Pensant échanger avec le chanteur Amir, une femme se fait arnaquer de 6.000 euros

Une femme de quarante ans, originaire de l'Eure, a été victime d'une escroquerie sur Facebook. Pensant communiquer avec le chanteur Amir, elle lui envoie des photos d'elle dénudée et un virement de 6.000 euros. La victime a finalement déposé plainte, fin janvier.

Pendant près de huit mois, un homme s'est fait passer pour le chanteur Amir. Un artiste qu'apprécie la victime. Au bout de quelques semaines de discussion sur le réseau social, Facebook, l'escroc réussit à amadouer la quarantenaire et lui fait croire qu'il a de sérieux problèmes d'argent. Il lui réclame 6.000 euros.

Seule et en détresse, la femme finit par accepter et lui verse la somme par virement bancaire, raconte nos confrères de FranceBleu. Néanmoins, elle ne se doute de rien et continue d'échanger avec lui.

Victime de chantage

Face à la naïveté de sa victime, l'homme continue. Le faux Amir lui envoie alors des photos de lui, nu. En échange, il demande à sa proie de faire de même. Et elle s'exécute. Le chantage peut alors commencer.

Elle est sommée d'envoyer 20.000 euros ou ses photos seront diffusées sur Internet. La victime réalise alors qu'elle ne parle pas avec le véritable chanteur de l'Eurovision. Elle prend peur et décode donc de porter plainte.

Le faux-compte a aujourd'hui disparu du réseau social mais si les escrocs sont retrouvés, ils risquent 5 ans de prison et jusqu'à 400.000 euros d'amende.