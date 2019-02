La procureure a requis vendredi la relaxe des médias et des femmes ayant accusé Denis Baupin d'agression sexuelle ou de harcèlement et qui sont poursuivis en diffamation par l'ancien député.

«Aucun élément dans cette audience ne permet de remettre en cause la sincérité des témoignages», a estimé la représentante du parquet, qui a salué «le courage» des femmes venues témoigner à la barre et estimé que l'enquête de Mediapart et France Inter était «sérieuse».