2018, une augmentation de 13,4% sur un an, malgré un «fléchissement» en décembre dû au mouvement des gilets jaunes, a annoncé mardi la fédération du secteur. La part de marché du commerce en ligne, ou «e-commerce», dans les ventes globales en France a progressé d'un point, à 9,4%.

La tour Eiffel a précisé, sur Twitter, que l'accès aux visiteurs n'était pas possible pour le moment.

En raison du mouvement de grève national, je ne suis pas en mesure d'accueillir mes visiteurs actuellement dans des conditions normales.





Les accès à l'aéroport de Nantes (Loire-Atlantique) sont bloqués, l'A62 est saturée au nord de Toulouse, et des manifestations perturbent les transports publics à Grenoble. La CGT organise, mardi 5 février, une «grève nationale de 24 heures» et des manifestations, pour réclamer hausse des salaires et justice fiscale. Les syndicats Solidaires et FO, le parti de La France Insoumise, mais aussi des «gilets jaunes» sont également à ses côtés.

De nombreux préavis de grève ont été déposés, notamment dans la fonction publique (DGCCRF), à la RATP ou à la SNCF.

Sur son site, la CGT liste les différents cortèges prévus dans le pays.

Interdictions administratives de manifester, délit de dissimulation du visage: l'Assemblée devrait adopter mardi, par un large vote, la proposition de loi LR «anticasseurs», que la majorité a largement remaniée, sans convaincre tous les «marcheurs» dont certains vont s'abstenir.

La CGT organise ce mardi une «grève nationale de 24 heures» et des manifestations pour réclamer hausse des salaires et justice fiscale, avec à ses côtés Solidaires, des syndicats FO, la France Insoumise, mais aussi des «gilets jaunes».

Lundi 4 février

Le cinquième débat public se termine. Emmanuel Macron a échangé pendant six heures avec les élus, représentants associatifs et citoyens, sur le thème des banlieues.

Sur les discriminations, évoquées par un habitant d'Evry-Courcouronnes : «la bêtise humaine, je ne peux pas l'interdire. Mais on peut lutter contre», a souligné le président.

Emmanuel Macron réaffirme sa volonté de mise en place d'une «police de sécurité du quotidien» (PSQ). Une police qui «n'est pas simplement là pour réprimer» mais «aussi pour rassurer».

Sur le sujet de la lutte contre les trafics dans les quartiers, le chef de l'Etat évoque des «initiatives fortes».

Fin des questions. Le chef de l'Etat va de nouveau répondre aux élus, citoyens et représentants associatifs.

Reprise des échanges après une brève intervention du ministre du Logement et de la Ville, Julien Denormandie.

Emmanuel Macron sur le Grand Paris : «il faut qu'on arrive à simplifier les choses».

Sur la loi SRU, qui impose notamment aux communes un minimum de 20% de logements sociaux : «Je suis prêt à ce qu'on regarde les situations au cas par cas», indique Emmanuel Macron.

Nouveau cycle de réponses du chef de l'Etat.

Emmanuel Macron a terminé sa première intervention. Le débat public se poursuit avec de nouvelles questions.

Sur la laïcité : «je ne l'ai pas mise au débat pour la réformer mais pour la renforcer», souligne le chef de l'Etat, affirmant que la loi de 1905 «ne fonctionne pas». «La laïcité est un cadre de liberté et non une religion contre une autre», ajoute-t-il.

Emmanuel Macron annonce vouloir lancer un «grand plan pour les petites associations» après avoir reconnu que la forte réduction des emplois aidés a posé «un vrai problème pour beaucoup d'associations et de villes». Il a également évoqué l'idée des «emplois francs associatifs, sur le modèle des emplois francs du privé, un dispositif qui prévoit des aides pour l'emploi de personnes venant des quartiers défavorisés.

«Il y a eu une rupture d'égalité» dans ces quartiers, admet le président.

Emmanuel Macron sur l'ANRU (agence nationale pour la révolution urbaine, ndlr) : «Je ne peux pas laisser dire qu'il ne s'est rien passé depuis mai dernier. [...] Il y a eu une vraie révolution de l'Anru. Déjà, parce qu'on a remis dix milliards».

Au tour du chef de l'Etat de prendre la parole, pour répondre aux interrogations soulevées par les participants à cette réunion.

Mixité sociale, logement, éducation, dotations de l'Etat aux communes sont les thèmes principalement abordés par les élus, membres associations et habitants de banlieue parisienne, lors de ce débat public.

Le chef de l'Etat est arrivé dans la salle d'Evry-Courcouronnes où se tiendra le 5e débat public. Une réunion qui devrait se concentrer sur les problématiques liées aux banlieues.

Bain de foule pour Emmanuel Macron, à la sortie de sa rencontre avec une association et avant le débat public.

Emmanuel Macron se rendra jeudi après-midi à Autun, en Saône-et-Loire, pour rencontrer élus et jeunes du Morvan dans le cadre du grand débat, a annoncé lundi l'Élysée.

Emmanuel Macron effectue une visite surprise dans les locaux d'une association s'occupant de la citoyenneté et de l'accompagnement des familles à Evry dans l'Essonne, en grande banlieue parisienne, où il doit participer en fin d'après-midi à son cinquième débat public, a indiqué l'Elysée.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a rappelé lundi aux forces de l'ordre l'«exigence d'exemplarité (...) et de proportionnalité dans la réponse» aux violences dont elles peuvent être victimes dans le cadre des manifestations de gilets jaunes depuis plusieurs semaines. «Je veux naturellement vous défendre et me battre tous les jours à vos côtés. Mais je dois aussi vous dire mon exigence. Cette exigence d'exemplarité, cette exigence de proportionnalité dans la réponse que vous devez porter», a déclaré le ministre, après avoir inauguré à Montpellier une antenne du Raid.

La question d'organiser un référendum à l'issue du grand débat pour sortir de la crise des gilets jaunes n'est «pas encore à l'ordre du jour», a déclaré le Premier ministre Édouard Philippe lundi à Beauvais.

L'actrice française Juliette Binoche a dit comprendre le mouvement de protestation des gilets jaunes dans son pays et critiqué la politique environnementale d'Emmanuel Macron, dans une interview à l'hebdomadaire allemand der Spiegel. «Je comprends les gens qui manifestent, même si j'ai été choquée par les affrontements violents. Mais la grande partie d'entre eux se révoltent parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur salaire», estime la présidente du jury du festival international du film s'ouvrant à Berlin jeudi.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est dit défavorable à l'organisation d'un référendum pour sortir de la crise des gilets jaunes le même jour que les élections européennes le 26 mai. «L'enjeu européen est suffisamment fort pour en faire un enjeu européen. Le référendum c'est autre chose, c'est un enjeu national. Je ne pense pas qu'il faille mélanger les deux (...) ce n'est pas souhaitable», a-t-il expliqué sur France Inter.

Suppression du relèvement du seuil de revente à perte (SRP), allongement de la durée de garantie légale, régulation des dépassements d'honoraires : l'UFC-Que Choisir a décidé de contribuer au «grand débat» en proposant «douze mesures concrètes» en faveur du pouvoir d'achat. L'association de consommateurs estime que ces mesures pourraient favoriser une «progression durable du pouvoir d'achat de plus de 9 milliards d'euros, soit plus de 320 euros par ménage», explique-t-elle dans un communiqué.