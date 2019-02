Paris : le musée Grévin rouvre au public après s'être fait une beauté

Alors qu'il s'apprête à souffler ses 137 bougies, le musée Grévin va rouvrir ses portes ce samedi 9 février, après plus d'un mois de travaux de rénovation.

Le célèbre musée de poupées de cire des Grands Boulevards (Bd Montmartre) s'est refait une beauté en ce début d'année 2019, «pour un changement radical», et s'apprête à rouvrir dans une ambiance de décor de palace parisien.

Au programme de la rénovation, l'aménagement d'un tout nouveau «parcours interactif» dans lequel le visiteur pourra littéralement s'incruster pour libérer Paris avec le général de Gaulle ou encore devenir coach dans le jury de The Voice.

Au total, plus de 200 célébrités sont représentées dans leur poupée de cire, le long d'un parcours chronologique balayant l'arrivée des premiers Homo Sapiens, jusqu'aux Lapins Crétins, en passant par les coulisses de la politique des XX et du XXIe siècles.

Parmi les nouveautés, 30 personnages vont faire leur apparition dans le musée à partir du 14 février prochain, tels que le célèbre acteur américain Al Pacino, la journaliste Léa Salamé et surtout l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. D'autres – déjà existants – seront actualisés, comme Johnny Hallyday.

Un coup de neuf financé par la Compagnie des Alpes (Parc Astérix, Futuroscope, Jardin d'acclimatation), qui a investi plus de 5 millions d'euros, et espère bien ainsi faire grimper le nombre d'entrées. Elle vise en effet 700.000 entrées cette année, contre 600.000 l'an passé.

Ouvert tous les jours de 9h à 19h, le musée est accessible avec des billets datés (dont le tarif est compris entre 16,2 et 20 euros) ou non datés (dont le tarif est compris entre 18,5 et 24,5 euros). Pour les familles de quatre, il faut compter 17 euros par personne.