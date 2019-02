Béziers : un professeur de lycée frappé par des parents d'élèves

Les parents d'un élève de 15 ans ont frappé un des professeurs de leur fils, ce vendredi 8 février, dans un lycée de Béziers.

Le couple s'est présenté à l'accueil de l'établissement pour évoquer le cas de leur enfant, en classe de seconde, qui pose problème. Après avoir vu passer l'un des enseignants de leur fils, ils se sont jetés sur lui, l'ont bousculé et frappé violemment, rapporte le Midi Libre.

Des élèves et un assistant de l'établissement sont intervenus et ont maîtrisé les deux individus. Ils ont été interpellés par la police et auditionnés dans les locaux du commissariat.

Les cours interrompus en signe de protestation

La direction de l'établissement a porté plainte. Les collègues du professeur, choqués, ont décidé de cesser les cours pendant deux heures ce vendredi matin, en signe de protestation.

«Une telle violence physique de parents sur des enseignants n'est jamais arrivée dans l'établissement. Nous sommes choqués, tout comme les élèves d'ailleurs et avons décidé de marquer aini notre soutien et notre solidarité avec notre collègue. Il y a déjà eu des comportements agressifs, des atteintes verbales mais jamais de voie de fait, un cran inacceptable a été atteint», ont déclaré les professeurs du lycée au quotidien régional.