Eure : elle cachait le corps de son frère mort sous un matelas depuis un an

Le secret aura tenu un peu plus d'un an. Les gendarmes ont retrouvé un cadavre caché entre un matelas et un sommier, à Pont-Audemer, dans l'Eure, en décembre dernier.

L'homme décédé avait été placé à cet endroit par sa soeur, manifestement dans un déni de deuil. Le cadavre était emmitouflé dans des sacs et des couvertures, dans une chambre fermée à clé, rapporte 24matins.fr.

La femme n'aurait pas accepté la mort de son frère paraplégique. Curatrice de ce dernier, elle l'hébergeait depuis dix ans avec son mari, avant qu'il ne s'éteigne en octobre 2017.

Elle aurait alors décidé de le dissimuler entre un matelas et un sommier, tout en affirmant à son mari que son frère se trouvait à l'hôpital dans le coma et que les visites n'étaient pas conseillées. Ce mensonge aurait été rendu plus facile par les déplacements récurrents du mari, chauffeur-routier.

La sécurité sociale agricole alertée

C'est la Mutualité sociale agricole (MSA) -sécurité sociale des agriculteurs-, sans aucune nouvelle du défunt, qui avait prévenu les autorités. Les gendarmes s'étaient alors déplacés au domicile de sa soeur, chez qui vivait le sexagénaire.

La piste criminelle a été écartée par l'autopsie. Des prélèvements ADN vont tout de même être réalisés pour identifier la victime avec certitude. Aucune poursuite pénale ne sera engagée contre la sœur.