L'acteur britannique Albert Finney est décédé

L’acteur britannique Albert Finney, vu notamment dans «Le crime de l’Orient-Express », «Erin Brockovich » ou plus récemment dans «Skyfall», est mort à l’âge de 82 ans.

Albert Finney est décédé des suites d’une «courte maladie», ont indiqué ses proches dans un communiqué.

Diplômé de l’Académie royale d’art dramatique, c’est sur les planches qu’il avait démarré sa carrière. En 1960, le cinéma lui ouvre ses portes. Il est remarqué la même année pour le film indépendant «Samedi soir et dimanche matin».

Il poursuit ensuite sa longue carrière, tant au théâtre qu’au cinéma. En 1964, son rôle de Tom Jones dans le film du même nom lui vaut sa première nomination pour l’Oscar du meilleur acteur. Suivront trois autres nominations dans cette catégorie : en 1975 pour son rôle d’Hercule Poirot dans «Le Crime de l’Orient-Express», en 1984 pour «L’Habilleur » puis en 1985 pour «Au-dessous du volcan». En 2001, il est également nommé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le film «Erin Brokovich».

Plus récemment, Albert Finney avait joué dans plusieurs blockbusters, notamment Ocean’s Twelve ou encore la saga Jason Bourne. Son dernier rôle au cinéma, en 2012, lui fait côtoyer James Bond dans le film «Skyfall».

Le compte Twitter du célèbre espion lui a d'ailleurs rendu hommage.

We are very sad to hear Albert Finney has passed away at the age of 82. The five-time Oscar nominee played gameskeeper Kincade in SKYFALL (2012). pic.twitter.com/8uzZbfwSi2

— James Bond (@007) 8 février 2019