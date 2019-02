Indre-et-Loire : six personnes interpellées pour enlèvement, séquestration et violences

Trois hommes et trois femmes ont été interpellés mardi 5 février, en Indre-et-Loire, pour enlèvement, séquestration et violences.

Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé, en le menaçant d'une arme, un homme à Noyant-de-Touraine, au sud de Tours, dans la nuit du 22 au 23 décembre 2018, rapporte France 3 Centre-Val de Loire. La victime aurait ensuite était conduite dans un champ pour y être rouée de coups «à l'aide d'un pied de biche toujours sous la menace du revolver», ont expliqué les gendarmes.

«Un coup de feu aurait été tiré par ses agresseurs pour lui faire peur peu de temps avant qu’il ne perde connaissance», ont ajouté les forces de l'ordre, rapportant les propos de la victime.

L'enquête s'est accélérée mardi avec l'interpellation de trois hommes et trois femmes, qui ont ensuite été placés en garde à vue. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert de la drogue (cocaïne, ecstasy, LSD et shit), des armes et de l'argent liquide.

«Il ressort que les faits pourraient être la conséquence d’un braquage commis au domicile d’un dealer de Tours au cours duquel des stupéfiants auraient été dérobés», selon les avancées de l'enquête.

Après leur garde à vue, deux femmes ont été remises en liberté et ont reçu une convocation devant la justice en octobre. Les quatre autres personnes interpellées sont passées devant le tribunal ce vendredi, avant d'être placées en détention dans l'attente du jugement qui aura lieu le 18 mars prochain.