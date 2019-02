Hautes-Alpes : Un jeune migrant retrouvé mort au bord d'une route

Un migrant âgé d'une vingtaine d'années a été retrouvé mort dans la nuit de mercredi à jeudi dans les Hautes-Alpes au bord d'une route nationale reliant la frontière italienne à Briançon, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.

Le jeune homme a été découvert inconscient jeudi vers 3h du matin par un chauffeur routier à Val-des-Près, une petite commune située à la sortie de Briançon. Son corps gisait près d'une aire de chaînage nichée en bordure de la RN94 qui mène à Montgenèvre, près de la frontière italienne. «Il n'a pas été renversé par un véhicule», a précisé à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

C'est une patrouille de la Police aux frontières (PAF) qui a prévenu les pompiers en découvrant le chauffeur routier tentant de porter secours à la victime.

Une enquête ouverte

Souffrant d'hypothermie et en arrêt cardio-respiratoire, le jeune homme été pris en charge par les pompiers et un médecin du SAMU, mais leurs tentatives pour le réanimer ont été vaines. Il a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital de Briançon.

Une enquête pour «homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui» a été ouverte par le parquet de Gap. Elle a été confiée à la brigade de recherches de Briançon et à la gendarmerie de Saint Chaffrey. L'identité et la nationalité du jeune migrant n'ont pas été communiquées.

En mai 2018, le parquet de Gap avait également ouvert une enquête pour identifier et connaître les circonstances du décès d'un jeune homme noir dont le corps avait été découvert par des promeneurs près de Montgenèvre.

En décembre, plusieurs associations caritatives, qui dénoncent «l'insuffisance de prise en charge» des migrants qui tentent de franchir la frontière franco-italienne vers Briançon, avaient dit leur crainte de nouveaux morts cet hiver.

«Plus de trente personnes ont dû être secourues depuis l'arrivée du froid, il y a un mois, et nous craignons des disparitions», avait affirmé l'association briançonnaise Tous Migrants dans un communiqué commun avec Amnesty, la Cimade, Médecins du monde, Médecins sans frontières, le Secours catholique et l'Anafé.